被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮

深水埗一間手機維修店的店主在其Instagram上發布了一段影片，記錄了兩位婆婆險些愈踩愈深的投資騙局，事件掀起網民熱議，店主苦口婆心勸說，卻敵不過婆婆們「有錢攞」的決心，最終只能作出一個心痛的決定，令人無奈。

店主在其IG中發片發帖表示，當日兩位婆婆走進店內，焦急地要求店主幫忙「整電話」。從影片可見，其中一位婆婆身穿粉紅色背心，內搭黑白間條長袖衫，另一位則身穿深色背心，她們向店主表示，手機內的投資App無法開啟，導致無法取錢。

「你唔安裝個程式攞唔到錢，你明唔明呀？」

店主在帖文中寫道：「今日有兩位街坊嚟咗搵我整電話，話啲App要認證先攞到錢。」

對話一開始，婆婆便直接道出來意：「投資嗰啲咁樣啊，我就買比特幣嗰啲，將啲錢轉落去啊。」店員一聽，已察覺不妥，立刻警覺地問是誰介紹，婆婆只說是「網上睇到㗎囉」。

店員隨即斷言：「呢個係詐騙嚟嘅。」誰知婆婆完全聽不入耳，更理直氣壯地反駁：「咩詐騙？佢話安裝（App）咗有錢攞呀嘛，唔安裝冇錢攞呀嘛！」店主在影片旁白中無奈表示：「聽到呢一度，我已經知道呢一個係典型嘅投資騙局。」

苦勸婆婆全當耳邊風：「果度三萬銀囉」

隨著對話深入，騙局的細節愈見心驚，婆婆透露已「日日投資啲錢轉落去」，並且已投入了「三萬銀」。她們深信，只要支付一筆「手續費」，便能將投資回報取回。

片中見到，眼見店員遲遲不動手，婆婆情緒開始激動，催促道：「依家要攞錢呀，你明唔明白呀？」

店員嘗試解釋：「都攞唔到㗎，你信我呀。」但婆婆堅持要「安裝吓先，得唔得先啦」，更稱騙徒要加收「30%嘅手續費」，而另一位婆婆更補充：「你再唔搞呢，再唔入錢落去呢，佢仲加落去。」

店主心知事態嚴重，甚至拿出新聞報導，證明這是騙局，但兩位長者依然故我，堅信「呃唔呃都定咗㗎啦，而家安裝返攞返啲錢出嚟先」，其中一人更搶過手機，不讓店員細看，只重複著「有錢攞！你講啊」、「我哋呢間呢就直接去商場攞錢嘅」。

幕後「團長」噓寒問暖

在店員追問下，揭發了騙局背後由一位被稱為「團長」的人在微信上操控，這位「團長」每天對婆婆噓寒問暖，建立信任，從而誘騙她們投入更多金錢，婆婆展示的手機對話中，竟有「話要跟佢搵食喎」的內容。

店主在旁白中痛心地說：「佢哋好似俾人洗咗腦咁樣，我怕繼續落去，佢哋會將所有錢都擺晒落去。」

眼見無法說服已被洗腦的婆婆，店主決定採取唯一能做的事，他在帖文中表示：「最後只能夠幫佢哋剷晒所有可疑App同騙徒資訊，希望佢哋唔好繼續中招。」他向婆婆們訛稱手機被限制，無法認證，從而刪除了所有詐騙相關的應用程式和資料。

兩位婆婆顯得非常失望，無奈地說：「唉，搞咗你咁耐唔得都要俾返錢你啦。」店主馬上拒絕，只叮囑她們：「你應承我唔好入錢俾人得㗎啦。」

網民激讚店主決定 嘆長者「叫唔醒」

影片公開後，引起網民極大迴響，大部分網民都大讚店主的行為是「無斗篷的英雄」，感謝他「救咗長者」，有網民留言：「欣賞老闆的堅持不為她們安裝，免她們越陷越深。」

不少網民對兩位婆婆的固執感到無奈，認為她們「似乎都阻唔到依兩個阿婆嘅決心」，「轉個頭又中招」，有網民悲觀地表示：「入咗局既人好難清醒」，「佢要去死，唔阻止都無用嫁」。

店主及網民籲多關心身邊長者：自己都會有老嘅一日

有網民深入分析長者容易受騙的原因：「長者一直都喺最容易被呃嘅一群...人此終會老，諗嘢會變得冇咁清晰，轉數冇咁快，加埋仔女大哂有自己生活，老人家缺少咗需要嘅關心，就好容易俾人乘虛而入。」這位網民呼籲大家多給予同理心，「唔好吓吓話人廢老冇得救，自己都會有老嘅一日㗎。」

店主最後在帖文和影片中亦都發出呼籲：「其實而家詐騙真係無處不在，有時候 一句關心，一個提醒，已經可以幫身邊既人避過陷阱，由今日起多啲關心身邊人，讓愛成為最堅固嘅防線。」

