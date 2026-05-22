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長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:31 2026-05-22 HKT
發佈時間：16:31 2026-05-22 HKT

有網民昨日（21日）在社交平台大呻家中60多歲長輩，早於50多歲已經開始提早「躺平」，日常生活極度單調，更令樓主飽受沉重的經濟與精神壓力，帖文引發不少高質長者留言，紛紛大曬超正能量：59歲讀碩士、60歲跑馬拉松...有65歲長者更坦言，自己手術後考保安自給自足，不靠仔女。

長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女↓↓↓↓

樓主在社交平台發帖大呻，家中長者起碼由50多歲起已經沒有工作，既不進修，也沒有儲蓄，甚至不去社區中心兼甚少出街，每日的樂趣似乎就只有「買外賣，買馬仔」。

最令樓主無奈的是，這位長者年輕時沒有積蓄，老來完全依賴子女的家用，更將這一切視為理所當然。

仔女買兩份人壽保險保「躺平」長輩

樓主表示，自己由出社會工作至今幾十年來風雨不改地給家用，包辦全屋裝修及水電煤等一切雜費，甚至已經買定兩份人壽保險寫長者為受益人，怕自己走先一步對方會無飯開。

樓主表示，曾建議長者申請綜援，對方竟「發脾氣好清高」，甚至反過來叫子女夜晚多做一份兼職來賺錢奉養。

樓主直言長者態度猶如「債主上身追家用」，平時更是「唔識又要認叻，又鍾意踩其他人」，甚至在小朋友面前說話粗俗，令樓主感到極度心累。

帖文引發熱烈迴響，有網民幽默地分享其他長者的另類消遣以緩和氣氛，這位網民上載了兩張照片，生動地展示了「長者常見活動：望地盤」，相片中，幾位長者雙手背在身後，聚精會神地站在工地外圍，隔著水馬與圍欄，猶如「民間監工」上身般緊盯著地盤內的施工情況，這照片令不少網民會心微笑，笑言這總比整天待在家中與家人吵架來得好。

「最緊要身體健康，心態好緊要」

不過，年紀大是否就一定等同失去活力及成為家人負擔？留言區中其實湧現了大量充滿正能量的真實反例，證明心態才是決定生活質素的關鍵，有長者網民分享自己即將65歲，50多歲時因公司裁員而轉職做陪月。

但在兩年前因病要做手術，之後眼力體力「無咁好」轉做炒散保安，但得閒仍會參加興趣班，生活自給自足，這位長者說道：「仔女各有家庭，兩公婆生活自給自足，都算ok」，他更強調：「最緊要身體健康，心態好緊要。」

另外，有54歲提早退休的長者網民表示，在59歲讀完第二個碩士學位，60歲更跑了人生第一個渣馬10公里賽事，一年看30本書，他勉勵長者們：「人生唔係取決於年齡，係生活態度。」

另一位長者留言表示，在52歲時轉換賽道學習花藝，如今已擁有自己的工作室主力從事教學，直言「長者與否，最重要係自己嘅心態」。

對於樓主如何面對這位「躺平」長輩，有網民寄語：「到呢個年紀，記住係為自己而活，好好享受餘生，隨心而行。」希望樓主能夠早日找到與家人和平共處的方法。

來源：m_lee_2021＠Threads

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