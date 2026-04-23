元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮

有網民在元朗街頭拍到大批長者輪飯盒的「墟冚」場面，他對此「奇景」大為疑惑，在網上求問，瞬間引發大量網民激烈爭辦。

元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？

樓主在「香港交通及突發事故報料區」FB專頁上載一張相片，問道：「為咗個飯盒，D公公婆婆係烈日當空三十幾度排成個鐘隊拎免費飯！究竟點解會有今時今日嘅現象！」

從樓主上載的相片中可見，在元朗街頭，大批長者擠擁在圍欄後耐心等候領取免費飯盒，這條長長的人龍中的公公婆婆，大部分頭戴帽子或戴著口罩，倚靠著欄杆，或與身旁的人交談，或默默注視著前方。

網民：是「貪」還是「貧」？

面對如此震撼畫面，網民反應熱烈，普遍認為是老人家「貪小便宜」所致，有網民直言：「其實有時d老人家唔係無錢食唔起！只係佢哋大把時間又鍾意貪吓小便宜。」有網民又指出，這是一種「執輸行頭慘過敗家」的心態，認為隊伍中「個個身光頸靚」，甚至推測「有啲分分鐘有一千幾百萬物業」，只是出於「中國人的貪念」才來排隊。

有網民則認為，這或許是老一輩從艱苦歲月內化而成的「DNA」，「覺得有便宜就唔好蝕底」。不少網民表示，長者排隊的根源在於人性，而非經濟問題。

不過，此種「貪心論」絕非人人認同，有網民為老人家抱不平，反問：「如今這個社會越貧越貧！難道全部都喺低下階層自己唔努力嘅結果？？？」不少網民指將矛頭指向長者是「好唔公道」，並將責任歸於社會，「租金佔了收入的30%或以上，所以會出現這種情況並不出奇」。

生活情趣？消磨時間社交活動？

在「貪」與「貧」的二元對立之外，部分網民提出更人性化的觀察，認為對許多長者而言，排隊或許是一種「生活情趣」。有網民指出：「一來老人家出來當和朋友團聚」，「搵下野做有個地方吹下水姐」。

有網民表示，在孤獨和漫長的退休生活中，與其獨坐家中，不如出外排隊，既能打發時間，又能與「老友記」閒聊，免費飯盒只是附加的「著數」。

網民意見紛陣，正如這張相片映照出社會的複雜人生百態，雖然樓主一句「究竟點解」，最後沒有標準答案，但有網民則提到見過長者「攞完轉頭拎去倒廚餘機」，無論如何，有網民亦稱讚「派飯嘅店」是好心做善事。

來源：香港交通及突發事故報料區＠facebook