老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮

有網民發文，為一名老人家獲派公屋後「冇錢做裝修」而求救，迅即引來大量網民紛紛獻策，更意外釣出一名獨居長者神人獻技，教路如何超低成本DIY，這名長者曬出其成果，並寫道：「做得香港獨居老人、要學會第一樣嘢、冇錢認命！」

老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？

有網民昨日（20日）在「公屋討論區」FB專頁發帖，為一名認識的長者獲派公屋而喜，卻為裝修開支而憂。樓主上載了一張單位內部相片，只見單位內牆身和地下均是未平整的水泥地，未做任何批盪，堪稱「敘利亞風」。

樓主在帖文中誠心發問：「有冇人上公屋係自己做裝修？老人家終於排到公屋，但冇錢做裝修...想睇下自己做會唔會好難」，表示只想簡單處理牆壁和地板。

高手在民間！獨居老人曬超低成本裝修成果

帖文旋即引發大量網民留言，各路英雄紛紛獻策，當中包括DIY達人到專業裝修師傅。在云云留言中，一位長者網民的分享最為矚目，他同樣是獨居長者，並上載了自己DIY的安樂窩相片。

相中可見，他的睡房牆身貼上了淺綠色的牆貼，雖然手工略顯粗糙，接縫不算完美，但勝在溫馨整潔。他霸氣回應：「做得香港獨居老人、要學會第一樣嘢、冇錢認命」，更表示「自己一個人搞都唔需要一日」。

「不用理人、自得其樂就可以！」

雖然有網民質疑自貼牆紙的安全性，擔心「唔驚火燭咩？」，但隨即有人反駁「驚窮多啲」，有網民更大讚其風格為「後現代立體浮雕風格，圖案於不規則之中亦帶點規則，設計創新」。

面對負評，這位獨居長者也豁達回應：「不用理人、自得其樂就可以！」他透露自己曾是文職，退休後「竟然學揸電鑽更成為樂趣！」。他坦言，自己用來裝修佈置自己的家的材料，不過是做義工時「幫人用剩嘅、頭頭尾尾」，有些甚至已經變形。

他不僅為自己動手，更將這份技能轉化為服務他人的力量，經常以義工身份「幫啲老人家貼牆貼、同修理傢俬電器」，但有趣的是，他坦承「做義工幫老人貼就好整齊、自己就求求其！」這份對己隨心、對人盡心的反差，更顯其真性情。

網民紛曬「零經驗」DIY裝修心得

除了這位獨居長者，不少網民都分享自己DIY的成功公屋裝修經驗，有女網民上載了自己「零經驗」完成的作品，相中可見單位牆身雪白，地板是美觀的淺色石塑板，效果媲美專業師傅，她坦言過程「超級無敵勁辛苦」，但花費「1萬有找」。

有網民則分享在淘寶或拼多多購買材料，數百元便能搞定地板，展示了小成本創造奇蹟的可能性。有網民則鼓勵事主「自己做唔難，想整幾耐都得」，有網民亦提醒「老人家住，地下一定要絕對的平整，否則好容易跌倒」。

網民疑事主揀「獎金」換清水樓

由於樓主在帖文中補充，房署認為「啲牆身係小問題」，未必會幫忙處理，不少有經驗網民則指出，公屋派發時可選「獎品」（由房署負責基本還原）或「獎金」（領取相當於數月租金的津貼自行處理）。許多網民推測，樓主正是選擇了「獎金」，才會收到如此「清水的清水樓」。有網民直言：「無錢就唔好拎津貼，等房屋署油油」，認為這是事主自己的選擇。

來源：公屋討論區＠facebook