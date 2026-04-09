公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮

辛苦輪到公屋，不少人會花費有限積蓄來裝修安樂窩，然而，這個過程危機四伏，一名有15年經驗的裝修師傅在社交平台發長文，大爆三種最常見的裝修隱形收費陷阱，直指「尤其細單位、公屋、居屋，師傅最鍾意喺呢啲位『抽水』」，他提醒預算有限的業主們「唔好再俾人呃到懵盛盛！」

公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏↓↓↓↓

公屋單位面積有限，間隔固定，加上業主預算通常較緊。該名業內師傅在帖文中坦言，「細單位預算本來就緊，最易俾人呃！」最容易成為無良師傅的目標，他詳細列出了三種最常見的隱藏收費手法：

1. 泥水工程「二次加價」

該名業內人士指「公屋舊牆本來就多裂縫」，無良師傅便會利用這點「抽水」，訛稱牆身空鼓、地面不平，要求進行「額外找平」或「掛網補縫」，「每尺加$70-$110，同搶錢冇分別！」他強調這些本是基礎工序，必須要求報價單寫明「泥水含找平、掛網、空鼓修復」。

2. 水電工程「瘋狂加位」

報價單中的「全屋水電改造」，可能只是最基本的明線走線。當戶主想增加插座、移動燈位時，便會被逐項加價，「一個插蘇/燈位加$500-$700，全屋加10個位，直接多咗$5000-$7000」。師傅建議，戶主應先自行畫好水電圖，並在合約中訂明所有細節。

3. 拆除工程「偷面積」

一些公屋住戶會選擇性清拆部分項目，交還時再付款還原，居屋則較常見全屋清拆。該師傅指出，裝修清拆時，報價單寫「清拆全屋」，但實際只拆表面。牆身批盪、地腳線、舊水泥層等，轉頭就變成「額外工程」要求加錢。他警告：「細單位拆到見紅磚，分分鐘加你$3000-$4800！」因此，報價單必須寫明「清拆至結構層、包清走所有垃圾」。

報價單防模糊字眼 特別點名呢句：「含基礎工程」

樓主在帖文中總結，許多「平價師傅」根本不靠手工賺錢，而是靠這些隱形收費來欺騙預算本已緊張的公屋業主。

他又特別指出，無良師傅最愛用模糊字眼，並特別點名：「比如『含基礎工程』」！換言之，報價單見到這些模糊字句，便要打醒精神。他警告，所有這類定義不清、範圍不明的字眼，都要全部劃走，因為這就是他們預留的「抽水」空間，讓戶主日後有理說不清。

網民血淚共鳴：「唔熟唔食」最慘痛

帖文引發大量網民，特別是過往有裝修經驗的公屋、居屋戶主共鳴，當中最多網民提到的，竟然是「千祈唔好搵熟人裝修」。有網民表示被親戚裝修，「損失10幾萬」，形容單位「被親戚裝到舊屎咁」，最終不僅「爛尾」，更被偷走財物，需要另聘公司執漏。另一位網民更慘，其師傅「搞到漏煤氣」，需要即時通知管理處關閉總掣。

有網民指出：「人生有兩件事唔可以搵熟人做：裝修同殯葬」，因為如果是外面的公司，「做得衰都可以大條道理Ｘ柒；自己人做，Ｘ又唔係，唔Ｘ又唔係」，陷入兩難局面，有網民亦深有同感慨嘆，裝修師傅「唔熟唔食」，找熟人反而更易出事。

不過，有網民亦持不同看法，認為「一個來往好密切嘅親戚，都知佢人品如何吧」，表示自己的親戚就裝修得很好，認為不能一概而論。

插座收費引爭議 師傅反駁「合理價」

另外，對於樓主提到「一個插蘇/燈位加$500-$700」是「黐線操作」，引起了部分同行的反駁，有自稱師傅的網民留言：「蘇位 500-700 叫黐線操作？你想水人就係真嘅」，認為這個價格相當合理，甚至有網民表示「好多年前一個蘇位已經五百啦！而家七百真係合理！」

樓主未有回應有關反駁，不過，有網民指出重點並非價錢本身，而是收費的時機：「樓主意思係開頭唔提，整靚個報價，簽咗之後先知唔包電制，到時先逐個計，條數喺返都，甚至仲貴過人。」這正正就是樓主所指的「隱形收費」操作模式。

來源：victor_lin88＠Threads