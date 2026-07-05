花十幾萬裝修用得冤枉？ 長者屋忌抄老人院全屋扶手 港資深師傅教路：適老裝修7大細節｜Juicy叮

花十幾萬裝修隨時用得冤枉。有本港資深師傅提醒，長者屋切忌抄老人院裝滿扶手，而是應把安全「藏在細節裏」，並大方公開7大裝修細節，讓長者住得有尊嚴又安全。詳情見下圖及下文：

花十幾萬裝修用得冤枉？ 長者屋忌抄老人院全屋扶手 港資深師傅教路：適老裝修7大細節逐張睇↓↓↓↓

師傅：長者屋全屋金屬扶手似醫院

一名有十幾年經驗的香港裝修師傅，昨天（4日）在社交平台Threads以「長者照顧」為題發帖，留言指「裝長者單位，最冤枉就係花十幾萬裝長者屋全屋金屬扶手似醫院，長者住到抑鬱。」

師傅強調，「適老化從來唔係抄老人院，係將安全藏喺細節入面」，慷慨提出「7個空間重點」，表明「照住裝實冇走雞」。

玄關走廊：換鞋凳留空 徹底剷除門檻

玄關與通道是每天進出的必經之路，貼心設計能大大減少長者跌倒的風險。

第一點：玄關👟——「換鞋凳留40cm伸腳位，實木扶手起身穩，鞋櫃下半開放層」

師傅指出，在玄關位置的換鞋凳下方，應預留40cm的伸腳空間，並裝設實木扶手讓長者起身時借力；鞋櫃下半部則可改為開放式分層。

第二點：過道 🚶——「80cm高實木扶手借力，全剷門檻零高低差，牆腳感應夜燈」

走廊設計同樣是防跌關鍵，師傅建議通道可以安裝80cm高的實木扶手，並徹底剷除所有門檻，做到全屋地板零高低差，牆腳亦應加裝感應夜燈以作照明。

客飯廳：全實木不凍手 沙發一撐即起

客飯廳是長者主要的活動區域，傢俬的選擇和擺放十分重要。

第三點：飯廳🍽️——「全實木傢俬唔凍手帶扶手餐椅，吊燈降20cm暖光」

師傅建議飯廳應盡量選用全實木傢俬，避免金屬材質令手部感到冰冷，餐椅亦應帶有扶手；吊燈高度可調低20cm，以營造出溫暖柔和的光線。

第四點：客廳🛋️——「高扶手硬座梳化，一撐就起身，茶几全圓角防碰撞」

師傅感嘆「好多人以為適老化就係裝扶手」，其實客廳沙發不宜選用太軟的款式，應配置高扶手、硬座座墊的沙發，讓長者一撐就能輕鬆起身；同時，茶几必須選擇全圓角設計，防止長者意外碰撞受傷。

衛浴廚房：防滑級數勝膠墊 爐頭自動熄火

浴室和廚房是發生家居意外的「高危區」，安全防範措施絕對是重中之重。

第五點：浴室（重點）🛁——「R13防滑磚勝過所有防滑墊，摺疊沖涼凳＋三面L型扶手，門一定要向外開，拉線緊急呼叫器」

浴室設計是重中之重。師傅點出，建議浴室選用R13等級的防滑磚，直言其效果遠勝所有防滑墊，內部則配備摺疊沖涼凳及三面L型扶手。最關鍵的是，浴室門一定要向外開，以便萬一發生意外時救援，並須加裝拉線式緊急呼叫器。

第六點：廚房🍳——「伸縮撥桿水龍頭慳力，爐頭自動熄火，地面全平唔做門檻」

廚房同樣需要警惕。廚房方面，可裝設伸縮撥桿式的水龍頭以節省長者體力，並選用帶有自動熄火功能的爐頭防止漏煤氣，地面也應同樣保持全平、不設門檻。

臥室設計：床高腳掌貼地 床腳夜燈

要讓長者擁有舒適睡眠，臥室的細節設計最能體現溫度。

第七點：臥室😴——「床高調至腳掌貼地膝頭90度床邊留空，床頭雙控燈＋床腳夜燈」

師傅提出，床的高度應該調整至長者坐在床邊時，雙腳腳掌能剛好貼地，膝蓋呈現90度，床邊亦要留空方便上下床。另外，房內應設置床頭雙控開關燈，並在床腳位置安裝感應夜燈，方便長者在半夜起床時能清晰視物，避免下床時踩空。

真正設計：無聲融入 守護長者尊嚴

師傅在貼文最後語重心長地提到：「其實長者最怕係覺得自己變負累，真正好嘅設計係睇唔出痕跡，住得有尊嚴又安全，仔女返工都安心。」

他指出，長者最害怕的是感覺自己正在退化、變成家人的負累。而真正好、且有溫度的設計，是將安全防護無聲無息地融入屋內，讓人「看不出刻意裝修的痕跡」。這不僅能全方位保障長者安全、讓他們住得有尊嚴，也能讓白天外出上班的子女感到安心。

資料來源：bifi208＠Threads

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