64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮

本港一名21歲、就讀大學三年級的少女因64歲的父親突然遭遇解僱，令這個一家四口的公屋家庭頓時陷入經濟危機，少女透過網絡求助竟收到大量私訊，誘她做PTGF（Part-Time Girlfriend，「兼職女友」或「出租女友」），這場基層家庭的悲歌，在網上引發極大迴響。

「一家四口可以點算好？」

樓主在上月中（6月）透過其個人社交平台發帖求助表示：「老豆今日畀公司炒咗，佢又成6X歲，而家屋企得我阿媽一個人做嘢，我都有返下part time ，可能都唔係好夠，我哋一家四口，可以點算好」。

面對網民的關心與追問，她透露了更多家庭背景：父親今年64歲，原本從事工程維修，一家四口居於公屋，無車無樓，自己距離大學畢業還有一年，家中還有一名17歲未中學畢業的弟弟。

網民反應兩極 女大生道出長女心酸

帖文引發熱烈迴響，網民反應兩極，有熱心網民提供實際的自救建議，例如著樓主父親報讀「最長日數嘅erb」再培訓課程以賺取每日津貼，或是及早提取強積金應急，甚至建議盡快找社工協助申請在職家庭津貼等。

不過，帖文同時引發了網民對「老來得子」的反思，有網民指出，父親年過六十還要養家是因為太遲生育，甚至有偏激網民狠批「窮人真係唔好生仔」，認為父母沒有生涯規劃，令子女一畢業二十出頭就要「孭起整頭家」，連追求夢想的機會都可能被扼殺。

面對網民連珠炮發的提問與質疑，樓主亦逐一耐心回應，流露出作為長女的龐大壓力，當有人嚴厲質問她為何不全職工作養家時，她無奈道出苦衷：「我今年year 3，仲有1年先畢業，下年先做到」，並表示自己已在努力尋找津貼及實習幫補：「我都諗住今年搵啲津貼，我依家返緊intern了。希望細佬做到嘢」。

對於父親寧願失業也不做保安，她坦言父親過往「成日俾人炒，可能都有心理陰影」，而看到有同路人分享靠母親撐起頭家的經歷時，樓主亦心酸和應：「咁啱。我媽咪都返緊full time，我都擔心佢太辛苦。」字裡行間充滿對家人的擔憂與第一身的無力感。

斷糧危機急尋食物銀行 善心網民送暖

令人心酸的是，在求助帖文發出約兩星期後，樓主的家庭經濟狀況似乎已到了水深火熱的地步，她再次發文求助，焦急問道：「想問無乜儲糧嘅話可以去邊間食物銀行拎，或者地方會提供？好尷尬，我屋企未係拎到綜緩但又真係唔富，係屋企人失業嘅基層。」字裡行間充滿無奈與逼切。

幸好不少網民立即伸出援手，有網民極力提議立刻找社福署求助申請緊急現金救援基金，更有善心網民表示願意直接買幾箱公仔麵送給他們「頂檔」，並勉勵她「關關難過關關過」。

趁火打劫狂問做PTGF 女大生嚴正拒絕保尊嚴

在樓主一家陷入財困、急需食物援助之際，竟有不懷好意的人乘虛而入，樓主的帖文留言區開始充斥著各種冷血且侮辱性的留言，有人竟公然提議她出賣肉體：「穩個大叔養，ptgf」、「你出來做ptgf或者kol，再唔係去開onlyfans，一個救全家」，甚至有網民露骨地指「做g（指性工作者）大把錢」，言論極度侮辱。

由於有大批人不斷私訊轟炸向她「問價」，面對這些趁火打劫的荒謬引誘，樓主最終忍無可忍，近日被迫再度發文嚴正聲明：「自從我出咗post，太多人問我做唔做ptgf/約，統一回覆唔做，唔好再dm我問約唔約」。

寧斷糧拒做保安？老父嫌「無面」惹議

雖然樓主一家已面臨三餐不繼的絕境，甚至女兒慘遭網絡色情騷擾，但原來64歲的老父至今仍未能完全放下身段，在與網民的對答中，樓主透露父親原本從事工程維修的技術人員，因為車牌被停而無法轉行揸的士或Uber，不少網民苦口婆心，勸老父馬死落地行，去報讀ERB課程、做便利店收銀，甚至強烈建議去考保安牌做單幢樓看更。

面對網民的熱心建議，樓主回覆表示：「我都叫佢（父親）做保安，但係佢覺得無面」。她進一步解釋，父親過往的職場經歷並不順遂：「佢之前都成日畀人炒，可能都有心理陰影」，這種種都導致他更難踏出轉行做保安這一步。

這番「嫌丟架」的言論引起部分網民的熱議，有網民指出：「幫我問下佢無錢食飯邊樣比較無面，食可以好節省，但燈油火蠟，交租水電煤唔洗交？」有網民亦教路樓主如何安撫老父的自尊心：「臨尾咪挑釁下佢，我老豆咩世面未見過，能力又比人高，除時返夠3個月做埋保安隊長。」

來源：Threads

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