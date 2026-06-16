月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮

一名42歲的失業港爸在網上發文，鉅細無遺地剖白自己失業五個月以來的辛酸史與內心掙扎，引發網民極大迴響，他由昔日月入五、六萬元的風光，跌至如今連劈價至兩萬多元的基層工作都「求之不得」，他透露了在面試時被恨拒的情況，字裡行間充滿了絕望與無力感，甚至心酸地說：「喺個仔面前完全係一個負面嘅教材！」

由月入6萬跌落神壇！狂掟50份CV全沉底 患社恐避見朋友

這位港爸在帖文中崩潰表示，自己目前42歲，已經待業了整整五個月，他憶述以往的風光：「之前人工五萬幾，六萬蚊」，但殘酷的現實是「而家搵份兩萬幾蚊嘅人工都搵唔到」。他透露自己毫不懈怠，已經狂「send 咗50份CV」，但見工機會「都係得個四、五份」。

長時間的待業與不斷的被拒絕，令他心情直插谷底，甚至出現了嚴重的社交退縮，直言自己「極度唔想面對朋友，亦都唔想出門口，朋友搵我，都唔想理，想收埋自己！負面情緒爆晒燈！」

在與網民的後續交流中，他進一步吐露了這種自我封閉背後的苦衷，坦言並非一開始就放棄社交，起初也有嘗試靠人脈自救：「我都有問身邊啲朋友有冇工介紹，但係佢哋話真係好靜。」面對朋友同樣無能為力，加上自身狀態極差，他最終選擇了逃避：「我都費事令到自己啲負面情緒影響佢哋，所以都少咗同佢哋接觸。」

崩潰嘆「係個仔負面教材」！劈價求職遭面試官殘酷理由狠拒

最令他感到痛苦的，是這份無力感對家庭的打擊，作為人父，他深感自責，慨嘆自己「喺個仔面前完全係一個負面嘅教材」，更坦言「好清楚知道再係咁，可能另一半都可能頂唔順」。為了解救這場家庭與人生的危機，他決定放下身段，委曲求全去應徵低一級的職位，怎料卻換來更殘酷的現實。

港爸表示，面試官雖然表面客氣，回覆指「好欣賞你嘅能力同CV都好好」，但最終還是以「我哋而家係搵啲比較junior，好希望有機會同你合作，但係老細覺得唔適合，希望你之後一切順利」為由將他拒諸門外。

痛定思痛欲「洗底」刪去7年履歷：「根本上唔畀機會我呢一輩嘅人」

這讓他無奈感嘆，並非自己不肯做低薪工作，而是「人地根本上好似唔畀機會我呢一輩嘅人」，他在回應網民安慰時，更直認自己正身處一個「高不成低不就」的尷尬死局。

面對看似毫無出路的困境，他甚至萌生了極端且令人心酸的想法，向網民請教：「Last份工做咗7-8 年，我真係有諗過不如唔好寫落CV度，當真空咗嗰段時間，睇吓會唔會易搵工啲。」

網民分享中年失業悲局：連麵包舖都唔請

帖文引發極大迴響，海量的溫暖打氣留言湧入，有網民直指小朋友的快樂並非建立在金錢之上：「其實仔仔唔需要一個月入五萬嘅老豆，而係需要一個跌低咗仲識笑嘅老豆呢。」

不少中年失業的過來人紛紛分享自己跌落谷底再反彈的經歷，有網民憶述自己曾在跨國公司做管理層，月薪高達八萬多，突然被裁後失業了八個月，最終也要降低要求接受五萬多元的本地公司職位，但失業期間卻贏得了每天接送兒子放學、陪伴溫習的寶貴時光。

有網民更分享自己曾瘋狂寄出過千份CV皆石沉大海，甚至連去麵包舖見時薪工都被拒絕，那種被世界遺棄的感覺確實非筆墨能形容。有過來人亦分享自己年薪曾達七萬元，移民後也要由洗廁所做起，最終憑毅力考牌重回本行。

職場老手勸勿洗底 教路中高層轉型自救

許多職場老手級的網民亦留言指出市場的殘酷真相，直指現時大環境下，企業對高薪職位需求大減，聘用高資歷人士做基層工作又怕對方「騎牛搵馬」做不長。他們又建議樓主千萬不要抹去7至8年的寶貴經驗，反而可以準備多一份「資歷普通」的履歷表，並加上自我介紹表明心跡，解釋為何願意「降級」以釋除僱主疑慮。

不少網民亦鼓勵樓主改變固有的打工模式，例如轉型做自由工作者、進修人工智能（AI）等新興技能，甚至先從事保安、餐飲或外賣行業，以「能屈能伸」的心態先解決現金流問題。

事主最新回應！行山散心悟透人生：香港依然好靚...

面對網民們的鼓勵與真誠分享，樓主在翌日再度發文回應，表示自己完全意想不到會有這麼多人有同感，他感謝大眾的支持，並聽從了部分建議，踏出家門走到昔日熟悉的行山徑散心。他感觸地寫下：「今日去咗行山，一樣係以前條路，香港仍然好靚，但可惜感覺大不相同。」

來源：tthomas__ho＠Threads

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