港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮

一位擁有十年經驗、出身香港大學的IT精英，昨日（29日）在失業近一年後，在網上曬畢業證書，並高調宣布決定放下身段轉行送外賣和做保安，「天無絕人之路，如果連保安都冇得做，我會考埋的士牌」，他的經歷在網上引發極大迴響。

頂尖學歷淪為「人生紀念品」

樓主昨日（29日）在社交平台出帖宣告：「我，香港IT人，10年Developer經驗，最後職位係Solution Architect，失業11個月，今日馬死落地行，已登記做送外賣員，希望下星期有工開，亦報咗名讀保安員培訓證書課程。」

為了證明自己所言非虛，他隨文附上了一張學歷證明：一張由香港大學（The University of Hong Kong）頒授的理科碩士（計算機科學）畢業證書。事後他在留言區補充，自己連大學本科（Undergraduate）也是修讀計算機科學（CS）。然而，面對當前的困境，這張得來不易的港大證書顯得格外無力，他無奈地自嘲：「呢張嘢，其實冇乜用，當係人生achievement就算。」

一位擁有十年經驗、出身香港大學的IT精英，昨日（29日）在失業近一年後，在網上曬畢業證書決定轉行送外賣。（帖文截圖）

裸辭後歷心理折磨：由天堂跌落谷底「坐困愁城」

翻查事主過去的帖文，他詳細剖白了這11個月來猶如過山車般的心路歷程，他坦言，當初是因為「頂唔順工作壓力超大，老闆同事欺壓」，才突然決定裸辭。剛辭職的頭幾個星期，他確實享受過短暫的蜜月期，「日日訓（瞓）到自然醒，想做乜就做乜」。

豈料這卻是噩夢的開始，他之後寄出過百份履歷，結果竟是「一個offer都冇」，長期的失業讓他陷入嚴重的焦慮與自我懷疑，他形容自己「日日喺屋企坐困愁城，又冇收入唔敢亂洗錢」。他的日常生活變成了痛苦的煎熬：「不斷F5搵工網睇有冇新工，不斷望個電話等佢響」。最令他崩潰的，是滿心歡喜以為有面試機會時，接起的卻是詐騙電話，那種感覺「真係由天堂跌落谷底」。

經歷了長達一年的精神折磨，事主對「失去掌控」感到極度恐懼，甚至坦言：「我而家情願再返去嗰個變態職場，都唔想日日無所事事，前路茫茫。」

他以過來人的血淚教訓，語重心長地向全港打工仔發出最強烈的警告：「真心勸香港打工仔，今年千其（祈）千其（祈）唔好裸辭，唔好立亂跳槽，出面風大雨大！」他深切體會到「有工返有有工返嘅煩惱，冇工返亦有冇工返嘅煩惱」，更痛定思痛地奉勸大家：「一日唔到比老闆迫你走都唔好辭工，頂多邊做邊搵。千其，千其，千其，唔好立亂裸辭。」

面試慘遭HR玩弄 應徵文員被當「玩嘢」

除了市道差，事主更控訴在求職過程中遭遇的荒謬對待，他曾發文大吐苦水，指面試時被HR（人力資源部）的無理要求「吹漲」。在填寫期望薪酬時，他陷入了動輒得咎的死胡同：「寫得高又比人話貴，寫得低又比人話身有屎，寫同舊工一樣又比人話唔夠上進心」。這種無論怎樣做都被嫌棄的經歷，讓他憤怒地反問：「免費做義工唔好？」

為了謀生，事主甚至試過委曲求全去應徵一般的文員職位，結果，對方一看見他那寫滿10年IT架構師經驗和港大碩士學歷的履歷，不但沒有給予機會，反而「即刻問我係唔係玩嘢」，高不成低不就的尷尬情況表露無遺。

馬死落地行：外賣、保安、的士、地盤 多管齊下

在耗盡了11個月的青春和耐性後，事主決定向現實低頭，登記做送外賣員，他似乎對這新出路抱有一絲樂觀的期盼，在回覆網民時表示：「聽講，如果做熟手，勤力啲一個月都有五萬(元)」。

此外，他早已為自己鋪好重重後路，除了報讀保安員培訓課程，他更豪言：「天無絕人之路，如果連保安都冇得做，我會考埋的士牌。」有網民提議他去考俗稱「綠卡」的平安卡轉做工程，他亦馬上回應：「報咗名啦」。

搵工難過登天？網民嘆「遲啲的士佬都係IT碩士？」

帖文瞬間引發極大迴響，大批網民湧入留言，有網民感同身受，分享自己伴侶的悲慘經歷：「明呀，我老公都係讀MSc ITM，已被layoff，啱啱考完的士牌」，事主回覆查詢時，對方更暗示其丈夫同樣畢業於本地知名大學。另一位網民更悲觀地預言：「遲啲成條街啲的士佬都是IT碩士，又或者所有保安看更佬都是IT碩士......omg真係冇眼睇。」

未料這一「預言」瞬即引來一名IT資歷的網民現身說法，拋下一句：「有的士牌嘅developer路過」，引來事主激動地相認回覆：「師兄！」一幕「IT的士老鬼」的線上相認，極盡黑色幽默。

不過，有網民亦質疑事主的處境，認為以他的資歷不至於此：「我就唔係好信喇，做個文員都得啦！」事主對此也感到萬分委屈，他重申早前經歷解釋面對高不成低不就的困境，指曾嘗試應徵文員，但「人地一睇我CV，即刻問我係唔係玩嘢」。

IT寒冬降臨？網民激辯行業前景

事主的經歷也掀起關於本港IT行業前景的激烈辯論，有網民認為，隨著AI的崛起和職位外判，IT行業的好日子已經過去：「尋日叫AI寫一條公式...幾分鐘對話了解後修改三次就做到，做IT仲邊有運行，真係十年經驗都被秒ko。」有網民更指出，大量公司正將IT職位轉移到成本更低的地區，加上本地零售業不景氣，連帶IT預算大減，令行業雪上加霜。

不過，有不少IT行內人亦認同樓主認為「肯放低身段，大把工做」，有行內人建議事主考慮政府的T-con合約工、大學或公營機構的IT職位，或者轉型至網絡安全（Cybersecurity）、項目管理（PM）等需求仍然殷切的領域。

在眾多留言中，最引人深思的莫過於對「獅子山精神」的討論，有網民認為「獅子山精神只係老一輩用嚟剝削年輕人嘅藉口」，似乎在失業近一年後，歷盡心理折磨與職場冷眼後，事主也對此表示認同，直斥：「冇錯，就係啲人想你行獅子山精神，再當你韮菜。」當然亦有網民勸喻樓主正面面對逆境堅信希望在人間，「加油，要相信一齊都會好起來的」。

無論如何，事主「馬死落地行」的決心獲得了大部分網民的尊重與支持，紛紛為他打氣：「你好正面！騎牛搵馬！留得青山在」、「做人最成功係能屈能伸，永不言敗！」

數據：大學生職位創5年新低 IT職位勁減

雖然本港整體失業率維持於3.7%，但面對AI人工智能對就業市場的影響，立法會秘書處上月（5月）中發表《數據透視》顯示，大學畢業生職位空缺跌至5年低位，當中資訊及通訊業（含IT界）跌幅職位空缺更是大跌76.7%。該報告指出：「不少企業為削減成本，正逐步把入門職位(例如編寫程式、文職工作及客户支援)自動化。在香港，受人工智能影響的資訊及通訊業，2025年青年失業率為6.9%，是該行業整體失業率(4.2%)的1.6倍。」

勞工及福利局局長孫玉菡，在上月（5月）立法會大會上承認人工智能已開始影響初階職位需求，根據大學聯校就業資料庫數字，適合大學生的全職空缺由2022年約8萬個，跌至去年約3.1萬個，其中行政、資訊科技/編程等初階職位，跌幅分別近九成及八成。他指當局正分析人工智能對本港整體勞工市場及不同行業職位影響，結果將納入人力推算中期更新，預料今年第四季公布。

來源：davidchan5830＠Threads