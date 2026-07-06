公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮

房署家訪過往多數只在門口核對住戶身份證，但今日（6日）有公屋租戶發文表示，職員突擊家訪，不僅要求進屋，更鉅細無遺地巡查每個角落，並全屋畫圖，懷疑家訪引入新方法，引發網上極大迴響。

事發地點在沙田屋邨

已入住公屋9年的樓主今日（6日）在「公屋討論區」FB專頁發帖表示：「突擊家訪。以往門口比（畀）身份證，所有住戶身份證ok，今次直頭入屋睇哂房、廚房、廁所，再畫圖？」面對這種嶄新的嚴格審查手法，雖然樓主強調自己家庭無違規，但仍不禁嚇了一跳，發文急問其他街坊是否有同樣遭遇。有網民追問事發地點，樓主在留言區中透露，發生今次「入屋畫圖」家訪的，原來是位於沙田區的屋邨，消息一出隨即引發大量網民的高度關注與熱議。

網民爆同類遭遇 入屋畫平面圖傢俬擺位

不少網民留言表示近期也經歷過同類型的突擊檢查，有街坊留言指「一向都入嚟畫圖」、「有！試過兩次」，部分亦細緻描述房署的突擊家訪：「我娘家最近都係，當時得媽咪一個在家，要入屋畫平面圖(傢俬擺位)」、「正常唔係畫圖，而係用電話影埋相，我都被訪過，影哂全屋......」，而樓主亦感同身受地回應：「對呀 一模一樣,..住咗9年，第一次。」有網民亦透露居住於沙田區的屋邨，亦試過房署家訪要入屋畫全屋圖。

不過，有網民則指最近試過房署入屋巡查，但主要是作為檢查有無項目須要維修：「我前兩日無啦啦有人撳鐘話係房署嘅，跟住話檢查我有冇嘢要維修嗰啲，佢有畀張工作證我睇，但我唔使拎身份證，佢要入到嚟就影廚房影廁所影個房，跟住就話如果我有啲咩需要維修就落去同佢哋講咁樣，跟住就走咗。」樓主聞言亦回應說：「咁㗎原來。」部分網民則估計房署入屋檢查可能和最近綠置居宏緻苑有單位被揭發「拆主力牆」有關，無論原因為何，大部分網民都認為「都係件好事嚟」。

無知網民煽動「死都唔開門」 質疑職員無搜查令

帖文引發熱議，有部分網民對此感到不可思議，甚至錯誤地認為租戶有絕對權利拒絕房署人員入屋，有無知網民更言之鑿鑿地留言教路：「房署職員係冇權隨便入人屋查核！佢地有懷疑~必須要向法庭申請攞到手令」，有網民態度強硬地表示「死都唔比入」，質疑隨便讓自稱房署的人入屋，萬一是騙徒或賊人偽造證件圖謀不軌該怎麼辦。

法例條文曝光：企硬拒查隨時收樓！

不過，這番「霸氣」拒入屋的言論，迅速被一眾心水清的網民引用法律條文KO，有網民直接上載相關法律條文的截圖反擊這些網絡謠言，根據《房屋條例》第22條的規定，房屋署職員在執行職務時，絕對是有法定權力進入公屋單位視察的，並非如部分人所指的「無權入屋」。

為免有租戶繼續被誤導而以身試法，有網民再上載了「屋邨管理扣分制」的相關條文截圖，當中的第19項明文規定，租戶不能抗拒或阻礙房署人員執行職務。有熟讀條例的網民補充引用《房屋條例》第26條，警告若房屋署署長認為租戶違反了租約內的任何條款，例如拒絕讓職員入屋檢查等執行職務工作，絕對有權向租戶發出「遷出通知書」，直接終止租約並收回公屋單位。換言之，若果租戶企圖「死都唔開門」阻撓辦公，最終極可能被收回單位。

行得正企得正怕咩？網民力撐房署嚴查打擊違規

不少網民認為配合家訪是租戶的基本責任，留言力撐：「配合就得啦......家訪係正常架，有咩問題呢？？？」、「家訪唔係隨便入住戶屋喎，係房署作為業主嘅既定程序嚟，點會無權？」對於有租戶大為緊張，有網民反問：「行得正，企得正，洗乜驚」，有網民更拍手叫好：「咁做係好的，因為有D違規，屋內有按摩床等等」、「支持逐家逐戶入屋巡查」。

有網民亦毫不留情地指斥那些亂教人拒絕開門的言論：「房屋署係有權入屋檢查你屋企有冇改裝，你唔識就唔好出嚟講。」並警告：「你拒絕去入屋聯絡唔到你咪收屋」、「人哋工作上有需要先入，租嘅就好好配合，因為好有型咁阻住人做嘢而犯法就唔好啦」。

至於為何樓主被家訪須要入屋畫圖，有網民估計這可能是因為收到鄰居的舉報，又可能是房署正嚴打違規改建及濫用公屋：「首先佢會睇你有冇非法改，如果你改咗之後佢就會通知你幾多日內要維修完成，如果你唔整嘅話就會再出信扣分」，有網民更指出如果拆了防火的廚房門，被查出後將面臨天價罰款。

房署：調查包括觀察單位內實際住用狀況 多渠道核查單位有否遭濫用

房署發言人今日（7日）回覆《星島頭條》表示，為確保珍貴的公屋資源得以妥善運用，房屋署會透過多種渠道核查公屋單位有否遭濫用。署方會定期安排突擊家訪，核實各單位實際住用狀況，職員會按實際情況彈性安排，於不同時段（包括星期六、星期日及公眾假期）進行突擊上門家訪，核實住戶居住情況及單位是否存在濫用情況。進行家訪期間，房屋署職員通常會由屋邨保安員陪同到訪，上門後會先向住戶出示職員證，清晰說明來訪目的，待住戶知悉後才進入單位展開調查。調查過程中，職員會要求住戶出示身份證明文件，核對登記戶籍資料，同時觀察單位內的實際住用狀況。若住戶對上門職員的身份存疑，可致電所屬屋邨辦事處核實查詢。



發言人又謂，房屋署亦會透過市民舉報、日常屋邨巡查等途徑收集懷疑濫用公屋個案。隨著《2025年房屋（修訂）條例》於2026年3月31日正式生效，嚴重濫用公屋行為已全面刑事化。新罪行包括分租或協助分租、將單位作非住宅或商業用途圖利而不居於單位，以及長期丟空或非經常居住等；新法例亦賦權獲授權人員要求可疑人士提供個人資料。違例者一經定罪，最高可被判處罰款港幣50萬元及監禁1年。現屆政府上任以來，已成功收回逾10,200個遭濫用的公屋單位。以每個新建公屋單位成本100萬元計算，節省超過102億元，金額相當於興建兩個大型公共屋邨。

官方解說家訪程序

房屋署官方資料顯示，進行例行家訪是其管理公屋的恆常機制之一，主要目的是為了有效運用公屋資源，確保單位由戶籍上的認可成員作經常性居住，從而打擊濫用公屋的行為。

房署官網有上載兩年一度家訪調查的摸模擬問答，可見過程迅速簡單，對住戶不會造成任何妨礙。根據房署指引，家訪時房署職員會使用行動裝置進行家訪，在家訪調查時，住戶須出示身份證明文件，以便房屋署職員核對戶籍資料。有關職員亦會將住戶的實際居住情況與電腦記錄核對，及將巡查結果記錄於行動裝置。此外，房署職員更會利用家訪的機會，偵測單位有否不正常的使用情況，以確保公屋資源沒有被濫用。

來源：公屋討論區＠facebook