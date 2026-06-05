宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全

日出康城首都業主涉擅拆主力牆，被法庭裁定兩項傳票罪成，判罰款18萬元。豈料事件未起警惕作用，近日網上流傳綠置居宏緻苑有住戶裝修期間違規拆除主力牆，房屋署及管理處向全體業主、裝修公司發出呼籲，指若未經屋宇署批准而擅拆主力牆，將面臨嚴厲法律後果，包括刑事檢控。

房屋局回覆《星島頭條》查詢時表示，房屋局獨立審查組留意到近日網上流傳一段短片，指懷疑有宏緻苑業主拆除單位內部分牆身。審查組高度關注事件，隨即聯同房屋署及管理公司人員到宏緻苑視察，暫未發現有單位因拆除結構牆而影響樓宇整體結構安全。局方會繼續全力調查事件，如證實有人違反《建築物條例》及相關條例，會要求業主將單位恢復原狀及將資料交予相關部門檢控。

社交專頁「宏緻苑」發文指，因應近日有單位涉嫌違規拆除主力牆，房委會工程師、房屋署以及屋苑管理公司已採取聯合行動，陸續上樓排查及檢查各單位的裝修情況，指大廈結構安全關乎所有人的人身及財產安全，呼籲各住戶不能掉以輕心。

房屋署及管理處向全體業主、裝修公司發出呼籲，在進行任何室內裝修時，若未經屋宇署批准而擅自拆除主力牆，屬於極嚴重的違規行為，違例者一經發現，業主及裝修公司將面臨極嚴厲的法律後果，當中包括刑事檢控，而嚴重違反《建築物條例》者，最高可被判處監禁。除監禁風險外，違例者亦要面臨政府高額罰款，還需承擔結構復修與工程鑑定費用。

售樓書有提醒須維持整體結構完整

房屋局指，房委會資助出售單位的業主在未事先諮詢建築專業人士的情況下改動、變更或拆除單位內的間隔牆（包括廚房及廁所牆身），有機會違反《建築物條例》及／或消防安全相關法例，以及大廈公契的規定。這原則一向適用於不同期數的房委會資助出售單位。

房委會資助出售單位（包括宏緻苑）「售樓說明書」內的「裝修須知」列明在進行有關裝修工程時，應遵守《建築物條例》及相關規例的規定和監管制度。宏緻苑的「裝修指引」亦有提供單位的基本資料，旨在協助業主籌劃裝修工程，並提醒業主需要維持單位整體結構的完整。

業主或擬進行裝修工程的人士，不宜單以間隔牆是否結構牆以判斷裝修工程的可行性。在進行任何工程前，除參考「裝修指引」的建議及確認工程符合大廈公契外，亦應就改動方案諮詢建築專業人士的意見。除非工程屬於《建築物條例》訂明的豁免工程，否則如有關改動屬於《建築物(小型工程)規例》下的小型工程項目，須按照小型工程監管制度的簡化規定進行；如屬「改動及加建」工程，則須向獨立審查組遞交正式申請，在取得批准和同意後，才可由註冊承建商進行有關工程。

未遵從命令會檢控

房委會在草擬資助出售單位的銷售資料時，均會檢視相關發展項目的最新資料及完善相關內容，務求為買家提供清晰和實用的資料。但不論單位使用任何的建築方法，業主都同樣需要遵守上述有關改動及加建工程的法例規定。如有疑問，可向有關屋苑的物業管理處查詢，或尋求建築專業人士的意見。

宏緻苑屋苑管理處如在日常巡邏時發現有單位改動室內間隔牆，或接獲相關舉報，會聯絡有關業主了解情況。如懷疑涉及業主在未事先諮詢建築專業人士的情況下改動、變更或拆除單位內的間隔牆（包括廚房及廁所牆身），有機會違反《建築物條例》及／或消防安全相關法例。有關個案會轉交房屋局獨立審查組跟進。

當收到對懷疑違例建築工程的舉報，獨立審查組會派員到現場視察及按《建築物條例》處理該舉報。如發現該建築工程是現行執法政策下「須予以取締類別」的違例建築工程，獨立審查組會按《建築物條例》向有關業主／佔用人採取執法行動，並會緊密與屋苑管理處溝通，跟進及處理懷疑違例建築工程的舉報，包括發出法定命令及就未有遵從命令的個案提出檢控。