寵物友善變災難？商場Cafe男女「狗口水」倒落餐廳杯惹公憤 網民：我養狗都接受唔到｜Juicy叮

越來越多商場推行寵物友善政策，讓主人可以帶同毛孩一同逛街，但部分狗主的自私行為卻引發爭議，有網民在社交平台發文，怒轟一對夫婦在油塘一個大型商場的連鎖Cafe內，竟將餵完狗隻飲用的水，直接倒進餐廳提供的咖啡杯中，惹來網民極大迴響。

狗口水直灌餐廳杯 樓主怒轟：要飲自己飲

有網民本周一（1日）在「家@油塘」facebook發帖公審一對攜帶寵物進入商場Cafe的男女：「妳兩公婆食嘢就食嘢，做乜要將餵剩狗飲嘅水，倒落咖啡杯內！妳要飲狗口水都唔好要其他人陪妳吖！」

從樓主隨帖文上載的相片可見，這對年長的男女，身穿輕便休閒服坐在Cafe的座位上，身旁停泊了一輛寵物手推車，其狗狗似在車中，而枱上可見一個水樽，女方似在逗弄在車上狗狗，而男方則似與一名背向鏡頭的女童閒聊。

「將狗飲剩的，倒落佢自己飲開嘅咖啡杯內」

樓主在回應網民留言時進一步補充細節，指出該對夫婦原本「有用個摺叠杯俾狗飲水」，但最令人咋舌的是，他們竟然「將狗飲剩的，倒落佢自己飲開嘅咖啡杯內」。

雖然該商場本身允許寵物進入並提供寵物車，但樓主指出帶狗進入餐廳範圍其實「還未實行」，直指這對夫婦將狗車放在餐桌旁根本是「踩界」行為。另外，對於有網民留意到相片中坐在旁邊的小女孩，樓主亦澄清指小女孩並非與該對夫婦同行。

網民引食環署指引 真狗主齊聲割席：我養狗都接受唔到

帖文引發熱烈迴響，大批網民直斥涉事夫婦極度自私及缺乏公德心，有網民引用食環署的最新指引，強調「狗隻絕對禁止使用餐廳的可重用餐具（例如人類用的瓷碗或鐵碟），以保障公共衞生」。

不少同為愛狗之人的網民亦看不過眼，留言表示自己帶狗外出都會自備水樽或即棄餐具，直言「咁又離譜喎，我曾經養狗亦好鍾意狗，都接受唔到囉」、「真係丁點公德心都冇」、「嘩，我養狗都接受唔到，點解唔買水樽俾狗飲水？」。

有網民形容真正有公德心的狗主應有的行為：「我識幾個有養狗的朋友，都係自己帶個不銹鋼兜來俾狗仔飲水明顯係狗主無公德心」、「我自己都唔會用自己啲碗碟唻食狗啦，狗狗自己有食物兜同水樽架嘛」。

食客留陰影恐連累其他毛孩？網民反駁「洗得乾淨」言論

事件引發部分網民對「寵物友善」政策的擔憂，有網民感嘆這類自私主人會「連累他人俾歧視」，令社會更難接納寵物進入公共空間：「動物是好可愛，但主人處理不好，累到動物都給人歧視」、「帶狗入餐廳真係冇乜所謂，但唔好用人既食具唻餵狗就真......」

有不少網民直言對該餐廳留下陰影，甚至有偏激言論揚言「所以我唔會去狗可入之餐廳」、「我一定唔會再去呢間店食野」，雖然即時有網民理性地表示餐廳餐具最終會送去清洗，但隨即被網民反駁，認為將「狗口水」倒入人類共用餐具的行為，本質上已極度嘔心及超越了基本的衛生底線。

網民們紛紛呼籲愛狗人士要有公德心，以免毛孩最終無辜受歧視：「如果養狗主人做好一些，這個問題就不會出現。」

來源：家@油塘＠facebook

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