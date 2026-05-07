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狗隻入食肆︱食環署 : 5.18開始接受食肆申請 料7月內允狗隻進入

社會
更新時間：14:51 2026-05-07 HKT
發佈時間：14:51 2026-05-07 HKT

食物環境衞生署今日( 7日）公布，將於5月18日開始接受食肆提交申請，預計在7月內開始容許狗隻進入獲准的食肆。食環署發言人指《2026年食物業（修訂）規例》將於明日（8日）正式生效，但需注意，食肆必須先提出申請，獲批准才可以讓狗隻進入。食環署會於7月指定一日，由該日起容許狗隻進入獲批准食肆，日期會於稍後公佈。在該日前，食環署亦會於專題網頁上載獲批准食肆的名單，以便市民搜尋和選擇。

明日起設立兩條申請熱線供業界查詢

食環署由明日起設立兩條申請熱線（2867 5912或2867 2836），業界如對申請事宜有任何疑問，可於星期一至五（公眾假期除外），上午9時至下午5時致電查詢。食環署下星期會舉行多場簡介會，向飲食業界介紹規管和申請安排，並將於5月18日開始接受食肆提交容許狗隻進入的申請。

食環署料6月中旬批出首輪申請

食環署預計於6月中旬批出首輪申請。為預留時間讓業界做好營運準備，食環署會於7月指定一日，由該日起容許狗隻進入獲批准食肆，具體日期會於稍後公布。在該日期前，任何人都不可攜狗隻進入食肆（導盲犬及工作犬除外）。

首階段設不多於1 000個名額

食肆如欲申請容許狗隻進入，可在5月18日至6月8日期間，透過食環署專題網頁（www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/dog_restaurants/index.html）以電子方式提交申請。首階段設有不多於1 000個名額，如申請數目多於1 000，食環署會抽籤分配名額。基於安全考慮，食環署不會接受火鍋店和烤肉店（包括鐵板燒、韓式燒烤等）申請；食肆面積亦必須大於20平方米。除上述限制外，所有持有正式牌照的食肆均可申請讓狗隻進入。

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食環署將於6月中旬通知成功申請者，並會派專責人員到成功申請的食肆向食肆負責人講解法例要求、牌照條件及其他循規安排。成功申請者須於指定期限內繳付140元以修改牌照，加入准許。食環署會於7月指定一日，由該日起容許狗隻進入獲批准食肆，日期會於稍後公布。在該日前，食環署亦會於專題網頁上載獲批准食肆的名單，以便市民搜尋和選擇。

5月11至13日及28日舉辦四場簡介會

為便利業界和公眾了解相關規管要求和安排，食環署會加強宣傳教育。食環署會於5月11至13日及28日聯同相關專業機構舉辦四場簡介會，署方早前已致函所有食肆持牌人，邀請他們報名參與簡介會。未能親身出席的食肆經營者及其他有興趣人士，亦可於簡介會當日下午2時30分至5時，透過食環署Facebook專頁即場收看直播。簡介會片段亦會上載至食環署專題網頁。此外，食環署本月稍後亦會在專題網頁上載牌照條件、常見問答和「良好作業及行為指引」等資訊，供食肆經營者和公眾參考。

立法會主席李慧琼亦在社交平台上載短片講解新例。片中亦指出，社會很關注新措施，立法會成立小組委員會仔細審議規例，稱議員一方面支持放寬限制回應市民訴求，餐飲業亦可開拓新商機；另一方面亦要堅持一些規矩，務求令規例落實得更貼心、更到位。
 

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