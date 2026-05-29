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西九「撳機黨」 港男提款期間遇騷擾 怪漢突現身揚言：張卡係我 被拆穿後摷褲袋講兩字圖擺平｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:16 2026-05-29 HKT
發佈時間：15:16 2026-05-29 HKT

西九龍有懷疑「撳機黨」騙徒出沒。一名男子早前在自動櫃員機提款期間，遭突然白撞現身的怪漢騷擾，對方揚言：「張卡係我」，企圖混水摸魚。被拆穿後，怪漢卻即場摷褲袋講出兩個字企圖擺平事件。詳情見下圖及下文：

西九「撳機黨」 港男提款期間遇騷擾 怪漢突現身揚言：張卡係我 被拆穿後摷褲袋講兩字圖擺平逐張睇↓↓↓↓

樓主反問：張卡你嘅話，我點會拎到錢呀

樓主昨天（28日）在社交平台Threads發帖，留言警世，分享自己在西九龍使用自動櫃員機（ATM）提款時的驚險經歷：「銀行櫃員機提款時，務必要格外留神」。

樓主講述詳情時指「事緣今日（28日）去西九櫃員機提款，準備拎錢時，突然有個男人走埋嚟話張卡係佢。我即時第一個反應係用個身檔住佢拎卡同拎錢個位。然後講咗句：唔好玩喇，張卡我㗎。張卡你嘅話，我點會拎到錢呀！」。

樓主續指「個男人望住我，我第一時間拎錢放好。用對眼厲住個男人，個男人做個摷褲袋動作。然後講咗句喺度。之後佢都未走。我之後走咗。不過，不論個男人真唔見定假扮，都要十分警剔，小心財物。🙏🏻🙏🏻」。

網民：依套招數好幾年前聽過

有精明的網民點出，騙徒目的根本不是樓主手上的提款卡，而是櫃員機吐出的現金。

有人分析騙徒心理指：「佢可能等你慌忙中掛住攞卡走、會唔記得拎錢」。另有網民和應，指這種手法屢見不鮮：「依套招數好幾年前聽過，趁你唔注意會俾人一下拎走晒啲錢即走」，於是有人提醒大家：「有時㩒錢後面啲人企到好埋？都要小心！」。

網民建議大叫打劫

若不幸在撳錢時遇到這些白撞「撳機黨」，網民提供不少實用及爆笑的應對策略：

「乜嘢都唔使同佢講，大叫『打劫』！」、「大嗌有cam（鏡頭）影住，你埋嚟做乜？」、「你應該大嗌，引人注意，等佢知難而退」。

還是有人從源頭解決問題，指「唔用卡提款好耐」（用手機「無卡提款」）、「今時今日仲有人用提款卡去提款機撳錢🤔」。

資料來源：karsonckk＠Threads

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