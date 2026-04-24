將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮

將軍澳有婆婆懷疑墮下電騙案，在櫃員機（ATM）前開視像電話，按照陌生人的指示準備過數。機警的街坊發現婆婆舉動不對勁後，合力及時制止，在手機另一邊的騙徒即使喊出5字的哀嚎也無補於事，婆婆幸運力保不失。詳情見下圖及下文：

將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事逐張睇↓↓↓↓

樓主：去隔離隊停咗阿婆過數

匿名樓主昨天（23日）在社交平台facebook群組「將軍澳主場」發帖，留言指「今日（23日）下午4點在尚德商場（TKO Spot）的滙豐櫃員機🏧陪老公取錢，在外面等時突然聽到佢大叫報警，即刻衝入去問乜事，佢即刻叫我去隔離隊停咗個阿婆過數」。

樓主稱「我都唔知乜嘢事只見阿婆開住視像電話，老公即刻話剛剛問咗阿婆通話中是否認識的人，她回覆唔識，只說要取消某啲嘢。」

樓主：好明顯的騙案

樓主續指「好明顯的騙案，電話那邊不斷叫呀婆唔好理我哋，快啲繼續做落去」，於是樓主「搶咗阿婆個電話」，「跟住另一個熱心伯伯幫佢熄咗個通話」。

樓主接著表示「有個熱心太太又話帶婆婆去銀行問清楚，但我老公唔放心，怕同黨出現，我哋又跟在身後直至到銀行交代清楚俾職員聽去幫婆婆先走」。

樓主解釋發帖初心是「希望婆婆屋企人睇到此post（帖文），再同婆婆解釋短訊騙案啦」。

劇戲性收同一懷疑詐騙短訊

樓主同時上載相片補充，指「老公話幫得一個得一個。點知，剛剛老公都收到同一個短訊😱😱😰😰💰💰💰💰」。短訊內容提及「ＸＸ保險服務已開通，每月將扣款1820元。若需取消服務，請務必聯繫官方線上客服」。

樓主在回應欄補充，「post（發帖）出嚟，係想大家見到就幫幫啲老人家，唔好只剝花生睇戲，今日阿婆眼神係中咗邪咁」。

有人分析指「好多老一輩市民缺乏法律及商業服務常識，同埋性格服從，好少深度思考破綻，容易被對方甜言蜜語或製造恐懼而入陷阱」。

有網民留言和應，「我之前在地鐵站某銀行櫃員機前，亦見過相同騙案發生，但好不幸，當時事主伯伯已過數給騙徒。😥」。

網民接著大讚樓主夫婦：

•「騙局就是這樣發生，一旦身陷就很難發現破綻，他人好心提醒會被視作威脅，一定要當面制止及切斷通訊先可以救人」；

•「早幾日先聽到個朋友媽咪又係視像俾人呃錢，你哋做得好好呀，真係幫得一個第一個」；

•「多謝樓主同佢老公見義勇為！今時今日嘅香港，已經好少好似你哋咁熱心嘅人！」；

•「還好有你哋，不然又有老人家被騙👍」；

•「幸好婆婆遇上你哋」。

另有不少網民上載相片，指也收同款的懷疑詐騙短訊，只是扣款的銀碼更大」。於是有網民教路，「教大家一個好容易分辨嘅方式，認住有#係個名前邊先係真嘅，所有大型機構同政府部門都係」。

資料來源：將軍澳主場＠facebook

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