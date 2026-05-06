黃金周最美人心！車廂「泰奶災難」港人內地遊客聯手善後：「做啱就撐，唔係要煽動仇恨」｜Juicy叮

五一黃金週期間，人頭湧湧的港鐵車廂內，一場「泰奶災難」意外地在社交平台Threads上引爆熱議，有網民昨日（5日）上載影片，記錄一名乘客不慎打翻泰式奶茶後，車廂內眾人包括港人和內地遊客齊齊聯手善後，構成溫暖人心的最美風景。

黃金周最美人心！車廂「泰奶災難」港人內地遊客聯手善後：「做啱就撐，唔係要煽動仇恨」↓↓↓↓

有網民昨日（5日）在Threads上直擊港鐵車廂一場「泰奶災難」，樓主發帖寫道：「成堆香港人即刻俾紙巾仲幫手抹」，並特別補充「利申：大陸遊客都有抹」。

黃金週的「小意外」變最美風景

從樓主上載的影片可見，港鐵車廂近座位的地上，灑滿一大灘奶茶，一名女子正專心處理不斷印抺，地下周圍散落著吸滿液體、被網民笑言「以為係芝士」的濕紙巾。影片捕捉到有乘客從旁遞上紙巾，伸出援手的畫面。

樓主有感而發，認為「愛唔愛一個地方真係見微知著」，本意是讚揚危急關頭，港人與遊客共同展現的善意。

樓主意外被公審反駁：「做啱就撐，唔係要煽動仇恨」

這溫情一幕卻在網上引發了兩極化的討論，帖文的焦點很快從「守望相助」轉移至「為何帶飲品上車」的爭議上。有網民質疑在地鐵飲食的行為：「自地鐵開通以來，一直都是不可在車廂內飲食」，批評乘客「不知所謂」。

面對突如其來的網絡風暴，樓主始料未及，坦言「被公審了...」。他其後再發帖澄清，強調「重點係事件發生之後大部分人都好好」，並表明自己立場：「做啱就撐，做錯就Ｘ，唔係要煽動仇恨」。他解釋，之所以特別註明遊客也有幫忙，是擔心「唔講明就又變針對」。

網民大讚勇於承擔

不過，大多數網民對樓主表示理解，並讚揚其勇於承擔的態度：「自己倒瀉嘢自己抹，有呢個意識已經好好」、「肯留低抹已經算好好」、「人誰無過呀，最緊要有意識去清理返」。有網民又將此行為與過往一些不文明現象作對比，諷刺地引用：「我給錢不就行嗎?」，讚揚這次的處理方式是「有進步」和「天淵之別」。

但另一邊廂，亦有網民認為樓主的帖文被部分人「騎劫」，偏離了讚揚港人的初衷，事件最終演變成一場混戰，令樓主深感無奈。

來源：mg.mok＠Threads

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