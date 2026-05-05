五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 漁農署有回應

內地五一黃金周長假期，本港多個郊遊熱點連日來人頭湧湧，不過部分旅客行為惹議，包括在西貢浮潛採捕數十隻海膽進食、有鹹田灣露營客亂倒廚餘被票控3000元等。網上流傳有旅客到麥理浩徑行山時，為博眼球「打卡」，懷疑把沿路的「麥理浩徑」路牌拆下來，並雙手抱着路牌拍照、並在小紅書發帖分享，更在帖文配以「這才是我要的遊客照」字句。

事主小紅書回應：牌子本身已掉下來

事件引起本港網民猛烈批評，指控其行為涉「刑事毀壞」、斥「不斷破壞然後一走了之」。亦有網民嘆稱「挨得過颱風都挨唔過五一」、又形容「這正是香港被玩爛的縮影。」其後，涉事人在小紅書回應事件，解釋稱「麥理浩那個牌子當時我們去，已經是掉下來的狀態。我們只是隨手拿起來拍在照，絕對沒有破壞公物的行為」。

不過，其解釋未令網民「收貨」，有網民找到港人於4月中旬到同一路牌拍攝到的相片，質疑「4月中的時沒有任何損壞掉下問題，為什麼她去的時候會有？」亦有人直言「個牌喺上面幾十年好哋哋， 我就唔信無啦啦會喺地下俾你拎嚟影相？」翻查社交平台，涉事人目前的小紅書及抖音帳戶已設置為「不公開」狀態。

漁農署：木牌脫落在地已即時運到工場翻新加固

漁農署回覆《星島頭條》查詢時表示，查詢所指的指示牌設於麥理浩徑第一段近萬宜坳的路段。漁農署人員於2026年5月2日巡經該處時，發現涉事木牌脫落在地上，已即時將其運送至工場進行翻新加固，預計於本星期可重新安裝。

漁農署正跟進有關個案，並提醒前線人員在巡邏時加倍留意郊野公園設施的狀況，如發現任何違規活動，會採取適當執法行動。

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人不得故意或疏忽地損壞郊野公園設施，否則即屬違法，可被檢控。一經定罪，最高可被判罰款$2000及監禁3個月。

漁農署呼籲郊遊人士愛護郊野，切勿破壞郊野公園設施。若郊遊人士發現郊野公園設施損毁，請致電1823報告，以便本署盡快跟進。如郊遊時目睹有人破壞公物，在緊急情況下可報警求助。

相關新聞：

五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢浮潛捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？

五一黃金周｜鹹田灣及西灣營地有人非法生火? 漁護署 : 已主動提醒小心用火 一人亂拋垃圾遭罰款$3000

五一黃金周︱亂倒廚餘被票控$3000 內地客理直氣壯：交錢不就行了？ 議員促加強教育

五一黃金周︱遊客西貢捉海膽惹議 環團憂仿傚釀過度採捕 嚴重破壞食物鏈

五一黃金周｜內地客西貢捉海膽即食惹關注 食安中心 : 生食或會感染食源性疾病

大棋盤︱五一內地客行徑再掀爭論 網紅拍片質疑踎地 旅遊業：港人勿「五十步笑百步」

星島申訴王｜有片！直擊五一西灣營地 無視勸喻崖邊自拍 煙蒂遍地釀火災隱憂