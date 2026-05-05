星島申訴王 | 五一黃金周 旅客不文明行為惹議 內地網民都批：面自己丟！

內地五一黃金周預料有100萬旅客訪港，多個旅遊熱點都成為旅客的打卡勝地。不過，繼早前有內地人挺身為亂拋垃圾被罰抱不平、揚言「交錢不就行了」的「交錢哥」後，再有部分旅客在郊遊的行為引起爭議。而除了郊區，部分旅客在市區的行為亦令港人側目。

另類打卡博眼球 中港兩地網民齊譴責

飽受批評的郊遊不文明行為，沿於一名內地女遊客雙手抱着「麥理浩徑」路牌，面露笑容影相，並在小紅書發文稱：「這才是我要的遊客照」，令人懷疑路牌由她拆下以方便打卡。中港網民紛紛狠批此舉非常惡劣，斥責行為涉嫌「刑事毀壞」。帖主事後解釋，路牌「當時已經是鬆脫掉下來的狀態」，她們只是「隨手拿起來拍照」，自稱絕對沒有破壞公物，但網民並不買帳，更要求警方介入調查：「這不是一句『撿起來』就可以脫罪的。」直指帖主不應以此方式打卡。

目前涉事人的小紅書及抖音帳戶，均已設為「不公開」狀態。記者在內地社交平台，亦見到很多登山客以麥理浩徑的路牌，作危險或疑似有機會毁損路牌的甫士打卡，但未知是否在今年五一黃金周期間拍攝，以及是否有AI生成成份。

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港鐵淪為「重災區」 疑連環逃票加月台大小便

除了郊野公園，市區亦可見旅客的不文明行為，其中港鐵範圍內成為重災區。五一黃金周期間，網上流傳多段短片，顯示有旅客在出入閘機時，以「彎身鑽過」的方式逃票，企圖避付車資，網友指當時有一家四口成功逃票。

另外，在多個旅遊熱點的港鐵站，例如銅鑼灣站、旺角站及尖沙咀站的月台及大堂通道，大量旅客疑因購物後體力不支，直接「席地而坐」，將車站變成「休息區」。有乘客投訴，月台候車區被成群結隊的旅客佔據，阻礙上落；雖然港鐵內不少便利店有手機充電器租借服務，惟旅客仍然大舉爭用月台免費插座為電子儀器充電，有機會構成「未經授權使用電力」的違法行為。

此外在港鐵車廂內，有多名市民拍到內地旅客「圍爐深蹲」，阻礙通道；部分旅客則在列車座位上「二人一位」，即一個標準座位擠坐兩個人，令旁邊乘客感到不適。另外亦有少數旅客，因為子女一時三急，來不及尋找站內廁所，直接在月台便溺。

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內地網民：丟臉丟出家門 批評不等於歧視

另外旅客喜歡的擺拍甫士，亦成為議論話題。例如在銅鑼灣地鐵出口，網民習慣舉起一隻手、指向斜上方拍照打卡，原本是模擬電影《古惑仔》劇情；但有港人表示上樓梯時，曾被擺出上述甫士的旅客伸手打中。另外部分旅客在路邊深蹲用餐的習慣，也被指影響市容。對於這些議論，有內地網民感到大惑不解，不明白為何在香港不能深蹲，直指是香港人歧視內地人。

不過亦有部分網民，留言稱自己是內地人，希望同胞出門在外能尊重香港，尊重法律，別因為拍照丟臉。從內地移居香港的網民則表示，不要動輒說是香港人歧視內地人，來到香港就要遵守法律，彼此文化差異應互相諒解。

除了本地網民，連內地人亦紛紛留言，譴責旅客的不文明行為。

對於今年五一黃金周期間旅客訪港的情況，大家有什麼意見？歡迎留言討論。

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