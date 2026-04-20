星島申訴王｜怪男子機上舉腳狂捽臭腳 網民接力爆「空中怪客」：失禮死人！

乘客乘坐航班時，本應講求禮儀與公共衛生，但不少乘客卻往往做出一些不文明行為，惹人詬病。《星島申訴王》接獲讀者報料，一名男子乘搭航班期間，旁若無人地將腳高舉至前座頭靠位置，高舉並同時「捽腳」，行為令人側目。這事件引起大家廣泛關注，乘客在機艙內的舉腳行為。

網民「ch05425」分享一段親身經歷，指自己在搭乘國泰航班時，鄰座一名男乘客極其不雅地舉起一條腿靠向前座。該網民決定將過程拍攝成短片，並在Threads公開，驚訝自己遇到「狗血短劇才會出現的人種」，帖文隨即引發31萬次的網民瀏覽及討論。

更多精彩報道：星島申訴王 | 極噁心！怪漢大鬧深夜巴士 「搲爛腳」搲足半小時 流血流膿皮屑四濺

根據事主上載的影片及描述，事件發生在飛行途中。當時該名男子神色自若，將雙腳抬高並擱在前方座椅的頭頂位置，動作極為誇張。片段中，該名男子不但舉起一條腿，更一邊「捽腳」、一邊「掩鼻」，表現顯得旁若無人。直至空中服務員經過，便開腔要他把腳放下。

網民齊貼「舉腳怪客」 座位窄最常見

事主發帖後，不少網民出奇地也貼出坐飛機或其他交通工具時的「舉腳相片」相片，表明這種現象原來並不罕見。有人估計，這類怪客最常出沒在廉價長途航班，由於座位上長時間沒法伸展和活動，便不顧其他乘客作出這些行為。呼籲家長要從小教導這些行為不正確，否則會見到越來越多這些怪人。綜合網民意見，都認為會做出這種劣行的人士甚麼國籍都有，狠批他們「無家教」、「失禮死人」；更多網民質疑，這樣把身體摺起其實並不舒服，不明白他們為們要這樣做。有人教路稱，最受影響的前座乘客，應該趁怪客把腳高高舉起之際，突發把座位仰後，好讓後方乘客「徹底摺埋」。

更多精彩報道：涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男

不過，有網民嘗試從環境推斷動機，猜測這是否一場「無聲抗議」，指出：「感覺很像是用餐時間，但前座沒豎起椅背，所以他故意的？因為看到其他人的餐盤也在桌板上」。惟大部分網民對此說法並不買帳，強烈譴責其衛生意識低落，有人揶揄該男子掩鼻：「有夠噁的，他在給大家聞他的腳臭嗎？」

這一事件再次引發公眾對於機艙文明禮儀的熱烈討論。雖然有人認為：「直接跟空服人員抗議要求換位子，也許比這樣無聲抗議有用」，但網民普遍達成共識，無論事出何因，在飛機這種公共空間作出如此「奇怪行為」，皆屬不可接受。

更多精彩報道：星島申訴王 | 內地女搭網約車疑遭「碰瓷」 司機忟憎索賠 被揭怒火街頭有前科