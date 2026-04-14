星島申訴王｜小紅書爆紅「抱樹動作」打卡潮 郊野樹木慘變遊客人肉攀爬柱

香港近年不少郊野公園成為內地遊客熱門打卡地點，其中麥理浩徑與浪茄灣更因其自然風光吸引大量人潮。《星島申訴王》發現，小紅書上掀起一股「抱樹打卡」熱潮，剛過去的清明假假期，不少內地遊客來港郊遊時，懶理政府部門設置的危險警告，爬上樹木只為打卡拍照，部分樹木因被人攀爬、重力壓迫，已出現傾斜或根部外露的情況。

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「抱樹動作」似馬騮上樹 遊客漠視警告膠帶

《星島申訴王》發現，不少網民在小紅書分享在香港郊野公園的打卡照，有網民上載與朋友在麥理浩徑的爬樹打卡照，只見他們動作大多是用雙手雙腳同時夾住樹枝，也有人為了「耍帥」單手抱樹，由於樹木承受人體重壓出現下垂傾斜。

雖然，政府部分早已在樹枝周圍圍滿危險警告膠帶，明確禁止攀爬，但遊客仍然我行我素，開心地繼續「抱樹」打卡。有市民更親眼目睹遊客「排晒隊個個走去拉啲樹影相」，甚至有港人不滿此行為上前警告毀壞樹木屬違法，卻反被內地遊客責罵回嗆。

除了麥理浩徑外，「綠色希望」組織日前在浪茄灣進行山野清潔活動時，也發現有內地遊客對著幼小樹木進行「抱樹」打卡。照片中清楚可見，該樹木十分纖細，因承受壓力已明顯向一側傾倒，情況相當危險。雖然樹枝上同樣圍有危險警告膠帶，但仍無法阻擋遊客打卡的決心。

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港人怒斥抱樹行爲 《郊野條例》提醒：未經許可損樹屬違法

遊客的行為引發許多港人不滿。不少網民形容「抱樹動作」像「馬騮」，並直言「棵樹已經受傷，仲要將快樂建築喺棵傷樹身上」、「破壞香港環境」、「所到之處寸草不生」等，紛紛譴責這種不道德的行為。

根據香港法例《森林及郊野條例》（第96章），任何人士未經許可，在政府土地（包括郊野公園範圍內）砍伐或損毀樹木及植物，即屬違法，最高可被判處罰款甚至監禁。有關當局呼籲市民及遊客尊重自然環境，切勿為打卡而破壞生態。

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