Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王｜小紅書爆紅「抱樹動作」打卡潮 郊野樹木慘變遊客人肉攀爬柱

申訴熱話
更新時間：18:57 2026-04-14 HKT
發佈時間：18:57 2026-04-14 HKT

香港近年不少郊野公園成為內地遊客熱門打卡地點，其中麥理浩徑與浪茄灣更因其自然風光吸引大量人潮。《星島申訴王》發現，小紅書上掀起一股「抱樹打卡」熱潮，剛過去的清明假假期，不少內地遊客來港郊遊時，懶理政府部門設置的危險警告，爬上樹木只為打卡拍照，部分樹木因被人攀爬、重力壓迫，已出現傾斜或根部外露的情況。

更多申訴報道：結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆

「抱樹動作」似馬騮上樹   遊客漠視警告膠帶

《星島申訴王》發現，不少網民在小紅書分享在香港郊野公園的打卡照，有網民上載與朋友在麥理浩徑的爬樹打卡照，只見他們動作大多是用雙手雙腳同時夾住樹枝，也有人為了「耍帥」單手抱樹，由於樹木承受人體重壓出現下垂傾斜。

雖然，政府部分早已在樹枝周圍圍滿危險警告膠帶，明確禁止攀爬，但遊客仍然我行我素，開心地繼續「抱樹」打卡。有市民更親眼目睹遊客「排晒隊個個走去拉啲樹影相」，甚至有港人不滿此行為上前警告毀壞樹木屬違法，卻反被內地遊客責罵回嗆。

除了麥理浩徑外，「綠色希望」組織日前在浪茄灣進行山野清潔活動時，也發現有內地遊客對著幼小樹木進行「抱樹」打卡。照片中清楚可見，該樹木十分纖細，因承受壓力已明顯向一側傾倒，情況相當危險。雖然樹枝上同樣圍有危險警告膠帶，但仍無法阻擋遊客打卡的決心。

更多申訴報道：涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男

港人怒斥抱樹行爲  《郊野條例》提醒：未經許可損樹屬違法

遊客的行為引發許多港人不滿。不少網民形容「抱樹動作」像「馬騮」，並直言「棵樹已經受傷，仲要將快樂建築喺棵傷樹身上」、「破壞香港環境」、「所到之處寸草不生」等，紛紛譴責這種不道德的行為。

根據香港法例《森林及郊野條例》（第96章），任何人士未經許可，在政府土地（包括郊野公園範圍內）砍伐或損毀樹木及植物，即屬違法，最高可被判處罰款甚至監禁。有關當局呼籲市民及遊客尊重自然環境，切勿為打卡而破壞生態。

更多申訴報道：咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
8小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
2026-04-13 18:28 HKT
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
影視圈
4小時前
46歲羅志祥驚傳在家中猝逝？現況曝光經理人7個字緊急回應 噩耗瘋傳點擊高達450萬
46歲羅志祥驚傳在家中猝逝？現況曝光經理人7個字緊急回應 噩耗瘋傳點擊高達450萬
影視圈
3小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
11小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
6小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
2026-04-13 18:45 HKT