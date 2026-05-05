交錢不就行了？事主疑小紅書反擊：洗手間沒標識禁倒垃圾 網民批無邏輯：銀行都無寫不能搶劫

五一黃金周期間，有內地旅客於西貢鹹田灣露營時因亂倒廚餘，被漁護署人員票控罰款3,000元。當時其同行友人接受傳媒訪問時爆出「我覺得很可笑」、「我交錢不就行了」等言論，引發網民強烈不滿，該名受訪人士被網民稱為「交錢哥」。早前小紅書出現一個以「咸田灣5.1被採訪人(沒扔垃圾)」的帳號，首發文即表明自己是當日被採訪人士，批評受訪片段遭到「惡意剪輯、斷章取義」，並控訴香港執法人員存在「雙重標準」。帖文被網民在不同社交平台轉載後，有關帖文已被刪除。

指受訪片段遭「掐頭去尾」初衷只為新朋友維權

該「咸田灣5.1被採訪人(沒扔垃圾)」帳號，疑似是當日受訪者「交錢哥」開設。在帖文中，「交錢哥」解釋當日採訪前的來龍去脈。帖文稱記者拉著他進行採訪，但最終播出的片段卻是「掐頭去尾」的惡意剪輯。他強調，自己當時的初衷只是為「新認識一天的朋友維權」而站出來理論，卻因此遭到網民網暴，直言「被罰錢的沒事都在噴我」。他又指，該重慶大三學生「04年（出生）涉世未深」，去之前也知道香港法律不一樣、簡單了解過。

網民質疑邏輯：銀行都無寫不能搶劫

不過其「千字文」似乎未能為自己「洗白」，不少網民認為是狡辯，質疑其邏輯站不住腳。有人反問「係咪佢屋企門口無禁垃圾嘅sign，大家就可以倒垃圾去佢屋企門口？」「即係銀行無寫不能搶劫，佢就可以入去搶？」「不知道強姦犯法是不是就可以姦完後免罪？」有網民看不過眼，嘲「做錯事被人捉到都仲可以咁理直氣壯，真係利害利害。」

22歲大學生仍「他只是個孩子」？

至於「交錢哥」稱該大學生04年出生涉世未深，網民則更困惑，「所以22歲還『只是個孩子』未學識唔可以亂拋垃圾？」多名網民直呼「22歲仲小朋友？」「巨嬰？」「最憎犯錯就話年輕呀小朋友呀黎逃避錯誤，承認錯誤係一件咁大件事咩？」

有網民更笑言「佢朋友成22歲人都俾佢形容為小朋友同小孩，咁我39歲係咪少年？」直言「犯法就係犯法」、一定要負責，認為無知並非藉口。

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批執法雙標：外國人放狗便溺無人理

此外，帖文亦批評人員執法存在「雙重標準」，聲稱當時沙灘上有「外國白人」帶的狗隻隨地大小便，但他們（執法人員）不管，反而「抓住一個啥也不懂的小孩在沒告知的情況下使勁罰」，形容開口閉口就是香港怎麼、怎麼樣，形容執法人員「不夠規範」，亦指執法人員未能用普通話正常溝通。他更直言「早就聽說雙標嚴重、百聞不如一見」，表示很失望、2號一早走了。他最後稱「素質這東西別張口就來，高低立見」。

不過，事隔一日，其小紅書的千字文已無法查看。小紅書截圖

澄清自己有帶垃圾袋、並無棄置垃圾

他又解釋，聲稱5月1日早上拼車前往麥理浩徑東壩時，才結識該名被罰款的重慶大三學生，兩人決定結伴同行，並於傍晚在事發地點扎營。他指出，同行學生在公共洗手間附近清理鍋具時倒掉廚餘，雖然承認其亂倒垃圾行為不對，但強調洗手間附近並無設「禁止傾倒」的標識。

不過，事隔一日，其小紅書的千字文已無法查看，疑似被刪去。