拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮

清明時節有孝子賢孫在掃墓期間遇上「墳場老鼠」，一名大嬸自備環保袋游走墳場，懷疑專門偷取一樣嘢。清潔姐姐不但當場揭發「墳場老鼠」的惡行，還醒目地表明「跟咗你尾好耐」。詳情見下圖及下文：

拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐逐張睇↓↓↓↓

樓主：清潔姐姐捉住阿嬋

樓主昨天（6日）在社交平台Threads發帖，留言指「今日去拜山，咁啱遇著『墳場老鼠』」。

樓主講述詳情，指「拜拜下聽到好嘈，有個負責人同一個清潔姐姐捉住咗一個中年阿嬋（嬸）樣嘅女人，話唔俾佢走」。

樓主：用環保袋裝住一大袋

樓主在場「聽咗一輪，大概就係個女人係咁拎人哋拜完之後放喺度嘅生果🍎，用一個環保袋裝住咗一大袋。係當場斷正嗰隻」。

樓主引述負責人指：『你呢個行為其實係盜竊』。女人則稱：『我唔知㗎，諗住唔好嘥㗎咋。我第一次嚟』」。

清潔姐姐：咁熟手唔係第一次

清潔姐姐答嘴：『我跟咗你尾好耐，影晒相。睇你咁熟手一定唔係第一次』」。

樓主繼續報道現場情況，稱「然後聽到另一個清潔姐姐就話，墳場唔見嘢，成日都入晒清潔姐姐數，都賠咗幾次。最後嗰負責人請示咗個上司放過咗佢」。

樓主讚清潔姐姐好醒好叻

樓主總結時表示，「首先要讚吓個清潔姐姐真係好醒好叻，識得唔打草驚蛇影埋相有證據斷正。唔知佢拎返去係自己食／送俾人／賣返出去」。樓主最後稱「環保歸環保，偷嘢還偷嘢。都唔應該係咁做🙂‍↔️」。

針對涉嫌盜取他人拜祭後留下生果的大嬸被當場抓獲一事，有網民感到驚訝，指「一直以為啲先人食完再俾啲浪浪食，估唔到有人偷」。

網民：拜完自己執返祭品

於是有人建議日後「拜完之後自己執返啲祭品啦，食物係俾人食嘅，一係就俾真•老鼠食，唔係俾鬼食嘅」；但也有網民表示「預咗俾露宿者食埋，有時重得滯唔想帶返落去」。

另有似乎知情的網民指，「墳場老鼠好耐之前已經有，係以前仲恐怖，試過喺漁民墳場整爛人地個墳，之後叫人俾錢整都有」。

網民：好多呢啲人借花敬佛

雖然「墳場老鼠」大嬸以「唔好嘥」為由開脫，但有網民指「好多呢啲人借花敬佛，執嘢唔係自己要，係俾其他人，以前做超市見唔少，等人以為佢係善心人」；樓主同樣也在帖文中質疑：「唔知佢拎返去係自己食／送俾人／賣返出去」。

還有網民好奇「我真係想知道佢食完係咪咩事都冇🤔」，並笑言「偷咗邊個嘅，當事『人』會做嘢㗎啦~」；另有人則提出盜竊行為必須嚴肅處理，「當然報警啊！」。

由於樓主並無透露涉事地點，網民也熱心查問「邊個場？」、「想知邊個墳場」，希望得知地點，以便日後前往拜祭時可以多加小心。

資料來源：ritacy__＠Threads

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