台妹戀港女稱被「震撼教育」！女同戀告白引爆港台論戰 揭秘港人「3大地雷語」 「這句話」更是最深侮辱？｜Juicy叮

台妹戀港女稱被「震撼教育」！女同戀告白引爆港台論戰 揭秘港人「3大地雷語」 「這句話」更是最深侮辱？↓↓↓↓

一名台灣女同性戀者在社交平台發長文，表示在年初剛結束一段港台戀情，這位台灣少女憶述，當初計劃到香港旅行時，曾向當時的香港女友表示想吃Bakehouse、Hashtag B的「蛋塔」。

「蛋撻」是港人地雷語？

但對方從未糾正過她的用字，因此，當她看到Threads上香港網民對「蛋塔」一詞的強烈反應時，感到非常驚訝。

她在帖文中寫道：「老實說我一開始很疑惑為什麼香港是『撻』呢？...但沒想到原來蛋撻的始祖是香港，既然知道了！在香港人面前我會謹慎用字的。」這段經歷讓她初次意識到，即使是音譯相同的詞語，背後也承載著深厚的文化淵源與認同感。

「你會說中文嗎」竟是侮辱？

樓主分享的另一個故事，則觸及了更深層次的語言與尊重問題，她憶述一次在香港體驗印刷聖誕卡時，指導員與她的前女友用粵語溝通，前女友再為她翻譯。

事後她在「叮叮車」上問前女友：「香港人不是都會講中文嗎？怎麼你還親自翻譯給我聽呢？」

她用「震撼教育」來形容前女友給她的回答：「在香港不是每個人都會講普通話，而且從我跟她的對話聽起來，她像是英文母語者，所以要求她講普通話並不禮貌。」

樓主坦言，這番話顛覆了她過去的認知，讓她驚覺「原來我過去認知講中文也能通的地方，殊不知原來要求他們說中文也是一種不禮貌啊......」

她總結道：「即使同樣使用繁體字、講著中文，因為語法、文化背景與母語的不同，兩邊的感受與理解都會有所不同。」

港網民湧入交流 樓主虛心致歉

這篇充滿自省的帖文發 布後，意外地吸引大量本港及台灣網民關注與留言，面對排山倒海的訊息，樓主非但沒有迴避，更逐一回覆，並再次發帖，為自己的「用語錯誤與無知」誠懇道歉，希望能「透過兩邊的互相理解，減少兩邊的衝突」。

在與網民的對答中，討論進一步深化，首先是「撻」與「塔」的本質差異：有本港網民指出，傳統的港式蛋撻和葡撻，與台灣統稱甜點的「塔」（如水果塔、檸檬塔）在概念上有所不同，並非單純的用字差異。

有本港網民亦表示，「塔」在粵語中可能令人聯想到「骨塔」、「金塔」等不好的意象，因此對「蛋塔」一詞感到抗拒，樓主回應指，在台灣的認知中，「塔」是一種甜點分類的統稱，但既然理解到香港朋友的感受，「在香港或是公開的平台我會選擇用蛋撻一詞」。

港網民：蛋「塔」或聯想到「骨塔」

其次談到「中文」的定義：不少本港網民藉此機會解釋，在香港的語境中，「中文」通常指書寫文字，而口語則有粵語、普通話、英語等，粵語是香港人的母語，同樣屬於「中文」的一部分，因此，當被問及「會不會說中文」時，會讓他們感覺自己的母語（粵語）被排斥在外。

有本港網民建議樓主，若想詢問對方是否能以普通話溝通，可以換個方式問，即直接問對方能否聽懂普通話，這樣表達「會舒服好多」，樓主得知後馬上表示：「我知道了！」

「叮叮車」亦是地雷語？

此外，帖文中一個有趣的插曲是樓主以「叮叮車」稱呼電車，亦成為地雷語，許多本港網民溫柔地指正樓主，香港電車應稱為「叮叮」或「電車」，而非「叮叮車」。

在一片熱議聲中，雖有尖銳的批評，但更多的是理性的交流，樓主真誠、虛心的態度獲得了大量本港網民的讚賞：「難得遇到樓主這樣虛心學習文化差異...」、「你態度好， 香港人其實都遷就慣了」認為樓主抱持著開放與尊重的心，才能真正化解文化矛盾，拉近彼此的距離。

