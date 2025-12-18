孽緣？叫已婚同事「離婚再追」玩出火 港女發文拒愛惹「綠茶」爭議｜Juicy叮

有女網民昨日（17日）在社交平台以「孽緣」為題發文，分享一段與已婚男同事糾纏多年的經歷，原意或為分享自己如何清醒地拒絕「爛桃花」，卻意外引爆網民關於兩性關係「邊界感」的激烈討論，樓主的處理方式，成為了部分網民口中「綠茶」嫌疑的爭議焦點。

「綠茶」是網絡流行語，通常用來形容那些外表看似清純無害，實則擅長玩弄心計的女性。

孽緣？叫已婚同事「離婚再追」玩出火 港女發文拒愛惹「綠茶」爭議↓↓↓↓

有女網民昨日（17日）先後兩次以「孽緣」為題發長文，自白其拒愛史。樓主在帖文中憶述，多年前當自己仍有交往穩定的對象時，曾與一位已婚有子女的男同事深夜宵夜。面對同事的追求，她當時以半開玩笑的方式回應：「其實我同男朋友幾穩定......如果你真係想追我，不如離婚先再試？」

一句「離婚再追」埋驚訝後續

本以為這段插曲早已結束，未料多年後，當樓主回復單身，該位同事竟再次邀約，並在飯局上直言相告：「我離咗婚。」突如其來的發展讓樓主感到錯愕，她立刻表明立場：「我用呢個原因拒絕過咁多男人，都未見過一個真係離婚，你知道責任不在我方㗎可？」

她又對方強調，成年人的戀愛不再簡單，而自己目前「養車養樓養自己」雖然辛苦，但「我可以選擇單身，但唔可以因為冇人選擇而單身㗎嘛。」

樓主表示，飯後男方接到疑似前妻的電話，卻選擇說謊拒絕接送。樓主看在眼裡，最後在紅綠燈前，隔著車窗向對方告別，並以一句「算命師傅睇過我八字，爛桃花會阻住我發達㗎」作結，瀟灑地轉身離去。

樓主在帖文中斬釘截鐵地表示，這段關係應到此為止，「有啲關係，從來都只適合禮貌拒絕，轉身離開。」

「綠茶」爭議 網民：缺乏應有的「邊界感」？

樓主的分享公開後迅即在網上發酵，並形成了兩種截然不同的看法。

有網民指出，與一個明知對自己有意思的已婚男士單獨玩到三更半夜，本身就缺乏應有的「邊界感」，「正常人有個就結婚又穩定嘅男朋友，根本唔會同個明知道鍾意自己嘅同事，單獨去食宵夜仲要玩到3更半夜。」

而樓主當年那句「離婚先再試」，部分網民認為充滿「綠茶」嫌疑：「叫人離婚先再試，一係你本身有呢個意思，一係你本身好綠茶。」有網民更嘲諷地表示：「你杯茶倒瀉晒啦！」樓主則留言解釋自己當時只是「9問9答」（隨便問隨便答）。

有網民又認為樓主字裡行間充滿優越感：「寫咁多嘢為咗果句：我拒絕過咁多個男人」、「仲有話俾人知自己有車有樓有事業」。

樓主：徹底斷聯七年已是清白最好證明

面對網民的質疑，樓主亦有回應反擊，她解釋，自己之所以那樣回應，是因為看透了對方「只係想搵一個包容到佢status嘅人玩下」，並非真心。

她憤怒地表示：「傻㗎咩，感情俾晒我，責任俾晒人。我先唔要啊」，認為自己徹底斷聯七年，「「7年冇覆過佢msg」，已經是清白最好的證明，「有心慫恿或者想收兵，點會徹底斷聯」，她批評質疑她的網民道：「咁清白都diu咁大力，生活好大壓力咩？」

不少網民亦為樓主發聲，認為「同事唔係男就女，一齊OT完肚餓順便食個宵夜都好合理」，批評其他人「又係度檢討女人」，思想過於保守。有網民認為外界反應過於苛刻，他們指出，同事之間工餘時間的正常社交，不應被過度解讀。

來源：Threads