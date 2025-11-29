大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮

大埔宏福苑發生五級火期間，一名守護婆婆被困家居的印傭拍片求救，暴光了單位濃煙密佈的實況。對於這悲慘場面與難得的主僕情，網民感到好心痛、好心酸。詳情見下圖及下文：

五級大火於本周三（26日）下午發生，樓主在事發後於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載短片，和涉事印傭姐姐的個人資料呼籲「幫手尋人」，指短片是「姐姐與婆婆在宏福苑單位內拍攝情況告知朋友，之後失去聯絡（但座數及樓層不清楚）」。短片上載後，有網民在另一社交平台Threads以「宏福苑火災」為題，呼籲「幫手尋人！廣傳！」轉發短片。

除了拍片的印傭，片中見到短片內另有兩人，包括一名女子和一名婆婆。短片在廳堂拍攝，印傭把鏡頭左右搖晃，好讓看清現場情況。不過，在「香港突發事故報料區及討論區」，樓主及後補充噩耗「啱啱收到警方通知，片中姐姐已經搵到和離世了😔，多謝各位關心🙏🏻」。

網民翻譯印傭旁白

有網民熱心翻譯片中印傭的旁白，大意為「現場好大煙唔知點算，同婆婆喺家裏面，等待人員救援，唔知生命係咪去到盡頭，心情好無助，希望盡快得到拯救」。

此情此景，網民忍痛形容為「人間地獄」，感到「好心痛」、「好難過好難過」，並讚揚印傭「盡忠職守」。另有網民提到「今次很多工人姐姐受影響，大家為他們集氣祝福」。

在Threads，有網民也用「AI翻譯咗😭🌐翻譯（Terjemahan）中文（粵語）翻譯：『火燭呀，但我出唔到嚟呀。我出唔到嚟呀，我被困住咗，出唔到嚟呀，阿哥。救命』」。

網民：工人姐姐危險中沒自逃

不少人動容地指「好心痛，真係好心痛…」、「危險中仍沒自逃的工人姐姐」、「😭😭😭 喺屋入邊走唔到好慘」、「對於聽得明印尼話嘅我 好心酸 推呀！」、「睇完真係心傷,見到影片入面咁大煙都感覺佢哋嘅無助」。

不少網民更加留意到片中的婆婆，悲情地指：

•好心痛，婆婆坐喺度，姐姐在求救；

•我都睇到好心噏😭姐姐同婆婆一定係好無助；

•婆婆坐咗喺度都好無助😭😭好慘😭😭天啊，點會咁㗎😭😭😭😭😭；

•感受到好絕望，好徬徨😭😭😭😭😭😭，姐姐仲繼續留喺度同婆婆一齊😢，無助只能打電話比印尼親戚求救😢😢😢，婆婆坐喺度捉住將枱，好心痛💔。

資料來源：Ken Cheng＠facebook香港突發事故報料區及討論區、jackson_shop_hk＠Threads

