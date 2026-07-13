DSE放榜2026｜另類出路 中學畢業也可衝上雲霄 附3大見習機師計劃申請要求/報名連結

「做機師一定要大學畢業？」近日網上討論區有網民詢問見習機師的入職要求，引起熱議。事實上，要衝上雲霄並非只有大學生才能做到；申請人只需中學畢業，並在雅思（IELTS）或托福（TOEFL）等考獲指定成績，具備有效的英語能力證明便符合資格。後天（7月15日）DSE即將放榜，若成績不似預期、未能達標升讀資助大學的同學，不需灰心，不妨考慮走另一條路，投考見習機師，為自己開創不一樣的前途。

國泰全額贊助 80周專業培訓

目前在本港，國泰航空是唯一提供「見習機師培訓計劃」的民航機公司。只要應徵者對飛行充滿熱忱，並有志於航空業發展，便可提出申請。見習機師將接受為期約80周的培訓，先於香港及世界各地的培訓機構接受地面理論訓練，隨後再安排至世界知名的飛行學院進行實地飛行訓練。此計劃全年接受申請，並由國泰全額贊助培訓費用；學員取得商用機師執照後，將成為二副機長，負責操作區域航線、長途及超長途航班。據坊間招聘網站資料，其見習機師薪酬約$40000。

申請資格及英語要求：

年滿18歲，擁有在香港或中國內地工作和居住的權利。

高中畢業，且英語、數學或科學成績良好（具大學學位或航空相關專業背景者優先）。

符合香港民航處一級體檢合格證明的健康要求。

通過入職前背景審查（包括刑事紀錄）。

持有有效英語證明：IELTS總分6.0或以上；或 TOEIC總分800或以上；或 TOEFL iBT總分80分或以上（指定日期後考試要求總分4.5或以上）；或 ICAO英語語言能力等級4或以上。（各項考試均設有特定單項成績要求）

查詢及報名：>>按此<<

延伸閱讀：DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生資訊 (持續更新)

飛行服務隊 14個月訓練 兼顧救急扶危

除了民航機公司，政府機構如政府飛行服務隊亦會不定期招聘見習機師。獲取錄者會被編派入定翼機組或直升機組，其後將被派往外地的飛行訓練學校，接受為期14個月的專業機師基本訓練，當中涵蓋航空學知識及飛行訓練。成功完成課程及通過所有考試者，將取得商業機師執照。除了駕駛飛機，見習機師更肩負協助拯救生命、打擊罪行及撲滅山火等職責，以專業技能服務社會。根據該處網頁資料，見習機師的起薪點為＄30930至＄35275不等。

申請資格：

香港特別行政區永久性居民。

DSE五科（包括英國語文）成績達第3級或以上；或具備同等學歷（如會考/高考指定成績）。

按國際民航組織標準，通過體格檢驗並具有良好視力。

通過機師技術筆試及機師能力傾向測驗。

具備良好溝通能力（包括英語會話及書寫），並在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

具團隊精神、服從紀律及願意輪班工作。

查詢：>>按此<<

國際航空學院 約14至16個月綜合培訓

此外，香港國際航空學院每季亦會開辦見習機師培訓課程，惟學費相對高昂。課程分為地面理論及飛行訓練兩部分：學員會先在香港接受為期約6個月（最少750小時）的地面理論課程；學院會於理論課程完成前，為學員與合作的航空公司配對初步面試。完成理論考試後，學員將前往美國加州或中國成都市的飛行學院，接受為期約8至10個月的飛行訓練，學習單引擎及雙引擎飛機操作，並運用飛行模擬器進行儀器操作訓練。最後，學員需回港進行約2星期的多機組成員協作課程，方能完成整個綜合培訓。

申請資格及費用：

年滿18歲或以上，香港永久性居民或擁有在港工作及居住權利。

中學畢業，具良好英語及數學科成績（具基本物理知識獲優先考慮）。

國際民航組織（ICAO）英語能力測試達4級或以上。

體格良好，並取得香港民航處一級體檢合格證明書。

報名費：$2000（包括機師能力傾向考核）。

學費：$850,000（可分期繳交）。

查詢及報名：>>按此<<

延伸閱讀：DSE放榜2026｜28所自資院校/課程報名資訊 申請/繳交留位費/註冊費日期一文看清

3大見習機師培訓計劃概覽

計劃機構 國泰航空 政府飛行服務隊 香港國際航空學院 課程為期 約80周 約14個月 約14至16個月 學歷門檻 中學畢業 DSE五科第3級（含英文） 中學畢業 培訓費用 全額贊助 政府承擔（受薪培訓） 學費 $850000 未來出路 國泰二副機長 飛行服務隊機師 安排合作航空公司初步面試 特色 規模最大、免學費 涉獵搜索救援、月薪逾3萬 自費入行、配對航空公司

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<