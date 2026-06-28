DSE放榜2026︱理工大學PolyU 10個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程 邊科近43人爭1學位？即睇收生分數！
發佈時間：12:58 2026-06-28 HKT
DSE放榜2026︱中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，同學現時或忙於準備大學面試。《星島教育》早前向向8所教資會資助大學查詢，了解各大學在大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選後的課程競爭情況。今日就根據理工大學（理大／PolyU）提供的數據，介紹該校改選後5個最多人申請(以Band A計算)的組合課程/課程，及5個學位競爭最激烈的組合課程/課程(以Band A申請人數對比學額計算)，並提供有關課程2026年的收生資訊，包括學額、計分方法及加權科目，及2025年收生分數等資訊，助同學了解今年理大課程的競爭情況。
理大5個最多人申請的JUPAS課程
理大5個競爭最激烈的JUPAS課程
DSE放榜2026︱理大分數換算
理大的文憑試分數換算方式如下：
|級別
|分數
|5**
|8.5
|5*
|7
|5
|5.5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
DSE放榜2026︱理大5個最多人申請的JUPAS課程
在首輪課程改選結束後，理大統計5個最多人申請課程(以Band A計算)，依次為護理學（榮譽）理學士、酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程（酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）、設計學（榮譽）文學士組合課程（廣告設計/環境設計/沉浸式媒體與遊戲設計/信息設計/交互設計/室内設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計）、應用社會科學（榮譽）文學士組合課程（社會工作 / 社會政策及社會創業），最後是會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程（會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學）。
第5位：會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程（會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學）
- 課程編號：JS3060
- 課程簡介：第一年涵蓋大學必修核心課程和基礎商業主題，以及拓展性課程和模組，以滿足語言和溝通方面的需求。課程內容涵蓋廣泛的商業、會計和金融學科，幫助學生根據自身情況，選擇合適的專業發展方向。從二年級開始，學生將按照所選主修課程學習。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：791
- 學額：約69*
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：英文、數學，詳見JUPAS網頁
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：185.5
- 下四分位數：185
第4位：應用社會科學（榮譽）文學士組合課程（社會工作 / 社會政策及社會創業）
- 課程編號：JS3250
- 課程簡介：課程具有紮實的社會科學基礎，旨在培養學生的批判性思維和分析能力，並拓展他們的知識面。另外，課程亦提供海外學習機會，包括實習、交換生計畫、遊學等。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：843
- 學額：64*
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：無，詳見JUPAS網頁
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：171.5
- 下四分位數：164.5
第3位：設計學（榮譽）文學士組合課程（廣告設計/環境設計/沉浸式媒體與遊戲設計/信息設計/交互設計/室内設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計）
- 課程編號：JS3569
- 課程簡介：課程旨在培養具有創新精神和前瞻性思維的設計師，課程提供廣泛的設計專業方向，以滿足未來設計師的需求，包括：廣告設計、環境設計、沉浸式媒體及遊戲設計（待批）、資訊設計、互動設計、室內設計、產品設計、服務設計和社會設計
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：916
- 學額：83*
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：中文、設計與應用科技、英文、資訊與通訊科技、數學、視覺藝術，詳見JUPAS網頁
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：178
- 下四分位數：190
第2位：酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程（酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）
- 課程編號：JS3310
- 課程簡介：課程旨在培養學生酒店、智慧旅遊以及會展和體驗管理方面的專業知識，該跨學科課程為學生在酒店、旅遊、會展和體驗以及更廣泛的服務業的管理職位做好準備，不論在本地還是國際市場。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1157
- 學額：74*
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：英文，詳見JUPAS網頁
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：166.5
- 下四分位數：163
第1位：護理學（榮譽）理學士
- 課程編號：JS3648
- 課程簡介： 這是一個5年制的全日制課程，畢業生可獲得向香港護士管理局申請成為註冊護士（普通科）的資格。課程旨在培養學生在各種醫療機構中，為各年齡層的患者及其家屬提供安全、合乎倫理、合法且兼顧文化差異的護理治療，從而提供全方位的護理服務。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：2248
- 學額：193*
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：中文、組合科學(生物+物理)、組合科學(生物+化學)、英文、數學，詳見JUPAS網頁
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：218
- 下四分位數：213.5
DSE放榜2026︱理大5個競爭最激烈的JUPAS課程
如以學額競爭情況計算，理大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的課程和去年同期相同，均為工商管理組合學士課程，然而，去年約26人爭1個學位，今年卻大增至約43人爭1個學位；其餘競爭率最高的4個課程，依次為理學組合學士課程，第3為應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程（應用數學 / 投資科學及金融分析 / 量化金融及金融科技），第4為體育科技（榮譽）理學士，排名第5的是計算機及數學科學組合學士課程。
第5位：計算機及數學科學組合學士課程：約18人爭1個學位
- 課程編號：JS3006
- 課程簡介：課程為學生提供充足的時間和靈活性，讓他們在選擇主修課程之前探索電腦和數學科學的各個領域，從而培養具備技能和全球視野的下一代專業人才。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：247
- 學額：約14*
- 申請人對比學額比例：約17.6
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：英文、數學、M1、M2、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、綜合科學（生物+化學）、綜合科學（生物 + 物理）、綜合科學（物理+化學）、經濟，詳見JUPAS網頁
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：215
- 下四分位數：210
第4位：體育科技（榮譽）理學士：約18人爭1個學位
- 課程編號：JS3160
- 課程簡介：除提供傳統的運動科學知識外，還教授學生必要的技術和工程技能，應用於開發最新的運動技術，以應對快速增長的體育和健康市場。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：332
- 學額：約18*
- 申請人對比學額比例：約18.4
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：數學、M1、M2、生物、化學、物理、綜合科學（生物+化學）、綜合科學（生物+物理）、綜合科學（物理+化學）、設計與應用科技、資訊和通訊科技
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：26學年新課程，未有去年數據
- 下四分位數：26學年新課程，未有去年數據
第3位：應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程（應用數學 / 投資科學及金融分析 / 量化金融及金融科技）：約25人爭1個學位
- 課程編號：JS3220
- 課程簡介：透過教授紮實的數學、統計學和電腦技能基礎，培養學生成為金融分析、金融科技和應用數學領域的領導者。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：466
- 學額：約19*
- 申請人對比學額比例：約24.5
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：英文、數學，詳見JUPAS網頁
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：193.5
- 下四分位數：189.5
第2位：理學組合學士課程：約25人爭1個學位
- 課程編號：JS3008
- 課程簡介：在一年級的課程中，會教授學生必要的知識和技能，使他們能夠從二年級開始，根據自身的抱負、能力和興趣選擇特定的科學專業。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：371
- 學額：約15*
- 申請人對比學額比例：約24.7
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：英文、數學、M1、M2、生物、化學、物理、企業、會計及財務概論、綜合科學（生物+化學）、綜合科學（生物+物理）、綜合科學（物理+化學）、經濟、資訊及通訊科技、綜合科學，詳見JUPAS網頁
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：208
- 下四分位數：205
第1位：工商管理組合學士課程：約43人爭1個學位
- 課程編號：JS3003
- 課程簡介：有9個主修課程讓學生選擇。學生在完成首年課程後，可按照個人興趣、期望和學習需求選擇合適的主修課程。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：725
- 學額：約17*
- 申請人對比學額比例：約42.6
- 計分方法：任何最佳5科
- 加權比例較高科目：英文、數學，詳見JUPAS網頁
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：179
- 下四分位數：177
*工商管理學院、計算機及數學科學學院、建設及環境學院、工程學院、人文學院和理學院的組合課程 / 課程學額為共設學額，最終數目或會略作修訂。
資料來源：院校提供、JUPAS及理大網頁
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