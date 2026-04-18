英國升學｜Fyling Hall School 專業馬術課程吸睛

孩子熱愛騎馬，但香港的場地空間有限？不妨在為孩子規劃海外升學時，考慮英國的Fyling Hall School。這間學校不僅提供英國馬術協會（BHS）註冊導師指導的專業騎術課程，更坐擁遼闊海邊環境，讓學生體驗馳騁於自然之間的獨特樂趣。

BHS導師執教 照顧馬日常

學校FB圖片

Fyling Hall School坐落於北部的約克郡（Yorkshire），是一間小規模的「一條龍」寄宿學校。校園佔地達45英畝，位於North York Moors National Park內，距離Robin Hood's Bay僅約2分鐘車程，兼具遼闊校園與近海優勢，在英國學校中實屬罕見。學校自1923年創立至今已逾百年，畢業生在各領域皆有出色表現。

在Fyling Hall School，多樣化的課外活動，為學生提供發掘潛能、發揮所長的機會。其中體育、音樂、戲劇和愛丁堡公爵獎計劃都是學校的核心活動。

此外，還有眾多學術科目、興趣和體育學會，例如：攀岩、桌遊和舞蹈，確保每個學生都能找到適合自己的活動。

校內飼養了8匹馬，學生可選擇參與馬術活動，並由英國馬術協會（BHS）註冊導師親自指導騎術。對馬術興趣濃厚的學生，每周更可於兩節體育課中選修一節馬術課。校園鄰近的海灘，是師生與馬匹最喜愛的騎乘路線。

除了騎乘技能，學生亦會親身參與照料馬匹，學習馬廄管理、馬匹健康評估等實務知識。自2024/25學年起，學校更於英國高考（A-Level）選修科目中新增英國國家職業文憑「馬匹管理科」（BTEC Equine Management），相關知識對有志投身獸醫、獸醫護理或動物科學等領域的學生非常有幫助。近年亦有畢業生在大學畢業後，獲香港賽馬會聘任。

關顧政策佳 營造歸屬感

由於學校規模較小，教職員能更細緻地關注每位學生的個別需求。所有學生均會分配至專屬導師小組，由導師提供學業輔導、生活關懷與成長指引。

學生在緊密互動中，能夠迅速感受到校園的溫暖支持，逐步融入群體，營造如家庭般緊密的歸屬感。

「Oh!爸媽」授權轉載

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