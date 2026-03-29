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英國升學｜Haberdashers' Monmouth School 開設舞蹈證書課程

升學攻略
更新時間：12:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-29 HKT

Haberdashers' Monmouth School位於威爾斯南部，是一間大型「一條龍」寄宿學校。過去，其中學部分設男校部及女校部，自2024/25學年起，已全面轉為男女混合教育模式。學校提供Laban Guild及國際舞蹈教師協會（IDTA）的舞蹈證書課程，十分適合對舞蹈充滿熱忱、追求專業發展的學生。

全校學生超過1000名，中學部（Year 7-11）沿用原男校部校舍，而小學部及預科階段（Year 12-13）則於原女校部校舍上課。不僅營造更多元的學習環境，亦為學生提供更豐富的活動與交流機會。

學術表現方面，據2024年統計，該校男女學生在GCSE考試中取得9至7等級的比例均接近或超過50%，成績優於許多同類型學校。此外，由於校址位於威爾斯，學費相對英國其他學校更相宜，兼具高性價比，因此吸引不少本地與國際學生報讀。

學藝並重 體育出色

學校FB圖片
學校FB圖片

學校強調學生應內外兼修，積極踏出舒適圈以發掘自我潛能，故除注重學術表現，亦致力推動體育發展，鼓勵學生於藝術、音樂等領域展現才華。

為支持體育培訓，校方投入超過200萬英鎊興建全新體育館，各項運動均由專業導師指導，學生常代表學校參與地區及國際賽事，尤其在欖球、划艇和板球方面表現卓越。

在音樂與藝術方面，每年舉辦多項大型活動，如高年級戲劇、低年級話劇演出，並設合唱團、交響樂團、管樂團及爵士樂隊等。此外，學校亦與Merlin Music Society合作舉行年度音樂會，吸引威爾斯多地學校及機構參與。

舞蹈教育具特色，其課程體系植根於現代舞蹈大師Rudolf Laban的獨特理念，並開設Laban Guild及國際舞蹈教師協會（IDTA）認證課程，內容涵蓋芭蕾舞、踢躂舞、現代爵士舞、標準舞及拉丁舞等多種舞類，適合對舞蹈有熱忱的學生深入學習。

「Oh!爸媽」授權轉載

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