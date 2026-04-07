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英國升學｜Dover College 音樂教育出色 著名校友包括林子祥

升學攻略
更新時間：18:00 2026-04-07 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-07 HKT

在香港出生長大的音樂才子——「阿Lam」林子祥，18歲那年遠赴英國，入讀位於肯特郡的Dover College，展開留學生活。除了林子祥，連一手打造《全英一叮》的Syco唱片公司創辦人Simon Cowell，當年也在這間學校度過了他的青春歲月。

創立於1871年的Dover College，坐落於英國東南部的沿海城市多佛（Dover），是一間約有300名學生的寄宿暨日校，提供從幼兒教育至中七（Year 13）的完整學制。

除了傳統的英國高考（A-Level）課程，Dover College亦開設以職業導向為主的國家職業文憑（BTEC），為學生提供多元升學路徑。學校堅持小班教學，教師團隊擁有專業資歷，重視因材施教，既為能力突出的學生提供拔尖課程，亦為需要支援的學生提供補底課程，照顧不同學生的成長步伐。

音樂氛圍濃厚 孕育藝術人才

Dover College是林子祥(右)的母校。新華社圖片
Dover College是林子祥(右)的母校。新華社圖片

學校的音樂教育出色，設有唱詩班、合唱團、管弦樂團及弦樂隊等豐富音樂團體；學生常有機會參與各類演奏會及演唱會，並積極投入每年的音樂比賽，在競演中展現才華。

其歌詠團亦不時於Canterbury Cathedral亮相，參與晚禱儀式（evensong），成為地區宗教活動的亮點之一。

此外，學校同樣重視舞台戲劇教育，透過戲劇排練與演出，讓學生學習團隊協作、表達自我，從而提升自信與溝通能力。

除了欖球、曲棍球及英式籃球等主要體育項目外，學生亦可選擇其他運動，例如高爾夫球、騎馬和航海。

Cross Country（越野跑）更是學校的重點項目之一，Dover College每年都會舉辦校際的cross country活動，在區內廣有名氣。

多元運動交流 拓展學生視野

學校亦鼓勵學生多走出課室，親身到戶外學習書本以外的知識，作為國際教育聯盟Round Square的成員學校，學生有機會參與全球成員校間的交流計劃，擴闊眼界、豐富學習經歷。另外，學校亦曾舉辦西班牙的商業學習交流團，及提供Outward Bound（外展訓練）等活動，相信學生定能獲益良多。

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