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英國升學｜Headington Rye Oxford 特設法律科 助升大學法律系

升學攻略
更新時間：14:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-26 HKT

Headington Rye Oxford是英國最具聲譽的女校之一，坐落於英格蘭學術名城牛津，距離市中心僅約1英里，車程約10分鐘。設有兩個校區：Prep School（3至11歲）為男女校，位於佔地12英畝的Rye校區；中學部（11至18歲）則為女校，設於與Rye相鄰的Headington中學校區，佔地23英畝。

學生在公開試中屢獲佳績，歷年不少畢業生考入「牛劍」、羅素集團大學。更難能可貴的是，該校絕非靠招收成績頂尖的學生來支撐成績，而是挑選有潛力學生，用心裁培，助其脫穎而出。

文武雙全 划艇出色

Headington Rye Oxford有不少學生考入「牛劍」。路透社圖片
Headington Rye Oxford有不少學生考入「牛劍」。路透社圖片

憑藉卓越校譽，學生亦因此有機會與學者子女為伴，共同成長。校園緊鄰牛津大學，每年約有10％學生被牛津或劍橋大學錄取，如此佳績亦吸引很多以問鼎「牛劍」為終極目標的同學入讀。

另外，Headington是少數開設「法律科」的寄宿中學，幫助對法律行業感興趣的同學打好基礎，對有志考入大學法律系，無疑是一大優勢。

校內完善的設施、多元化的活動，讓校園生活更多姿多采。學校深信課堂外的學習體驗能激發創意與潛能，因此積極規劃多種課餘活動，學生可從超過60種選項中挑選所愛。其中，校內音樂學校每周開設逾350堂音樂課；設有約20個合奏團體，教授22種不同樂器；並定期於校內外舉辦音樂會，為年輕音樂學子提供展現才華的舞台。

此外，學校亦為不同年齡與能力的女生提供廣泛的運動社團及校隊選擇，從啦啦隊、馬術，到擊劍、攀岩、划艇等項目一應俱全。特別是該校在划艇運動方面尤其出色，除了是全英最大的划艇學會之一，更擁有屬於學校的船塢。學生亦可將體育納入GCSE、A-Level正規課程，或選修體育類BTEC文憑，深化專業發展。

「Oh!爸媽」授權轉載

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