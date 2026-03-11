英國升學｜Gordonstoun School 學生接受航海訓練 有「皇家教育搖籃」美譽

Gordonstoun School創立於1934年，坐落於蘇格蘭北部沿海地區，校園佔地廣達380英畝；提供一條龍教育，招收4至18歲的男女學生，目前學生約550名，其中約3成是來自40個國家的國際學生。

學生背景多元，同時亦以深受皇室成員青睞而聞名，素有「皇家教育搖籃」美譽。愛丁堡公爵菲臘親王、其3名兒子——查理斯三世、安德魯及愛德華王子，以及其女兒安妮長公主的子女均曾於此就讀。若非當年Gordonstoun只收男生，安妮長公主亦很可能成為該校的一員。

皇家教育搖籃 設全寄宿生活

秉承創校人Dr. Kurt Hahn的理念：當年輕人的視野與知識同步開拓，其潛能方能真正綻放，學校自低年級起便注重培育學術以外的珍貴品質，目的不僅助學生應對考試，更在於激發他們對學習的終生熱愛，為完整的人生做好準備。

其中，最具代表性的莫過於航海訓練。學校擁有一艘專為訓練而設的大型帆船，學生從中三（Year 9）起便開始學習航海技巧，至中四（Year 10）及中六（Year 12）更會運用所學，沿蘇格蘭西岸航行，在實踐中鍛煉領導力與團隊精神。

Gordonstoun School是英國少數提供全寄宿制的學校之一，學生年滿8歲（Year 4）即可申請入住。宿舍設有關懷輔導團隊，並有駐校護士24小時值班，全面照顧學生的身心健康，在學業及個人成長上，給予悉心的引導和支持。

中三（Year 9）學生入住4至5人房，中四及中五（Year 10及Year 11）為雙人房，而中六及中七（Year 12及Year 13）學生則可入住單人房。由於寄宿生較多，可組織多元周末活動，包括沙灘營火會、電影之夜、曲棍球等交流活動，以及各類社際比賽，讓學生的校園生活充實而多彩。

