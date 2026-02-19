中學插班26/27｜全港41間英中插班申請資訊 招生日期/入學考試/面試安排一覽
更新時間：11:30 2026-02-19 HKT
發佈時間：11:30 2026-02-19 HKT
發佈時間：11:30 2026-02-19 HKT
中學插班26/27｜25學年已過了一半，有家長或因不同原因，例如搬屋、子女適應問題、中一派位未能入讀心儀中學，希望中二再申請等因素，計劃為子女在下學年轉校。以中學來說，因為中四已開始中學文憑試課程，以應付中六的公開試，所以大部份招收插班生的年級，主要為中二至中四，希望同學及早適應文憑試課程；然而，有學校也會接受中五的插班生申請，視乎學校及申請人情況而定。《星島教育》綜合全港英中招收插班生資訊，發現最少有41所英中招收插班生，家長可留意當中是否有心儀中學，以便及早為子女申請。
中學插班26/27｜中西區英中插班資訊
聖嘉勒女書院（女校）
- 申請日期：中二至中四插班即日起接受申請，名額有限，視乎空缺名額而定。
- 申請方法：將所有申請相關文件郵寄至學校，詳見學校網頁
- 入學考試/面試安排：只有入選的申請人才會收到入學考試和/或面試通知。未收到通知的申請人可視為申請失敗。
- 地址：香港摩星嶺道50號
- 詳情：>>按此<<
聖類斯中學（男校）
- 申請日期：中二及中三插班，由即日起2026年6月30日接受申請。
- 入學考試/面試安排：申請人或需要參加入學考試及/或面試。
- 地址：香港西營盤第三街179號
- 詳情：>>按此<<
聖士提反女子中學（女校）
- 申請日期：中二至中四插班的申請日期為2026年3月30日至4月30日，4月30日下午4時截止。
- 申請方法：申請人須親身遞交申請表及相關文件。
- 入學考試/面試安排：獲選的申請人將會在一週前收到電郵通知，獲邀參加定於2026年5月16日（星期六）舉行的入學筆試（包括英文、中文及數學）。入圍的申請人將被邀請參加英語及粵語面試。
- 地址：香港列堤頓道2號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜灣仔區英中插班資訊
瑪利曼中學（女校）
- 申請日期：中二至中四插班由即日起至2026年5月29日接受申請。
- 申請方法：申請人須提交指定申請文件。
- 入學考試/面試安排：入圍的申請人須參加英語、中文及數學筆試，並於2026年7月面試；如申請插班中四，則須額外接受選修科筆試。收生準則包括學業成績、品行、課外活動及社區服務成就、獎項及面試表現。
- 地址：香港跑馬地藍塘道123號
- 詳情：>>按此<<
聖公會鄧肇堅中學（男女校）
- 申請日期：由即日起接受中二至中四插班申請。
- 申請方法：將指定文件親身或郵寄送到學校。
- 入學考試/面試安排：入圍的申請人將被邀請參加面試。
- 地址：香港灣仔愛群道9號
- 詳情：>>按此<<
嘉諾撤聖方濟各書院（女校）
- 申請日期：由即日起至2026年5月2日接受中二至中四插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件，親身遞交或郵寄至學校。
- 入學考試/面試安排：獲選的申請人將參加2026年5月16日（星期六）舉行的筆試（中文、英文和數學）。入圍的申請人將獲邀參加在2026年6月前舉行的英語和中文面試。
- 地址：香港灣仔堅尼地道9-13號
- 詳情：>>按此<<
聖保祿中學（女校）
- 申請日期：將於2026年5月公布中二至中五插班的申請日期。
- 地址：香港跑馬地雲地利道18號A
- 詳情：>>按此<<
香港真光中學（女校）
- 申請日期：學年末可能會有少量中二至中四學額空缺。申請人可於2026年4月提交中二至中四的插班申請。
- 申請方法：詳情將於4月在學校網站公布。
- 入學考試/面試安排：5月下旬進行入學考試和面試。
- 地址：香港大坑道50號
- 詳情：>>按此<<
香港華仁書院（男校）
- 申請日期：每個學期末都可能有少量學額空缺。在1月、5月至6月期間，都可以申請插班。
- 申請方法：詳情請留意學校網站。
- 入學考試/面試安排：請留意學校網站。
- 地址：香港皇后大道東281號
- 詳情：>>按此<<
中學插班2026｜東區英中插班資訊
嘉諾撒書院（女校）
- 申請日期：全年接受中二至中四的插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件以電郵、郵寄或親身交到學校。
- 申請要求：申請人的操行在最近兩學年俱為乙+或以上。
- 入學考試/面試安排：申請人將獲邀出席廣東話及英語面試，面試日期將以電郵形式通知。
- 地址：香港鰂魚涌海澤街10號
- 詳情：>>按此<<
張祝珊英文中學（男女校）
- 申請日期：2026年6月1日至12日接受中二至中四的插班申請。學額取決於空缺學位的數目及學校政策。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及及相關文件親身遞交或郵寄至學校。
- 入學考試/面試安排：核心科目入學考試於2026年6月20日（星期六）早上舉行；面試在2026年7月3日（星期五）或以前，以廣東話及英語進行。學校將致電知會有關申請人入學考試及面試的安排。
- 地址：香港北角雲景道11號
- 詳情：>>按此<<
筲箕灣官立中學（男女校）
- 申請日期：無指定報名日期。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交、電郵或郵寄至學校
- 入學考試/面試安排：學校將以電話個別通知獲選參加筆試（英文及數學）及面試（英語和粵語進行）的同學。
- 地址：香港筲箕灣柴灣道42號
- 詳情：>>按此<<
聖馬可中學（男女校）
- 申請日期：2026年4月下旬至5月初接受中二至中四插班申請。
- 申請方法：詳情將於4月初公布。
- 入學考試/面試安排：詳情將於4月初公布。
- 地址：香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜南區英中插班資訊
嘉諾撒聖心書院（女校）
- 申請日期：即日起至2026年4月30日，接受中二至中四插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交或郵寄至學校。
- 入學考試/面試安排：申請人將被邀請參加暫定於 2026年5月9日（星期六）舉行的英語、中文和數學筆試。入圍的申請人將被邀請於2026年6月中旬參加面試，以英語和粵語進行。
- 地址：香港薄扶林置富花園置富徑2號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜九龍城區英中插班資訊
迦密中學（男女校）
- 申請日期：2026年5月1日至7月2日
- 申請方法：將申請信及相關文件親身遞交或郵寄至學校。
- 入學考試/面試安排：被選中的申請人將收到通知，參加7月的中文、英文和數學筆試。通過筆試的入圍者將被邀請參加面試。
- 地址：九龍何文田忠孝街55號
- 詳情：>>按此<<
陳瑞祺（喇沙）書院（男校）
- 申請日期：即日起至2026年6月10日（星期三）接受中二至中五插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交或郵寄至學校。
- 入學考試/面試安排：入選候選人將獲電話邀請參加於 2026年6月20日（星期六）早上舉行的筆試（中文、英文及數學）。筆試成績優異的候選人將於 2026 年7月3日（星期五）或之前獲邀參加面試。
- 地址：九龍何文田常和街4號
- 詳情：>>按此<<
九龍真光中學（女校）
- 申請日期：即日起至2026年6月30日接受中二至中四插班申請。
- 申請方法：只接受網上申請。
- 入學考試安排：只有獲甄選的學生會被邀請出席其中一場（2026年3月21日、4月30日或7月7日）筆試（中文、英文及數學）。甄選會按申請次序進行（即使學生未獲邀出席第一場筆試，其申請仍然有效，仍有機會獲邀出席其他場次之筆試）。
- 入學面試安排：面試於2026年3至7月（日期待定）舉行，只有在筆試獲得優異成績的學生會被邀請出席；面試的邀請電郵會在面試日最少一星期前發出。校方歡迎申請人的家長一同出席面試。
- 地址：九龍九龍塘沙福道真光里1號
- 詳情：>>按此<<
喇沙書院（男校）
- 申請日期：接受中二至中五插班申請，無指定申請日期。
- 申請方法：將申請信連同相關文件、聯絡資訊郵寄給校長。
- 入學考試/面試安排：如有空缺，將邀請合適的候選人參加英語、中文和數學的筆試，並安排校長面試。
- 地址：九龍喇沙利道18號
- 詳情：>>按此<<
瑪利諾修院學校（中學部）（女校）
- 申請日期：即日起至2026年4月30日接受中二至中四插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交至學校。
- 入學考試/面試安排：入學試為2026年5月16日（星期六）。獲選的申請人將獲邀參加面試：第一輪為5月28日或29日；第二輪為6月10、11或12日；第三輪為6月下旬。
- 地址：九龍九龍塘何東道5號。
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜觀塘區英中插班資訊
觀塘瑪利諾書院（男校）
- 申請日期：2026年3月至6月2日接受中二至中四插班申請。
- 申請方法：將相關文件郵寄或親身遞交至學校
- 入學考試/面試安排：入圍的申請人最遲於6月底獲邀參加筆試及面試。
- 地址：九龍觀塘翠屏道100號
- 詳情：>>按此<<
聖言中學（男校）
- 申請日期：2026年5月18日至5月29日接受中二至中五插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件郵寄或親身遞交給學校。
- 入學考試/面試安排：如有空缺，將邀請合適的申請人於2026年7月參加英文、中文和數學的筆試。通過筆試的申請人將獲邀參與面試。
- 地址：九龍新清水灣道38號
- 詳情：>>按此<<
聖傑靈女子中學（女校）
- 申請日期：即日起至2026年7月8日接受中一至中五插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件，電郵給學校。校方會按入學申請的遞交次序處理，鼓勵儘早提交申請。
- 入學考試/面試安排：入圍的學生，將不遲於 2026 年 7 月中旬，獲邀參加面試及筆試。
- 地址：九龍觀塘康利道26號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜黃大仙區英中插班資訊
保良局第一張永慶中學（男女校）
- 申請日期：2026年3月14日至4月4日接受中二至中四插班申請。
- 申請方法：請向學校查詢
- 入學考試安排：獲邀的學生於2026年5月9日（星期六）上午（暫定）參加筆試。
- 入學面試安排：獲邀的學生將於2026年5月下旬參加首輪面試。另有第二輪面試，只適用於獲邀請的學生，面試形式是實體或網上，日期待定。
- 地址：九龍慈雲山蒲崗村道173號
- 詳情：>>按此<<
中學插班2026｜西貢區英中插班資訊
迦密主恩中學（男女校）
- 申請日期：若中二至中四級尚有餘額，可申請入讀。
- 申請方法：將申請信及相關文件郵寄或親身遞交至學校。
- 入學考試/面試安排：合適的申請人將獲安排進行入學考試及個別面談。
- 地址：新界將軍澳寶林邨
- 詳情：>>按此<<
基督教宣道會宣基中學（男女校）
- 申請日期：全年接受中一至中四級入學申請，取決於空缺學位的數目及學校政策。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件郵寄、電郵或親身遞交給學校。
- 申請資格：學科成績優良，具備良好的英語能力，能在英語授課的環境下學習；操行達B級或以上
- 入學考試/面試安排：初步入選者將於兩星期內獲電話通知參加中、英、數三科筆試。筆試成績優異者，將於兩星期內獲邀出席面試。
- 地址：新界將軍澳唐俊街6號
- 詳情：>>按此<<
將軍澳官立中學（男女校）
- 申請日期：2026年7月2日派發中二至中四插班申請表，截止申請日期為7月15日。
- 入學考試/面試安排：學校將以電話個別通知獲選參加筆試及面試的申請人。
- 地址：新界將軍澳敬賢里二號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜深水埗區英中插班資訊
長沙灣天主教英文中學（男校）
- 申請日期：無指定申請日期
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件提交給學校
- 申請要求：品行良好、學業成績及課外活動表現優異。
- 入學考試/面試安排：入圍的申請者將獲邀參加面試及筆試。
- 地址：九龍長沙灣福榮街533號
- 詳情：>>按此<<
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學（男女校）
- 申請日期：即日至2026年4月30日接受中二至中五插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件，親身或透過郵寄、網上形式遞交給學校。
- 入學考試/面試安排：獲甄選的申請者將獲邀參加於 2026年6月6日（星期六）下午舉行的入學考試。2026年6月12日（星期五）以電話/電郵通知入學考試表現優異者，參加6月20日（星期六）舉行的面試。
- 地址：九龍深水埗南昌街250號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜油尖旺區英中插班資訊
九龍華仁書院（男校）
- 申請日期：全年接受中二至中五插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交給學校，學校會按序審核申請。
- 入學考試/面試安排：入圍候選人將被邀請參加12月或6月的筆試和/或面試。
- 地址：九龍窩打老道56號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜北區英中插班資訊
香港道教聯合會鄧顯紀念中學（男女校）
- 申請日期：中二及中三的插班生申請詳情，將於2026年6月公布。
- 入學考試/面試安排：請留意學校公布。
- 地址：新界上水彩園邨
- 詳情：>>按此<<
聖公會陳融中學（男女校）
- 申請日期：無指定申請日期
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件郵寄或電郵給學校。
- 入學考試/面試安排：請向學校查詢。
- 地址：新界上水智昌路六號
- 詳情：>>按此<<
東華三院李嘉誠中學（男女校）
- 申請日期：即日起至2026年8月31日接受中二至中五插班申請。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件，親身到學校遞交。
- 入學考試/面試安排：符合申請資格的學生，將獲安排參加筆試（英語、中文和數學）及面試（學生以英語及粵語進行；家長以粵語進行）。
- 地址：新界粉嶺祥華邨
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜沙田區英中插班資訊
賽馬會體藝中學（男女校）
- 申請日期：2026年3月2日至5月20日接受中二至中四插班。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件親身或郵寄遞交給學校。此外，視藝科的申請人亦須在截止前上載視藝作品集給學校；體育科的申請人，則須上載一段體育技能影片。
- 入學考試/面試安排：入圍的申請者可能會被邀請參加2026年6月舉行的技能測試和面試。面試當日，家長將獲邀陪同申請人出席，屆時亦可能需要面談。
- 地址：新界沙田火炭樂景街5-7號
- 詳情：>>按此<<
沙田培英中學（男女校）
- 申請日期：中二至中四插班生申請辦法及詳情將於2026年5月公布。
- 入學考試/面試安排：請留意學校公布
- 地址：新界沙田禾輋邨豐順街9號
- 詳情：>>按此<<
沙田崇真中學（男女校）
- 申請日期：中二至中四插班生申請辦法及詳情於每年4月公布。
- 入學考試/面試安排：請留意學校公布
- 地址：新界沙田大圍美田路一號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜大埔區英中插班資訊
迦密柏雨中學（男女校）
- 申請日期：中二及中三插班申請詳情將於2026年4月公布。
- 入學考試/面試安排：請留意學校公布
- 地址：新界大埔大元邨
- 詳情：>>按此<<
聖公會莫壽增會督中學（男女校）
- 申請日期：申請於學年開始時（9月）入學的中二至中四插班申請人，截止日期為6⽉30⽇。申請於下學期初（1月）入學的中一至中三插班申請人，截止日期為11⽉30⽇。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件郵寄或親身遞交給學校。
- 入學考試/面試安排：學校會甄選部分申請人參加入學筆試（英文、中文和數學）。通過筆試的申請人會被邀請參加面試，由校長或副校長主持，以英語及廣東話進行。若申請9月入學，合適的申請人會於7月接受入學筆試及面試。若申請1月入學，合適的申請人則於12月接受入學筆試及面試。筆試及面試時間將以電話通知個別申請人。
- 地址：新界大埔運頭角里26號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜葵青區英中插班資訊
順德聯誼總會李兆基中學（男女校）
- 申請日期：全年接受申請。
- 申請方法：填妥入學申請電子表格，及將相關文件上傳給學校。
- 入學考試/面試安排：獲選的申請人將獲邀參加筆試及面試。若於2026年5月30日或之前提交電子申請表，學校將聯絡合適的申請者以安排筆試，筆試日期為2026年6月13日上午。
- 地址：新界葵涌葵盛圍303號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜荃灣區英中插班資訊
荃灣公立何傳耀紀念中學（男女校）
- 申請日期：基本上全年接受中二至中四插班申請。如果是學期末的申請，申請日期則為2026年5月2日至5月31日。
- 申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件親身或郵寄遞交給學校。
- 入學考試/面試安排：合適的申請人將會接受中文、英文及數學科筆試。通過筆試的申請人，將獲邀與家長/監護人一同參加英語及粵語面試。
- 地址：新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜屯門區英中插班資訊
香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學（男女校）
- 申請日期：預計於2026年5月公布中二至中四插班的申請資訊。
- 入學考試/面試安排：請留意學校公布。
- 地址：屯門友愛邨友愛路7號
- 詳情：>>按此<<
中學插班26/27｜元朗區英中插班資訊
天主教崇德英文書院（男女校）
- 申請日期：每年4月中旬開放中二至中四插班申請。
- 入學考試/面試安排或內容：詳情請向學校查詢。
- 地址：新界元朗洪水橋洪德路一號
- 詳情：>>按此<<
註：以學校最後公布為準
資料來源：學校網頁
延伸閱讀：
升中面試2026｜全港英中面試資訊合集 日期/安排/考核內容一文看清！
英中名單2026｜全港115間英文中學一覽 中一自行分配學位攻略
英中名單2026｜港島區英文中學資訊 自行分配學額/收生準則/面試安排一覽
英中名單2026｜九龍區英文中學資訊 即睇自行分配學額/面試日期/收生準則
英中名單2026｜新界區英文中學資訊 自行分配學額/面試日期/收生準則一文看清 申請屯門「狀元搖籃」甚麼情況可獲加分？
最Hit
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」 港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
2026-02-18 12:50 HKT
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」 醜聞纏身被勒令停工
2026-02-16 20:00 HKT