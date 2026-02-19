中學插班26/27｜全港41間英中插班申請資訊 招生日期/入學考試/面試安排一覽

中學插班26/27｜25學年已過了一半，有家長或因不同原因，例如搬屋、子女適應問題、中一派位未能入讀心儀中學，希望中二再申請等因素，計劃為子女在下學年轉校。以中學來說，因為中四已開始中學文憑試課程，以應付中六的公開試，所以大部份招收插班生的年級，主要為中二至中四，希望同學及早適應文憑試課程；然而，有學校也會接受中五的插班生申請，視乎學校及申請人情況而定。《星島教育》綜合全港英中招收插班生資訊，發現最少有41所英中招收插班生，家長可留意當中是否有心儀中學，以便及早為子女申請。

中學插班26/27｜中西區英中插班資訊

聖嘉勒女書院（女校）

申請日期： 中二至中四插班即日起接受申請，名額有限，視乎空缺名額而定。

中二至中四插班即日起接受申請，名額有限，視乎空缺名額而定。 申請方法： 將所有申請相關文件郵寄至學校，詳見學校網頁

將所有申請相關文件郵寄至學校，詳見學校網頁 入學考試/面試安排： 只有入選的申請人才會收到入學考試和/或面試通知。未收到通知的申請人可視為申請失敗。

只有入選的申請人才會收到入學考試和/或面試通知。未收到通知的申請人可視為申請失敗。 地址： 香港摩星嶺道50號

香港摩星嶺道50號 詳情：>>按此<<

聖類斯中學（男校）

申請日期： 中二及中三插班，由即日起2026年6月30日接受申請。

中二及中三插班，由即日起2026年6月30日接受申請。 入學考試/面試安排： 申請人或需要參加入學考試及/或面試。

申請人或需要參加入學考試及/或面試。 地址： 香港西營盤第三街179號

香港西營盤第三街179號 詳情：>>按此<<

聖士提反女子中學（女校）

申請日期： 中二至中四插班的申請日期為2026年3月30日至4月30日，4月30日下午4時截止。

中二至中四插班的申請日期為2026年3月30日至4月30日，4月30日下午4時截止。 申請方法： 申請人須親身遞交申請表及相關文件。

申請人須親身遞交申請表及相關文件。 入學考試/面試安排： 獲選的申請人將會在一週前收到電郵通知，獲邀參加定於2026年5月16日（星期六）舉行的入學筆試（包括英文、中文及數學）。入圍的申請人將被邀請參加英語及粵語面試。

獲選的申請人將會在一週前收到電郵通知，獲邀參加定於2026年5月16日（星期六）舉行的入學筆試（包括英文、中文及數學）。入圍的申請人將被邀請參加英語及粵語面試。 地址： 香港列堤頓道2號

香港列堤頓道2號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜灣仔區英中插班資訊

瑪利曼中學（女校）

申請日期： 中二至中四插班由即日起至2026年5月29日接受申請。

中二至中四插班由即日起至2026年5月29日接受申請。 申請方法： 申請人須提交指定申請文件。

申請人須提交指定申請文件。 入學考試/面試安排： 入圍的申請人須參加英語、中文及數學筆試，並於2026年7月面試；如申請插班中四，則須額外接受選修科筆試。收生準則包括學業成績、品行、課外活動及社區服務成就、獎項及面試表現。

入圍的申請人須參加英語、中文及數學筆試，並於2026年7月面試；如申請插班中四，則須額外接受選修科筆試。收生準則包括學業成績、品行、課外活動及社區服務成就、獎項及面試表現。 地址： 香港跑馬地藍塘道123號

香港跑馬地藍塘道123號 詳情：>>按此<<

聖公會鄧肇堅中學（男女校）

申請日期： 由即日起接受中二至中四插班申請。

由即日起接受中二至中四插班申請。 申請方法： 將指定文件親身或郵寄送到學校。

將指定文件親身或郵寄送到學校。 入學考試/面試安排： 入圍的申請人將被邀請參加面試。

入圍的申請人將被邀請參加面試。 地址： 香港灣仔愛群道9號

香港灣仔愛群道9號 詳情：>>按此<<

嘉諾撤聖方濟各書院（女校）

聖保祿中學（女校）

申請日期： 將於2026年5月公布中二至中五插班的申請日期。

將於2026年5月公布中二至中五插班的申請日期。 地址： 香港跑馬地雲地利道18號A

香港跑馬地雲地利道18號A 詳情：>>按此<<

香港真光中學（女校）

申請日期： 學年末可能會有少量中二至中四學額空缺。申請人可於2026年4月提交中二至中四的插班申請。

學年末可能會有少量中二至中四學額空缺。申請人可於2026年4月提交中二至中四的插班申請。 申請方法： 詳情將於4月在學校網站公布。

詳情將於4月在學校網站公布。 入學考試/面試安排： 5月下旬進行入學考試和面試。

5月下旬進行入學考試和面試。 地址： 香港大坑道50號

香港大坑道50號 詳情：>>按此<<

香港華仁書院（男校）

申請日期： 每個學期末都可能有少量學額空缺。在1月、5月至6月期間，都可以申請插班。

每個學期末都可能有少量學額空缺。在1月、5月至6月期間，都可以申請插班。 申請方法： 詳情請留意學校網站。

詳情請留意學校網站。 入學考試/面試安排： 請留意學校網站。

請留意學校網站。 地址： 香港皇后大道東281號

香港皇后大道東281號 詳情：>>按此<<

中學插班2026｜東區英中插班資訊

嘉諾撒書院（女校）

申請日期： 全年接受中二至中四的插班申請。

全年接受中二至中四的插班申請。 申請方法：將 填妥的入學申請表及相關文件以電郵、郵寄或親身交到學校。

填妥的入學申請表及相關文件以電郵、郵寄或親身交到學校。 申請要求： 申請人的操行在最近兩學年俱為乙+或以上。

申請人的操行在最近兩學年俱為乙+或以上。 入學考試/面試安排： 申請人將獲邀出席廣東話及英語面試，面試日期將以電郵形式通知。

申請人將獲邀出席廣東話及英語面試，面試日期將以電郵形式通知。 地址： 香港鰂魚涌海澤街10號

香港鰂魚涌海澤街10號 詳情：>>按此<<

張祝珊英文中學（男女校）

申請日期： 2026年6月1日至12日接受中二至中四的插班申請。學額取決於空缺學位的數目及學校政策。

2026年6月1日至12日接受中二至中四的插班申請。學額取決於空缺學位的數目及學校政策。 申請方法： 將填妥的入學申請表及及相關文件親身遞交或郵寄至學校。

將填妥的入學申請表及及相關文件親身遞交或郵寄至學校。 入學考試/面試安排： 核心科目入學考試於2026年6月20日（星期六）早上舉行；面試在2026年7月3日（星期五）或以前，以廣東話及英語進行。學校將致電知會有關申請人入學考試及面試的安排。

核心科目入學考試於2026年6月20日（星期六）早上舉行；面試在2026年7月3日（星期五）或以前，以廣東話及英語進行。學校將致電知會有關申請人入學考試及面試的安排。 地址： 香港北角雲景道11號

香港北角雲景道11號 詳情：>>按此<<

筲箕灣官立中學（男女校）

申請日期： 無指定報名日期。

無指定報名日期。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交、電郵或郵寄至學校

將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交、電郵或郵寄至學校 入學考試/面試安排： 學校將以電話個別通知獲選參加筆試（英文及數學）及面試（英語和粵語進行）的同學。

學校將以電話個別通知獲選參加筆試（英文及數學）及面試（英語和粵語進行）的同學。 地址： 香港筲箕灣柴灣道42號

香港筲箕灣柴灣道42號 詳情：>>按此<<

聖馬可中學（男女校）

申請日期： 2026年4月下旬至5月初接受中二至中四插班申請。

2026年4月下旬至5月初接受中二至中四插班申請。 申請方法： 詳情將於4月初公布。

詳情將於4月初公布。 入學考試/面試安排： 詳情將於4月初公布。

詳情將於4月初公布。 地址： 香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號

香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜南區英中插班資訊

嘉諾撒聖心書院（女校）

申請日期： 即日起至2026年4月30日，接受中二至中四插班申請。

即日起至2026年4月30日，接受中二至中四插班申請。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交或郵寄至學校。

將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交或郵寄至學校。 入學考試/面試安排： 申請人將被邀請參加暫定於 2026年5月9日（星期六）舉行的英語、中文和數學筆試。入圍的申請人將被邀請於2026年6月中旬參加面試，以英語和粵語進行。

申請人將被邀請參加暫定於 2026年5月9日（星期六）舉行的英語、中文和數學筆試。入圍的申請人將被邀請於2026年6月中旬參加面試，以英語和粵語進行。 地址： 香港薄扶林置富花園置富徑2號

香港薄扶林置富花園置富徑2號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜九龍城區英中插班資訊

迦密中學（男女校）

申請日期： 2026年5月1日至7月2日

2026年5月1日至7月2日 申請方法： 將申請信及相關文件親身遞交或郵寄至學校。

將申請信及相關文件親身遞交或郵寄至學校。 入學考試/面試安排： 被選中的申請人將收到通知，參加7月的中文、英文和數學筆試。通過筆試的入圍者將被邀請參加面試。

被選中的申請人將收到通知，參加7月的中文、英文和數學筆試。通過筆試的入圍者將被邀請參加面試。 地址： 九龍何文田忠孝街55號

九龍何文田忠孝街55號 詳情：>>按此<<

陳瑞祺（喇沙）書院（男校）

申請日期： 即日起至2026年6月10日（星期三）接受中二至中五插班申請。

即日起至2026年6月10日（星期三）接受中二至中五插班申請。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交或郵寄至學校。

將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交或郵寄至學校。 入學考試/面試安排： 入選候選人將獲電話邀請參加於 2026年6月20日（星期六）早上舉行的筆試（中文、英文及數學）。筆試成績優異的候選人將於 2026 年7月3日（星期五）或之前獲邀參加面試。

入選候選人將獲電話邀請參加於 2026年6月20日（星期六）早上舉行的筆試（中文、英文及數學）。筆試成績優異的候選人將於 2026 年7月3日（星期五）或之前獲邀參加面試。 地址： 九龍何文田常和街4號

九龍何文田常和街4號 詳情：>>按此<<

九龍真光中學（女校）

申請日期： 即日起至2026年6月30日接受中二至中四插班申請。

即日起至2026年6月30日接受中二至中四插班申請。 申請方法： 只接受網上申請。

只接受網上申請。 入學考試安排： 只有獲甄選的學生會被邀請出席其中一場（2026年3月21日、4月30日或7月7日）筆試（中文、英文及數學）。甄選會按申請次序進行（即使學生未獲邀出席第一場筆試，其申請仍然有效，仍有機會獲邀出席其他場次之筆試）。

只有獲甄選的學生會被邀請出席其中一場（2026年3月21日、4月30日或7月7日）筆試（中文、英文及數學）。甄選會按申請次序進行（即使學生未獲邀出席第一場筆試，其申請仍然有效，仍有機會獲邀出席其他場次之筆試）。 入學面試安排： 面試於2026年3至7月（日期待定）舉行，只有在筆試獲得優異成績的學生會被邀請出席；面試的邀請電郵會在面試日最少一星期前發出。校方歡迎申請人的家長一同出席面試。

面試於2026年3至7月（日期待定）舉行，只有在筆試獲得優異成績的學生會被邀請出席；面試的邀請電郵會在面試日最少一星期前發出。校方歡迎申請人的家長一同出席面試。 地址： 九龍九龍塘沙福道真光里1號

九龍九龍塘沙福道真光里1號 詳情：>>按此<<

喇沙書院（男校）

申請日期： 接受中二至中五插班申請，無指定申請日期。

接受中二至中五插班申請，無指定申請日期。 申請方法： 將申請信連同相關文件、聯絡資訊郵寄給校長。

將申請信連同相關文件、聯絡資訊郵寄給校長。 入學考試/面試安排： 如有空缺，將邀請合適的候選人參加英語、中文和數學的筆試，並安排校長面試。

如有空缺，將邀請合適的候選人參加英語、中文和數學的筆試，並安排校長面試。 地址： 九龍喇沙利道18號

九龍喇沙利道18號 詳情：>>按此<<

瑪利諾修院學校（中學部）（女校）

中學插班26/27｜觀塘區英中插班資訊

觀塘瑪利諾書院（男校）

申請日期： 2026年3月至6月2日接受中二至中四插班申請。

2026年3月至6月2日接受中二至中四插班申請。 申請方法： 將相關文件郵寄或親身遞交至學校

將相關文件郵寄或親身遞交至學校 入學考試/面試安排： 入圍的申請人最遲於6月底獲邀參加筆試及面試。

入圍的申請人最遲於6月底獲邀參加筆試及面試。 地址： 九龍觀塘翠屏道100號

九龍觀塘翠屏道100號 詳情：>>按此<<

聖言中學（男校）

申請日期： 2026年5月18日至5月29日接受中二至中五插班申請。

2026年5月18日至5月29日接受中二至中五插班申請。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件郵寄或親身遞交給學校。

將填妥的入學申請表及相關文件郵寄或親身遞交給學校。 入學考試/面試安排： 如有空缺，將邀請合適的申請人於2026年7月參加英文、中文和數學的筆試。通過筆試的申請人將獲邀參與面試。

如有空缺，將邀請合適的申請人於2026年7月參加英文、中文和數學的筆試。通過筆試的申請人將獲邀參與面試。 地址： 九龍新清水灣道38號

九龍新清水灣道38號 詳情：>>按此<<

聖傑靈女子中學（女校）

申請日期：即日起至2026年7月8日接受中一至中五插班申請。

申請方法：將填妥的入學申請表及相關文件，電郵給學校。校方會按入學申請的遞交次序處理，鼓勵儘早提交申請。

入學考試/面試安排：入圍的學生，將不遲於 2026 年 7 月中旬，獲邀參加面試及筆試。

地址：九龍觀塘康利道26號

詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜黃大仙區英中插班資訊

保良局第一張永慶中學（男女校）

申請日期： 2026年3月14日至4月4日接受中二至中四插班申請。

2026年3月14日至4月4日接受中二至中四插班申請。 申請方法： 請向學校查詢

請向學校查詢 入學考試安排： 獲邀的學生於2026年5月9日（星期六）上午（暫定）參加筆試。

獲邀的學生於2026年5月9日（星期六）上午（暫定）參加筆試。 入學面試安排： 獲邀的學生將於2026年5月下旬參加首輪面試。另有第二輪面試，只適用於獲邀請的學生，面試形式是實體或網上，日期待定。

獲邀的學生將於2026年5月下旬參加首輪面試。另有第二輪面試，只適用於獲邀請的學生，面試形式是實體或網上，日期待定。 地址： 九龍慈雲山蒲崗村道173號

九龍慈雲山蒲崗村道173號 詳情：>>按此<<

中學插班2026｜西貢區英中插班資訊

迦密主恩中學（男女校）

申請日期： 若中二至中四級尚有餘額，可申請入讀。

若中二至中四級尚有餘額，可申請入讀。 申請方法： 將申請信及相關文件郵寄或親身遞交至學校。

將申請信及相關文件郵寄或親身遞交至學校。 入學考試/面試安排： 合適的申請人將獲安排進行入學考試及個別面談。

合適的申請人將獲安排進行入學考試及個別面談。 地址： 新界將軍澳寶林邨

新界將軍澳寶林邨 詳情：>>按此<<

基督教宣道會宣基中學（男女校）

申請日期： 全年接受中一至中四級入學申請，取決於空缺學位的數目及學校政策。

全年接受中一至中四級入學申請，取決於空缺學位的數目及學校政策。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件郵寄、電郵或親身遞交給學校。

將填妥的入學申請表及相關文件郵寄、電郵或親身遞交給學校。 申請資格： 學科成績優良，具備良好的英語能力，能在英語授課的環境下學習；操行達B級或以上

學科成績優良，具備良好的英語能力，能在英語授課的環境下學習；操行達B級或以上 入學考試/面試安排： 初步入選者將於兩星期內獲電話通知參加中、英、數三科筆試。筆試成績優異者，將於兩星期內獲邀出席面試。

初步入選者將於兩星期內獲電話通知參加中、英、數三科筆試。筆試成績優異者，將於兩星期內獲邀出席面試。 地址： 新界將軍澳唐俊街6號

新界將軍澳唐俊街6號 詳情：>>按此<<

將軍澳官立中學（男女校）

申請日期： 2026年7月2日派發中二至中四插班申請表，截止申請日期為7月15日。

2026年7月2日派發中二至中四插班申請表，截止申請日期為7月15日。 入學考試/面試安排： 學校將以電話個別通知獲選參加筆試及面試的申請人。

學校將以電話個別通知獲選參加筆試及面試的申請人。 地址： 新界將軍澳敬賢里二號

新界將軍澳敬賢里二號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜深水埗區英中插班資訊

長沙灣天主教英文中學（男校）

申請日期： 無指定申請日期

無指定申請日期 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件提交給學校

將填妥的入學申請表及相關文件提交給學校 申請要求：品行良好、學業成績及課外活動表現優異。

入學考試/面試安排： 入圍的申請者將獲邀參加面試及筆試。

入圍的申請者將獲邀參加面試及筆試。 地址： 九龍長沙灣福榮街533號

九龍長沙灣福榮街533號 詳情：>>按此<<

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學（男女校）

申請日期： 即日至2026年4月30日接受中二至中五插班申請。

即日至2026年4月30日接受中二至中五插班申請。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件，親身或透過郵寄、網上形式遞交給學校。

將填妥的入學申請表及相關文件，親身或透過郵寄、網上形式遞交給學校。 入學考試/面試安排： 獲甄選的申請者將獲邀參加於 2026年6月6日（星期六）下午舉行的入學考試。2026年6月12日（星期五）以電話/電郵通知入學考試表現優異者，參加6月20日（星期六）舉行的面試。

獲甄選的申請者將獲邀參加於 2026年6月6日（星期六）下午舉行的入學考試。2026年6月12日（星期五）以電話/電郵通知入學考試表現優異者，參加6月20日（星期六）舉行的面試。 地址： 九龍深水埗南昌街250號

九龍深水埗南昌街250號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜油尖旺區英中插班資訊

九龍華仁書院（男校）

申請日期： 全年接受中二至中五插班申請。

全年接受中二至中五插班申請。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交給學校，學校會按序審核申請。

將填妥的入學申請表及相關文件親身遞交給學校，學校會按序審核申請。 入學考試/面試安排： 入圍候選人將被邀請參加12月或6月的筆試和/或面試。

入圍候選人將被邀請參加12月或6月的筆試和/或面試。 地址： 九龍窩打老道56號

九龍窩打老道56號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜北區英中插班資訊

香港道教聯合會鄧顯紀念中學（男女校）

申請日期： 中二及中三的插班生申請詳情，將於2026年6月公布。

中二及中三的插班生申請詳情，將於2026年6月公布。 入學考試/面試安排： 請留意學校公布。

請留意學校公布。 地址： 新界上水彩園邨

新界上水彩園邨 詳情：>>按此<<

聖公會陳融中學（男女校）

申請日期： 無指定申請日期

無指定申請日期 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件郵寄或電郵給學校。

將填妥的入學申請表及相關文件郵寄或電郵給學校。 入學考試/面試安排： 請向學校查詢。

請向學校查詢。 地址： 新界上水智昌路六號

新界上水智昌路六號 詳情：>>按此<<

東華三院李嘉誠中學（男女校）

申請日期： 即日起至2026年8月31日接受中二至中五插班申請。

即日起至2026年8月31日接受中二至中五插班申請。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件，親身到學校遞交。

將填妥的入學申請表及相關文件，親身到學校遞交。 入學考試/面試安排： 符合申請資格的學生，將獲安排參加筆試（英語、中文和數學）及面試（學生以英語及粵語進行；家長以粵語進行）。

符合申請資格的學生，將獲安排參加筆試（英語、中文和數學）及面試（學生以英語及粵語進行；家長以粵語進行）。 地址： 新界粉嶺祥華邨

新界粉嶺祥華邨 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜沙田區英中插班資訊

賽馬會體藝中學（男女校）

沙田培英中學（男女校）

申請日期： 中二至中四插班生申請辦法及詳情將於2026年5月公布。

中二至中四插班生申請辦法及詳情將於2026年5月公布。 入學考試/面試安排： 請留意學校公布

請留意學校公布 地址： 新界沙田禾輋邨豐順街9號

新界沙田禾輋邨豐順街9號 詳情：>>按此<<

沙田崇真中學（男女校）

申請日期： 中二至中四插班生申請辦法及詳情於每年4月公布。

中二至中四插班生申請辦法及詳情於每年4月公布。 入學考試/面試安排： 請留意學校公布

請留意學校公布 地址： 新界沙田大圍美田路一號

新界沙田大圍美田路一號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜大埔區英中插班資訊

迦密柏雨中學（男女校）

申請日期： 中二及中三插班申請詳情將於2026年4月公布。

中二及中三插班申請詳情將於2026年4月公布。 入學考試/面試安排： 請留意學校公布

請留意學校公布 地址： 新界大埔大元邨

新界大埔大元邨 詳情：>>按此<<

聖公會莫壽增會督中學（男女校）

申請日期： 申請於學年開始時（9月）入學的中二至中四插班申請人，截止日期為6⽉30⽇。申請於下學期初（1月）入學的中一至中三插班申請人，截止日期為11⽉30⽇。

申請於學年開始時（9月）入學的中二至中四插班申請人，截止日期為6⽉30⽇。申請於下學期初（1月）入學的中一至中三插班申請人，截止日期為11⽉30⽇。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件郵寄或親身遞交給學校。

將填妥的入學申請表及相關文件郵寄或親身遞交給學校。 入學考試/面試安排： 學校會甄選部分申請人參加入學筆試（英文、中文和數學）。通過筆試的申請人會被邀請參加面試，由校長或副校長主持，以英語及廣東話進行。若申請9月入學，合適的申請人會於7月接受入學筆試及面試。若申請1月入學，合適的申請人則於12月接受入學筆試及面試。筆試及面試時間將以電話通知個別申請人。

學校會甄選部分申請人參加入學筆試（英文、中文和數學）。通過筆試的申請人會被邀請參加面試，由校長或副校長主持，以英語及廣東話進行。若申請9月入學，合適的申請人會於7月接受入學筆試及面試。若申請1月入學，合適的申請人則於12月接受入學筆試及面試。筆試及面試時間將以電話通知個別申請人。 地址： 新界大埔運頭角里26號

新界大埔運頭角里26號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜葵青區英中插班資訊

順德聯誼總會李兆基中學（男女校）

申請日期： 全年接受申請。

全年接受申請。 申請方法： 填妥入學申請電子表格，及將相關文件上傳給學校。

填妥入學申請電子表格，及將相關文件上傳給學校。 入學考試/面試安排： 獲選的申請人將獲邀參加筆試及面試。若於2026年5月30日或之前提交電子申請表，學校將聯絡合適的申請者以安排筆試，筆試日期為2026年6月13日上午。

獲選的申請人將獲邀參加筆試及面試。若於2026年5月30日或之前提交電子申請表，學校將聯絡合適的申請者以安排筆試，筆試日期為2026年6月13日上午。 地址： 新界葵涌葵盛圍303號

新界葵涌葵盛圍303號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜荃灣區英中插班資訊

荃灣公立何傳耀紀念中學（男女校）

申請日期： 基本上全年接受中二至中四插班申請。如果是學期末的申請，申請日期則為2026年5月2日至5月31日。

基本上全年接受中二至中四插班申請。如果是學期末的申請，申請日期則為2026年5月2日至5月31日。 申請方法： 將填妥的入學申請表及相關文件親身或郵寄遞交給學校。

將填妥的入學申請表及相關文件親身或郵寄遞交給學校。 入學考試/面試安排： 合適的申請人將會接受中文、英文及數學科筆試。通過筆試的申請人，將獲邀與家長/監護人一同參加英語及粵語面試。

合適的申請人將會接受中文、英文及數學科筆試。通過筆試的申請人，將獲邀與家長/監護人一同參加英語及粵語面試。 地址： 新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號

新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜屯門區英中插班資訊

香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學（男女校）

申請日期： 預計於2026年5月公布中二至中四插班的申請資訊。

預計於2026年5月公布中二至中四插班的申請資訊。 入學考試/面試安排： 請留意學校公布。

請留意學校公布。 地址： 屯門友愛邨友愛路7號

屯門友愛邨友愛路7號 詳情：>>按此<<

中學插班26/27｜元朗區英中插班資訊

天主教崇德英文書院（男女校）

註：以學校最後公布為準

資料來源：學校網頁

