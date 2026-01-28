升中面試2026｜全港英中面試資訊合集 日期/安排/考核內容一文看清！

升中面試2026｜26學年中一自行分配學位的申請日期已截止，現階段各校都在整理申請人的報名表，邀請合適的申請人到校面試。一般來說，升中面試多於2月底開始，直至3月中結束，所以在這段期間，家長應為子女作好準備，包括了解心儀中學的面試模式和評分準則等，讓子女在面試時有更好發揮，爭取在自行分配學位階段被錄為正取生的機會。《星島教育》整理了全港的全開英文班中學（英中），在中一自行收生的面試內排和內容等，讓家長了解子女所申請中學的面試安排之餘，也了解其他中學的情況，有助準備得更全面。

升中面試2026｜中西區7間英中面試資訊

英皇書院（男校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 根據申請人之學術表現(60%)及課外活動(25%)、服務及特別才能(15%)挑選合適申請人進行面試。

根據申請人之學術表現(60%)及課外活動(25%)、服務及特別才能(15%)挑選合適申請人進行面試。 地址： 香港西環般咸道63號A

香港西環般咸道63號A 詳細資訊：>>按此<<

高主教書院（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 半山羅便臣道2號

半山羅便臣道2號 詳細資訊：>>按此<<

聖嘉勒女書院（女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港摩星嶺道50號

香港摩星嶺道50號 詳細資訊：>>按此<<

聖若瑟書院（男校）

自行分配學額： 54個

54個 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港中環堅尼地道7號

香港中環堅尼地道7號 詳細資訊：>>按此<<

聖類斯中學（男校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月23日（周一）

2026年3月23日（周一） 面試安排/內容： 篩選200名申請學生進入面試。

篩選200名申請學生進入面試。 地址： 香港西營盤第三街179號

香港西營盤第三街179號 詳細資訊：>>按此<<

聖士提反女子中學（女校）

自行分配學額： 54個

54個 面試日期： 無提供

無提供 面試安排/內容： 面試將了解申請人的明辨性思維、創意、解難能力及中英口語溝通能力等，校方將以書面通知所有申請人面試安排。

面試將了解申請人的明辨性思維、創意、解難能力及中英口語溝通能力等，校方將以書面通知所有申請人面試安排。 地址： 香港列堤頓道2號

香港列堤頓道2號 詳細資訊：>>按此<<

英華女學校（女校）

自行分配學額： 51個

51個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港中環羅便臣道76號

香港中環羅便臣道76號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜灣仔區7間英中面試資訊

瑪利曼中學（女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有非就讀直屬小學的申請者均會獲邀面試；內容考中英溝通能力、邏輯思維、理解能力、態度。

所有非就讀直屬小學的申請者均會獲邀面試；內容考中英溝通能力、邏輯思維、理解能力、態度。 地址： 香港跑馬地藍塘道123號

香港跑馬地藍塘道123號 詳細資訊：>>按此<<

皇仁書院（男校）

自行分配學額： 54個

54個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 學校會根據申請者的校內操行和學術成績、教育局提供的排名 (73%)；課外活動和服務的成就和獎項(27%)，選取大約250名申請者面試。個人面試的考核範圍，包括中英語文能力、數理知識、常識及溝通技巧。此外，為確認申請人在學業以外的成就，校方將會另行約見在音樂及/或運動方面具卓越表現的申請人。

學校會根據申請者的校內操行和學術成績、教育局提供的排名 (73%)；課外活動和服務的成就和獎項(27%)，選取大約250名申請者面試。個人面試的考核範圍，包括中英語文能力、數理知識、常識及溝通技巧。此外，為確認申請人在學業以外的成就，校方將會另行約見在音樂及/或運動方面具卓越表現的申請人。 地址： 香港銅鑼灣高士威道120號

香港銅鑼灣高士威道120號 詳細資訊：>>按此<<

聖公會鄧肇堅中學（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港灣仔愛群道9號

香港灣仔愛群道9號 詳細資訊：>>按此<<

嘉諾撤聖方濟各書院（女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試，甄選準則包括英文表達能力、中文表達能力、邏輯思考能力及溝通技巧。

所有申請者均獲邀參加面試，甄選準則包括英文表達能力、中文表達能力、邏輯思考能力及溝通技巧。 地址： 香港灣仔堅尼地道9-13號。

香港灣仔堅尼地道9-13號。 詳細資訊：>>按此<<

聖保祿中學（女校）

自行分配學額： 54個

54個 面試日期： 2026年3月15日（周日）

2026年3月15日（周日） 面試安排/內容： 小組討論形式，以英語及粵語進行，了解學習態度、中英語文能力及溝通技巧。

小組討論形式，以英語及粵語進行，了解學習態度、中英語文能力及溝通技巧。 地址： 香港跑馬地雲地利道18號A

香港跑馬地雲地利道18號A 詳細資訊：>>按此<<

香港真光中學（女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港大坑道50號

香港大坑道50號 詳細資訊：>>按此<<

香港華仁書院（男校）

自行分配學額： 54個

54個 面試日期： 2026年3月14日（周六）（暫定）

2026年3月14日（周六）（暫定） 面試安排/內容： 學校將根據學業成績及全人發展(60%)和自行分配學位排名名單上的名次(40%)，邀請部分獲甄選的申請人參加面試；面試包括個人及小組面試。

學校將根據學業成績及全人發展(60%)和自行分配學位排名名單上的名次(40%)，邀請部分獲甄選的申請人參加面試；面試包括個人及小組面試。 地址： 香港皇后大道東281號

香港皇后大道東281號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜東區7間英中面試資訊

庇理羅士女子中學（女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 學校將根據申請人於學業成績及課外活動的表現，約見合資格的申請人。面試會就申請人在中、英、數各方面能力進行評估，以英語及粵語進行個人面談。

學校將根據申請人於學業成績及課外活動的表現，約見合資格的申請人。面試會就申請人在中、英、數各方面能力進行評估，以英語及粵語進行個人面談。 地址： 北角天后廟道51號

北角天后廟道51號 詳細資訊：>>按此<<

嘉諾撒書院（女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（後備）

2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（後備） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港鰂魚涌海澤街10號

香港鰂魚涌海澤街10號 詳細資訊：>>按此<<

張祝珊英文中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日下午（周六）； 3月8日下午（周日）（後備）

2026年3月7日下午（周六）； 3月8日下午（周日）（後備） 面試安排/內容： 學校將按申請人的教育局成績次第，邀請最多9成的申請人參與面試。考核範疇包括語文能力、邏輯思維、溝通技巧及態度；以英語及粵語進行。

學校將按申請人的教育局成績次第，邀請最多9成的申請人參與面試。考核範疇包括語文能力、邏輯思維、溝通技巧及態度；以英語及粵語進行。 地址： 香港北角雲景道11號

香港北角雲景道11號 詳細資訊：>>按此<<

香港中國婦女會中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 只會接見不多於九成的申請人；面試以個別面見及全英語對答形式進行。

只會接見不多於九成的申請人；面試以個別面見及全英語對答形式進行。 地址： 香港西灣河太祥街2號B

香港西灣河太祥街2號B 詳細資訊：>>按此<<

港島民生書院（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月14日（周六）（暫定）

2026年3月14日（周六）（暫定） 面試安排/內容： 學校將參考教育局提供的「成績次第名單」及操行評級，甄選約300名申請人參加面試。

學校將參考教育局提供的「成績次第名單」及操行評級，甄選約300名申請人參加面試。 地址： 香港西灣河太安街26號

香港西灣河太安街26號 詳細資訊：>>按此<<

筲箕灣官立中學（男女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年2月28日（周六）(首輪面試)；2026年3月(第二輪面試)

2026年2月28日（周六）(首輪面試)；2026年3月(第二輪面試) 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加首輪面試，面試語言包括英語及粵語。

所有申請者均獲邀參加首輪面試，面試語言包括英語及粵語。 地址： 香港筲箕灣柴灣道42號

香港筲箕灣柴灣道42號 詳細資訊：>>按此<<

聖馬可中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六）

2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試，準則包括申請人的英語表達能力、獲取的獎項、操行，以及參與課外活動和社會服務的表現。

所有申請者均獲邀參加面試，準則包括申請人的英語表達能力、獲取的獎項、操行，以及參與課外活動和社會服務的表現。 地址： 香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號

香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜南區英中面試資訊

升中面試2026｜嘉諾撒聖心書院

嘉諾撒聖心書院（女校）

自行分配學額： 59個

59個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 中、英語文能力，共通能力，社會意識及態度

中、英語文能力，共通能力，社會意識及態度 地址： 香港薄扶林置富花園置富徑2號

香港薄扶林置富花園置富徑2號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜九龍城區12間英中面試資訊

何明華會督銀禧中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月16至20日

首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月16至20日 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加首輪面試，校方將了解申請人的中英文能力、理解能力、表達能力等；校方再邀請部分申請人進入次輪面試，除了解中英文能力外，還再了解溝通、表達、組織、分析和解難能力，以及對社會的認知等。

所有申請者均獲邀參加首輪面試，校方將了解申請人的中英文能力、理解能力、表達能力等；校方再邀請部分申請人進入次輪面試，除了解中英文能力外，還再了解溝通、表達、組織、分析和解難能力，以及對社會的認知等。 地址： 九龍九龍塘牛津道2C號

九龍九龍塘牛津道2C號 詳細資訊：>>按此<<

迦密中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月21日（周六）

2026年3月21日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。內容為中、英文個別面談，各約10分鐘，亦會與家長面談約5分鐘，讓家長有機會與該校教員溝通。

所有申請者均會獲邀面試。內容為中、英文個別面談，各約10分鐘，亦會與家長面談約5分鐘，讓家長有機會與該校教員溝通。 地址： 九龍何文田忠孝街55號

九龍何文田忠孝街55號 詳細資訊：>>按此<<

陳瑞祺（喇沙）書院（男校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 根據篩選準則及分數比重，揀選合適的申請人進行面試，內容包括評估申請學生之英語水平、溝通能力及社會觸覺等。

根據篩選準則及分數比重，揀選合適的申請人進行面試，內容包括評估申請學生之英語水平、溝通能力及社會觸覺等。 地址： 九龍何文田常和街4號

九龍何文田常和街4號 詳細資訊：>>按此<<

旅港開平商會中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 首輪網上面試：2026年2月14日（周六）；次輪實體面試：3月14日（周六）

首輪網上面試：2026年2月14日（周六）；次輪實體面試：3月14日（周六） 面試安排/內容： 首輪面試將了解申請人的語文思維、應對表達及數理邏輯表現，校方將揀選合適的申請人進行第二輪面試，面試以英語及粵語進行。

首輪面試將了解申請人的語文思維、應對表達及數理邏輯表現，校方將揀選合適的申請人進行第二輪面試，面試以英語及粵語進行。 地址： 九龍何文田石鼓街22號

九龍何文田石鼓街22號 詳細資訊：>>按此<<

嘉諾撒聖家書院（女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年2月7日（周六）

2026年2月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀小組形式進行面試。

所有申請者均會獲邀小組形式進行面試。 地址： 九龍延文禮士道33號

九龍延文禮士道33號 詳細資訊：>>按此<<

九龍真光中學（女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 九龍九龍塘沙福道真光里1號

九龍九龍塘沙福道真光里1號 詳細資訊：>>按此<<

喇沙書院（男校）

自行分配學額： 76個

76個 面試日期： 於1月中旬至1月底的下午舉行。

於1月中旬至1月底的下午舉行。 面試安排/內容： 所有申請者均獲得面試機會。

所有申請者均獲得面試機會。 地址： 九龍喇沙利道18號。

九龍喇沙利道18號。 詳細資訊：>>按此<<

瑪利諾修院學校（中學部）（女校）

民生書院（男女校）

自行分配學額： 54個

54個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 觀察申請人的言談舉止、禮貌、中文及英文表達能力、分析能力及社會認知水平等。

觀察申請人的言談舉止、禮貌、中文及英文表達能力、分析能力及社會認知水平等。 地址： 九龍九龍城東寶庭道8號

九龍九龍城東寶庭道8號 詳細資訊：>>按此<<

基督教女青年會丘佐榮中學（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 九龍何文田常和街6號

九龍何文田常和街6號 詳細資訊：>>按此<<

東華三院黃笏南中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 九龍九龍塘牛津道1C

九龍九龍塘牛津道1C 詳細資訊：>>按此<<

華英中學（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 按照收生準則挑選學生參與面試；以中、英文進行。

按照收生準則挑選學生參與面試；以中、英文進行。 地址： 九龍何文田常和街8號

九龍何文田常和街8號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜油尖旺區6間英中面試資訊

中華基督教會銘基書院（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月21日（周六）

首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月21日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲安排參加第一輪面試；甄選部分申請人參加第二輪面試。

所有申請人將獲安排參加第一輪面試；甄選部分申請人參加第二輪面試。 地址： 九龍大角咀橡樹街16號

九龍大角咀橡樹街16號 詳細資訊：>>按此<<

伊利沙伯中學（男女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 以廣東話及英語進行，不設小組討論。通過面談了解學生中英語文的理解與表達能力、對社會時事的認識，以及數理邏輯的能力

以廣東話及英語進行，不設小組討論。通過面談了解學生中英語文的理解與表達能力、對社會時事的認識，以及數理邏輯的能力 地址： 九龍旺角洗衣街152號

九龍旺角洗衣街152號 詳細資訊：>>按此<<

聖芳濟書院（男校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。以個別面見形式考核，考生須以中文及英文作答。評估範疇包括溝通能力、語言能力、創造力、運算能力、解決問題能力和科學思考能力。

所有申請者均會獲邀面試。以個別面見形式考核，考生須以中文及英文作答。評估範疇包括溝通能力、語言能力、創造力、運算能力、解決問題能力和科學思考能力。 地址： 九龍大角咀詩歌舞街45號

九龍大角咀詩歌舞街45號 詳細資訊：>>按此<<

嘉諾撒聖瑪利書院（女校）

自行分配學額： 16個

16個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 只有入圍的申請者會接獲通知參加面試。

只有入圍的申請者會接獲通知參加面試。 地址： 九龍柯士甸道162號

九龍柯士甸道162號 詳細資訊：>>按此<<

真光女書院（女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試，過程以英語為主。

所有申請者均會獲邀面試，過程以英語為主。 地址： 九龍窩打老道54號A

九龍窩打老道54號A 詳細資訊：>>按此<<

華仁書院（九龍）（男校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 首輪面試暫定2026年3月14日（周六）；次輪面試暫定3月21日（周六）

首輪面試暫定2026年3月14日（周六）；次輪面試暫定3月21日（周六） 面試安排/內容： 將按照中一入學申請評分方法，包括教育局所發出的成績次第，甄選申請人面試。以英語進行，受訪者將有機會單獨或小組進行面試。

將按照中一入學申請評分方法，包括教育局所發出的成績次第，甄選申請人面試。以英語進行，受訪者將有機會單獨或小組進行面試。 地址： 九龍窩打老道56號

九龍窩打老道56號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜黃大仙區5間英中面試資訊

中華基督教會協和書院（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 操行達乙級或以上的申請者方符合面試資格。學校將根據收生準則進行評分，最多360人會獲甄選進行面試，過程以粵語及英語進行。

操行達乙級或以上的申請者方符合面試資格。學校將根據收生準則進行評分，最多360人會獲甄選進行面試，過程以粵語及英語進行。 地址： 九龍慈雲山蒲崗村道171號

九龍慈雲山蒲崗村道171號 詳細資訊：>>按此<<

可立中學（嗇色園主辦）（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試。

所有申請者均獲邀面試。 地址： 九龍爵祿街15號

九龍爵祿街15號 詳細資訊：>>按此<<

保良局何蔭堂中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月1日（周日）

2026年3月1日（周日） 面試安排/內容： 以英文及中文進行，學生面試時英文表現佳者優先

以英文及中文進行，學生面試時英文表現佳者優先 地址： 九龍黃大仙蒲崗村道176號學校村

九龍黃大仙蒲崗村道176號學校村 詳細資訊：>>按此<<

保良局第一張永慶中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月

2026年3月 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試。

所有申請者均獲邀面試。 地址： 九龍慈雲山蒲崗村道173號

九龍慈雲山蒲崗村道173號 詳細資訊：>>按此<<

德愛中學（女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 申請人如操行在乙+級或以上，將獲安排面試。個人及小組面試以中文及英文進行。

申請人如操行在乙+級或以上，將獲安排面試。個人及小組面試以中文及英文進行。 地址： 九龍慈雲山道8號

九龍慈雲山道8號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜深水埗區5間英中面試資訊

中華基督教會銘賢書院（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試。

所有申請者均獲邀面試。 地址： 九龍石硤尾偉智街1號

九龍石硤尾偉智街1號 詳細資訊：>>按此<<

長沙灣天主教英文中學（男校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月7日（周六）。

2026年3月7日（周六）。 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 九龍長沙灣福榮街533號

九龍長沙灣福榮街533號 詳細資訊：>>按此<<

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試。

所有申請者均獲邀面試。 地址： 九龍深水埗南昌街250號

九龍深水埗南昌街250號 詳細資訊：>>按此<<

寶血會上智英文書院（女校）

自行分配學額： 51個

51個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試。

所有申請者均獲邀面試。 地址： 九龍石硤尾偉智街3號

九龍石硤尾偉智街3號 詳細資訊：>>按此<<

聖母玫瑰書院（女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試，以英語進行。

所有申請者均獲邀面試，以英語進行。 地址： 九龍又一村玫瑰街22號

九龍又一村玫瑰街22號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜觀塘區7間英中面試資訊

中華基督教會蒙民偉書院（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月21日（周六）

2026年3月21日（周六） 面試安排/內容： 以小組形式進行，評分範疇包括操行、溝通能力、時事常識及分析能力及英語能力。

以小組形式進行，評分範疇包括操行、溝通能力、時事常識及分析能力及英語能力。 地址： 觀塘曉明街20號

觀塘曉明街20號 詳細資訊：>>按此<<

觀塘官立中學（男女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月7日或14日（周六）

2026年3月7日或14日（周六） 面試安排/內容： 以5-6人為一組面試，主題圍繞個人及家庭、學校生活及日常生活。第一部份學生需以粵語討論指定主題；第二部分將以英語描述一幅圖畫。

以5-6人為一組面試，主題圍繞個人及家庭、學校生活及日常生活。第一部份學生需以粵語討論指定主題；第二部分將以英語描述一幅圖畫。 地址： 九龍觀塘順利邨順緻街9號

九龍觀塘順利邨順緻街9號 詳細資訊：>>按此<<

觀塘瑪利諾書院（男校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 九龍觀塘翠屏道100號

九龍觀塘翠屏道100號 詳細資訊：>>按此<<

順利天主教中學（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 邀請約300人參加面試。

邀請約300人參加面試。 地址： 九龍觀塘順利邨順緻街7號

九龍觀塘順利邨順緻街7號 詳細資訊：>>按此<<

聖言中學（男校）

自行分配學額： 51個

51個 面試日期： 2026年2月

2026年2月 面試安排/內容： 第一部分以英語進行，評估申請學生之英語溝通的能力；第二部分以廣東話進行，以評估申請人的解難能力為主。

第一部分以英語進行，評估申請學生之英語溝通的能力；第二部分以廣東話進行，以評估申請人的解難能力為主。 地址： 九龍新清水灣道38號

九龍新清水灣道38號 詳細資訊：>>按此<<

聖傑靈女子中學（女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試

所有申請者均會獲邀面試 地址： 九龍觀塘康利道26號

九龍觀塘康利道26號 詳細資訊：>>按此<<

藍田聖保祿中學（女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 根據自行收生準則及比重甄選合適的申請人參加面試。

根據自行收生準則及比重甄選合適的申請人參加面試。 地址： 九龍觀塘藍田安田街10號

九龍觀塘藍田安田街10號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜沙田區13間英中面試資訊

浸信會呂明才中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 首輪面試2026年2月28日（周六）；次輪面試3月21日（周六）

首輪面試2026年2月28日（周六）；次輪面試3月21日（周六） 面試安排/內容： 首輪升中面試主要考核面試生在討論中表達、應對、溝通等能力，期望面試生可展示識見學養、組織思維、人際交流、語言表達等能力。以廣東話及小組形式進行，每組由 4至5 名面試生組成，包括首輪個人發言和次輪自由討論。題材符合小六學生的常識範圍，以貼近生活見聞和學習經驗為原則。

首輪升中面試主要考核面試生在討論中表達、應對、溝通等能力，期望面試生可展示識見學養、組織思維、人際交流、語言表達等能力。以廣東話及小組形式進行，每組由 4至5 名面試生組成，包括首輪個人發言和次輪自由討論。題材符合小六學生的常識範圍，以貼近生活見聞和學習經驗為原則。 地址： 新界沙田瀝源源禾路11號

新界沙田瀝源源禾路11號 詳細資訊：>>按此<<

聖母無玷聖心書院（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語進行，主要評核學生之應對、品格及語文表達能力。

所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語進行，主要評核學生之應對、品格及語文表達能力。 地址： 新界沙田乙明邨乙明邨街四號

新界沙田乙明邨乙明邨街四號 詳細資訊：>>按此<<

賽馬會體藝中學（男女校）

自行分配學額： 百分百自行收生

百分百自行收生 面試日期： 首試面試：2026年2月28日（周六）（暫定），次輪面試：3月

首試面試：2026年2月28日（周六）（暫定），次輪面試：3月 面試安排/內容： 首輪面試將了解申請人的學術表現及學習態度，尤其英語能力、體藝才能、性格、操行及家庭支援等；；第二輪面試與校長、副校長或助理校長進行，家長將被邀請陪同申請人面見。

首輪面試將了解申請人的學術表現及學習態度，尤其英語能力、體藝才能、性格、操行及家庭支援等；；第二輪面試與校長、副校長或助理校長進行，家長將被邀請陪同申請人面見。 地址： 新界沙田火炭樂景街5-7號

新界沙田火炭樂景街5-7號 詳細資訊：>>按此<<

沙田蘇浙公學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 以個人及/或小組面試，內容以英、數、中、普通話、學校概況及情境題。

以個人及/或小組面試，內容以英、數、中、普通話、學校概況及情境題。 地址： 香港新界沙田豐順街七號

香港新界沙田豐順街七號 詳細資訊：>>按此<<

天主教郭得勝中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 新界沙田秦石邨

新界沙田秦石邨 詳細資訊：>>按此<<

五旬節林漢光中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人獲邀參加首輪面試，形式為個別面見，及以中、英文對答，內容包括英語表達能力、中文演講及個人生活題等。

所有申請人獲邀參加首輪面試，形式為個別面見，及以中、英文對答，內容包括英語表達能力、中文演講及個人生活題等。 地址： 新界沙田愉田苑

新界沙田愉田苑 詳細資訊：>>按此<<

沙田官立中學（男女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 以英語及粵語進行，以評核申請學生之語文能力、數理及獨立思考能力等。

以英語及粵語進行，以評核申請學生之語文能力、數理及獨立思考能力等。 地址： 新界沙田文禮路11-17號

新界沙田文禮路11-17號 詳細資訊：>>按此<<

沙田循道衞理中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。面試以小組形式進行，語言為廣東話及英語，面試主要評核學生應對、自信、品格、思維、應變能力及英語表達能力等。問題將圍繞個人及家庭生活、學校生活、課外活動、社會時事和對生活的期望。此外，亦會有處境題及思考題，讓學生表達意見。

所有申請人將獲邀參加面試。面試以小組形式進行，語言為廣東話及英語，面試主要評核學生應對、自信、品格、思維、應變能力及英語表達能力等。問題將圍繞個人及家庭生活、學校生活、課外活動、社會時事和對生活的期望。此外，亦會有處境題及思考題，讓學生表達意見。 地址： 新界沙田新田圍邨

新界沙田新田圍邨 詳細資訊：>>按此<<

沙田培英中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月14日（周六）

首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。

所有申請人將獲邀參加面試。 地址： 新界沙田禾輋邨豐順街9號

新界沙田禾輋邨豐順街9號 詳細資訊：>>按此<<

沙田崇真中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 首輪面試：2026年3月14日（周六）；次輪面試：3月21日（周六）

首輪面試：2026年3月14日（周六）；次輪面試：3月21日（周六） 面試安排/內容： 首輪及第二輪面試分別以個人及小組形式進行，兩者均需以粵語及英語交流。面試主要評估申請人的語文能力，及了解申請人的品格、學習態度及生活習慣等。

首輪及第二輪面試分別以個人及小組形式進行，兩者均需以粵語及英語交流。面試主要評估申請人的語文能力，及了解申請人的品格、學習態度及生活習慣等。 地址： 新界沙田大圍美田路一號

新界沙田大圍美田路一號 詳細資訊：>>按此<<

聖公會林裘謀中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。

所有申請人將獲邀參加面試。 地址： 新界沙田第一城得寶街10號

新界沙田第一城得寶街10號 詳細資訊：>>按此<<

聖公會曾肇添中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。以小組形式分別進行中文（廣東話）及英文面試。

所有申請人將獲邀參加面試。以小組形式分別進行中文（廣東話）及英文面試。 地址： 新界沙田禾輋邨德厚街6號

新界沙田禾輋邨德厚街6號 詳細資訊：>>按此<<

聖羅撒書院（女校）

自行分配學額： 51個

51個 面試日期： 2026年3月7日及21日（周六）（暫定）

2026年3月7日及21日（周六）（暫定） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。以個別面談形式進行（英語及粵語）

所有申請人將獲邀參加面試。以個別面談形式進行（英語及粵語） 地址：新界沙田銀城街29號

詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜西貢區4間英中面試資訊

升中面試2026｜迦密主恩中學

升中面試2026｜基督教宣道會宣基中學

升中面試2026｜景嶺書院

升中面試2026｜將軍澳官立中學

迦密主恩中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 中、英文水平、個性、態度、思維能力及價值判斷等。

中、英文水平、個性、態度、思維能力及價值判斷等。 地址： 新界將軍澳寶林邨

新界將軍澳寶林邨 詳細資訊：>>按此<<

基督教宣道會宣基中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 新界將軍澳唐俊街6號

新界將軍澳唐俊街6號 詳細資訊：>>按此<<

景嶺書院（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026 年 2 月至 3 月期間進行，第一次面試暫訂於 2 月 8 日（周日）舉行。

2026 年 2 月至 3 月期間進行，第一次面試暫訂於 2 月 8 日（周日）舉行。 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試，以個人或小組形式進行，內容包括中英文應對及表達能力 (英語、普通話)、時事常識、學生談吐、操行、邏輯及解難能力

所有申請者均會獲邀面試，以個人或小組形式進行，內容包括中英文應對及表達能力 (英語、普通話)、時事常識、學生談吐、操行、邏輯及解難能力 地址： 新界將軍澳林盛路1號

新界將軍澳林盛路1號 詳細資訊：>>按此<<

將軍澳官立中學（男女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 根據操行達乙級及按成績的準則甄選同學參加面試。面試內容包括測試學生的語文能力和數理邏輯能力，了解他們對日常事物的認知和價值觀等。

根據操行達乙級及按成績的準則甄選同學參加面試。面試內容包括測試學生的語文能力和數理邏輯能力，了解他們對日常事物的認知和價值觀等。 地址： 新界將軍澳敬賢里二號

新界將軍澳敬賢里二號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜元朗區9間英中面試資訊

中華基督教會基元中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。以廣東話及英語進行，依據學生的應對內容及溝通技巧評分。

所有申請者均會獲邀面試。以廣東話及英語進行，依據學生的應對內容及溝通技巧評分。 地址： 新界元朗鳳攸東街

新界元朗鳳攸東街 詳細資訊：>>按此<<

趙聿修紀念中學（男女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 以廣東話及英語進行，評核學生語文及數理邏輯的能力。個別面見形式進行。

以廣東話及英語進行，評核學生語文及數理邏輯的能力。個別面見形式進行。 地址： 新界元朗體育路七號

新界元朗體育路七號 詳細資訊：>>按此<<

新界鄉議局元朗區中學（男女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月7日及14日（周六）

2026年3月7日及14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。由主考老師與考生進行個別會見，內容包括朗讀英文文章、中英文能力考核、常識題、數學推理題及回答思辯題等。以英語及粵語進行，考生無需以普通話作答。

所有申請者均會獲邀面試。由主考老師與考生進行個別會見，內容包括朗讀英文文章、中英文能力考核、常識題、數學推理題及回答思辯題等。以英語及粵語進行，考生無需以普通話作答。 地址： 新界元朗教育路123號

新界元朗教育路123號 詳細資訊：>>按此<<

天主教崇德英文書院（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月21日（周六）

首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月21日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人獲邀參加首輪面試。

所有申請人獲邀參加首輪面試。 地址： 新界元朗洪水橋洪德路一號

新界元朗洪水橋洪德路一號 詳細資訊：>>按此<<

聖公會白約翰會督中學（男女校）

基督教香港信義會元朗信義中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 首輪面試：2026年1月24日（周六）；次輪面試：1月31日（周六）

首輪面試：2026年1月24日（周六）；次輪面試：1月31日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 新界元朗天水圍天耀邨第二期

新界元朗天水圍天耀邨第二期 詳細資訊：>>按此<<

香港管理專業協會羅桂祥中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月8日（周日）

2026年3月8日（周日） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 新界元朗天水圍天柏路26號

新界元朗天水圍天柏路26號 詳細資訊：>>按此<<

東華三院盧幹庭紀念中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年1月24日（周六）

2026年1月24日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 新界元朗朗屏邨第三期

新界元朗朗屏邨第三期 詳細資訊：>>按此<<

元朗商會中學（男女校）

自行分配學額： 50個

50個 面試日期： 首輪面試：2026年1月31日（周六）；次輪面試：2月28日（周六）

首輪面試：2026年1月31日（周六）；次輪面試：2月28日（周六） 面試安排/內容： 以英文及中文進行。

以英文及中文進行。 地址： 新界元朗豐年路20號

新界元朗豐年路20號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜北區6間英中面試資訊

風采中學（教育評議會主辦）（男女校）

自行分配學額： 51個

51個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語/普通話交談日常生活話題。

所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語/普通話交談日常生活話題。 地址： 新界上水清城路八號

新界上水清城路八號 詳細資訊：>>按此<<

香港道教聯合會鄧顯紀念中學（男女校）

自行分配學額： 51個

51個 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 以英語及粵語交談日常生活話題。

以英語及粵語交談日常生活話題。 地址： 新界上水彩園邨

新界上水彩園邨 詳細資訊：>>按此<<

聖公會陳融中學（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 內容有英語對話、與考官溝通及小組討論，並以英語及廣東話進行，如有需要，申請人可選擇以普通話作答。面試將評核申請人的儀態、語言能力、溝通技巧、分析能力等。

內容有英語對話、與考官溝通及小組討論，並以英語及廣東話進行，如有需要，申請人可選擇以普通話作答。面試將評核申請人的儀態、語言能力、溝通技巧、分析能力等。 地址： 新界上水智昌路六號

新界上水智昌路六號 詳細資訊：>>按此<<

田家炳中學（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 內容包括溝通能力及技巧 (英語為主)；禮貌、衣著、談吐應對； 理解及分析能力；創意；興趣；日常生活知識；時事觸覺及對該校認識。

內容包括溝通能力及技巧 (英語為主)；禮貌、衣著、談吐應對； 理解及分析能力；創意；興趣；日常生活知識；時事觸覺及對該校認識。 地址： 新界粉嶺維翰路一號

新界粉嶺維翰路一號 詳細資訊：>>按此<<

東華三院甲寅年總理中學（男女校）

自行分配學額： 51個

51個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有合資格者均獲邀面試；以小組形式進行，英語、粵語交談及小組討論。

所有合資格者均獲邀面試；以小組形式進行，英語、粵語交談及小組討論。 地址： 新界上水彩園邨

新界上水彩園邨 詳細資訊：>>按此<<

東華三院李嘉誠中學（男女校）

自行分配學額： 51個

51個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試；以英語進行小組討論。

所有申請者均會獲邀面試；以英語進行小組討論。 地址： 新界粉嶺祥華邨

新界粉嶺祥華邨 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜屯門區8間英中面試資訊

香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月16及17日（周一及二）

2026年3月16及17日（周一及二） 面試安排/內容： 未有資料

未有資料 地址： 屯門友愛邨友愛路7號

屯門友愛邨友愛路7號 詳細資訊：>>按此<<

保良局百周年李兆忠紀念中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 未有資料

未有資料 地址： 新界屯門大興邨

新界屯門大興邨 詳細資訊：>>按此<<

保良局董玉娣中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 將會面見所有符合資格的申請人；以英語及粵語進行。

將會面見所有符合資格的申請人；以英語及粵語進行。 地址： 新界屯門湖景邨

新界屯門湖景邨 詳細資訊：>>按此<<

順德聯誼總會梁銶琚中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月

2026年3月 面試安排/內容： 採用個人面談形式，以英語及粵語進行，整個程序約15分鐘。內容包括以英語朗讀一篇文章的部分章節；採用個人面談形式，先以英語對答，然後再以粵語對答。

採用個人面談形式，以英語及粵語進行，整個程序約15分鐘。內容包括以英語朗讀一篇文章的部分章節；採用個人面談形式，先以英語對答，然後再以粵語對答。 地址： 香港新界屯門安定邨

香港新界屯門安定邨 詳細資訊：>>按此<<

南屯門官立中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語進行。

所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語進行。 地址： 新界屯門湖山路218號

新界屯門湖山路218號 詳細資訊：>>按此<<

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 考慮學生的興趣、溝通能力、語言能力（包括中、英）及應對能力。學生面試當日須帶備校內之中、英、數家課（包括中、英文 作文）以作評核之用。

考慮學生的興趣、溝通能力、語言能力（包括中、英）及應對能力。學生面試當日須帶備校內之中、英、數家課（包括中、英文 作文）以作評核之用。 地址： 新界屯門石排頭路17號

新界屯門石排頭路17號 詳細資訊：>>按此<<

屯門官立中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語進行。

所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語進行。 地址： 新界屯門青山灣段青山公路393號

新界屯門青山灣段青山公路393號 詳細資訊：>>按此<<

仁愛堂田家炳中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 以英文及廣東話進行小組面試，英文部分包括對話、篇章朗讀及閱讀理解；中文部分包括數學、科學及常識的基礎知識、對品德情意的個人觀感、表達及思辨能力

以英文及廣東話進行小組面試，英文部分包括對話、篇章朗讀及閱讀理解；中文部分包括數學、科學及常識的基礎知識、對品德情意的個人觀感、表達及思辨能力 地址： 新界屯門山景邨

新界屯門山景邨 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜荃灣區4間英中面試資訊

可風中學（嗇色園主辦）（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月8日（周日）

2026年3月8日（周日） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試。

所有申請者均獲邀面試。 地址： 新界上葵涌和宜合道448號

新界上葵涌和宜合道448號 詳細資訊：>>按此<<

寶安商會王少清中學（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 面試時間15 至 20 分鐘；有個人環節（以英語進行）及小組討論（以中文進行），將評核學生中英語文能力及學術水平。

面試時間15 至 20 分鐘；有個人環節（以英語進行）及小組討論（以中文進行），將評核學生中英語文能力及學術水平。 地址： 新界荃灣大壩街2號

新界荃灣大壩街2號 詳細資訊：>>按此<<

荃灣官立中學（男女校）

自行分配學額： 43個

43個 面試日期： 2026年3月7日（周六）及3月14日（周六）

2026年3月7日（周六）及3月14日（周六） 面試安排/內容： 以廣東話及英語進行個人面談，以了解學生的能力、興趣及潛能等。

以廣東話及英語進行個人面談，以了解學生的能力、興趣及潛能等。 地址： 新界荃灣海壩街70號

新界荃灣海壩街70號 詳細資訊：>>按此<<

荃灣公立何傳耀紀念中學（男女校）

自行分配學額： 41個

41個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 會面時間約 10 分鐘；以英語及粵語進行。除一般面試，校方將會約見具備音樂卓越表現的申請者，進行樂器演奏測試，優異者可獲額外分數。

會面時間約 10 分鐘；以英語及粵語進行。除一般面試，校方將會約見具備音樂卓越表現的申請者，進行樂器演奏測試，優異者可獲額外分數。 地址： 新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號

新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜葵青區9間英中面試資訊

佛教善德英文中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 會面時間約10分鐘，會面將側重申請人的中、英語文表達能力和數理能力。

會面時間約10分鐘，會面將側重申請人的中、英語文表達能力和數理能力。 地址： 新界葵涌興盛路5號

新界葵涌興盛路5號 詳細資訊：>>按此<<

中華基督教會全完中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 新界葵涌上角街15號葵涌邨

新界葵涌上角街15號葵涌邨 詳細資訊：>>按此<<

中華傳道會安柱中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 無提供

無提供 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。

所有申請者均會獲邀面試。 地址： 新界葵涌梨貝街6號

新界葵涌梨貝街6號 詳細資訊：>>按此<<

天主教母佑會蕭明中學（女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 小五下學期操行達B或以上的申請人均可參與面試。

小五下學期操行達B或以上的申請人均可參與面試。 地址： 新界葵涌葵葉街6號

新界葵涌葵葉街6號 詳細資訊：>>按此<<

保良局羅傑承中學（一九八三）中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試。

所有申請者均獲邀面試。 地址： 新界青衣長康邨

新界青衣長康邨 詳細資訊：>>按此<<

保祿六世書院（女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試。

所有申請者均獲邀面試。 地址： 新界葵涌梨貝街8號

新界葵涌梨貝街8號 詳細資訊：>>按此<<

順德聯誼總會李兆基中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試。

所有申請者均獲邀面試。 地址： 新界葵涌葵盛圍303號

新界葵涌葵盛圍303號 詳細資訊：>>按此<<

聖公會林護紀念中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 首輪面試：2026年2月7日（周六）；次輪面試：3月7日（星期六）、3月13日（下午）或3月14日（星期六）

首輪面試：2026年2月7日（周六）；次輪面試：3月7日（星期六）、3月13日（下午）或3月14日（星期六） 面試安排/內容： 首輪面試著重表達及溝通能力、數理能力；次輪面試著重學生學習態度、自信心、價值觀等

首輪面試著重表達及溝通能力、數理能力；次輪面試著重學生學習態度、自信心、價值觀等 地址： 新界葵涌葵盛圍397號

新界葵涌葵盛圍397號 詳細資訊：>>按此<<

東華三院陳兆民中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 形式以中英文朗讀、解難、自我介紹（英語）、成語造句、小組討論。

形式以中英文朗讀、解難、自我介紹（英語）、成語造句、小組討論。 地址： 新界葵涌葵盛葵合街1-5號

新界葵涌葵盛葵合街1-5號 詳細資訊：>>按此<<

升中面試2026｜大埔區5間英中面試資訊

迦密柏雨中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。以英語及廣東話進行。

所有申請人將獲邀參加面試。以英語及廣東話進行。 地址： 新界大埔大元邨

新界大埔大元邨 詳細資訊：>>按此<<

南亞路德會沐恩中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。形式為中、英文口試。

所有申請人將獲邀參加面試。形式為中、英文口試。 地址： 新界大埔大元邨

新界大埔大元邨 詳細資訊：>>按此<<

聖公會莫壽增會督中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年2月28日（周六）（暫定）

2026年2月28日（周六）（暫定） 面試安排/內容： 溝通能力、英語水平、數學及邏輯思維能力。

溝通能力、英語水平、數學及邏輯思維能力。 地址： 新界大埔運頭角里26號

新界大埔運頭角里26號 詳細資訊：>>按此<<

恩主教書院（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 以個人形式進行，語言為廣東話及英語。面試問題將環繞個人及家庭生活、學校生活、課外活動、社會時事等方面，讓學生表達意見，抒發對中學生活的期望。

以個人形式進行，語言為廣東話及英語。面試問題將環繞個人及家庭生活、學校生活、課外活動、社會時事等方面，讓學生表達意見，抒發對中學生活的期望。 地址： 新界大埔培賢里

新界大埔培賢里 詳細資訊：>>按此<<

王肇枝中學（男女校）

自行分配學額： 40個

40個 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 中文(廣東話)小組面試了解溝通及分析能力；英語個別面試，則了解申請人的溝通及分析能力。

中文(廣東話)小組面試了解溝通及分析能力；英語個別面試，則了解申請人的溝通及分析能力。 地址： 新界大埔廣福道182號

新界大埔廣福道182號 詳細資訊：>>按此<<

註：以學校最後公布為準

資料來源：學校網頁

