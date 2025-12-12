英中名單2026｜新界區英文中學資訊 自行分配學額/面試日期/收生準則一文看清 申請屯門「狀元搖籃」甚麼情況可獲加分？

英中名單2026｜2026學年的中一自行分配學位階段，在明年1月2至16日展開，各所有參與派位的中學，均會在學校網頁發布收生資訊，家長可瀏覽心儀中學校網，以獲取中一收生資料。為幫助家長選校，《星島教育》輯錄了多所全開英文班中學的收生資訊，例如學額、收生準則及面試安排等資料，方便家長參考，今日介紹新界區的中學。

新界區面積大，學校也較多，家長要跨區為子女申請中學，記得也要留意交通安排，免得子女日後上下課時，需用不少時間於交通上。相對港島和九龍區，新界區未必有很多大家熟悉的「傳統名校」，然而，新界亦有多所地區名校，過往也曾誕生會考或文憑試狀元，因此也是不少的心儀中學，例如屯門區的保良局董玉娣中學和順德聯誼總會梁銶琚中學、北區的香港道教聯合會鄧顯中學等等，近年也曾誕生文憑試狀元，其中保良局董玉娣中學的收生準則中，申請人的校內成績及教育局「學生成績次第名單」佔50%、面試表現佔25%、課外活動表現佔25%，如有特殊專長或於公開比賽中曾獲重要獎項，考獲任何香港或國際性認可證書的申請人，更將根據情況酌量在有關範疇額外加分，有意為子女申請該校的家長可留意。

英中名單2026｜北區英中入學資訊(部分)

香港道教聯合會鄧顯紀念中學（男女）

自行分配學額： 51個

51個 收生準則： 面試表現30%、小學成績及操行30%、教育局「學生成績次第」20%、課外活動/校內或校外服務/獎項20%

面試表現30%、小學成績及操行30%、教育局「學生成績次第」20%、課外活動/校內或校外服務/獎項20% 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 以英語及粵語交談日常生活話題

以英語及粵語交談日常生活話題 地址： 新界上水彩園邨

新界上水彩園邨 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜沙田區英中入學資訊(部分)

五旬節林漢光中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學業成績30%、教育局「學生成績次第」30%、面試表現20%、操行及態度10%、課外活動及獎項10%

學業成績30%、教育局「學生成績次第」30%、面試表現20%、操行及態度10%、課外活動及獎項10% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人獲邀參加首輪面試，形式為個別面見，及以中、英文對答。面試內容包括中文演講及個人生活題等。

所有申請人獲邀參加首輪面試，形式為個別面見，及以中、英文對答。面試內容包括中文演講及個人生活題等。 地址： 新界沙田愉田苑

新界沙田愉田苑 詳細資訊：>>按此<<

聖公會曾肇添中學（男女）

自行分配學額： 50個

50個 收生準則： 教育局「學生成績次第」50%、面試表現30%、品行和課外活動的表現20%

教育局「學生成績次第」50%、面試表現30%、品行和課外活動的表現20% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。

所有申請人將獲邀參加面試。 地址： 新界沙田禾輋邨德厚街6號

新界沙田禾輋邨德厚街6號 詳細資訊：>>按此<<

沙田崇真中學（男女）

自行分配學額： 50個

50個 收生準則： 教育局「學生成績次第」50%、面試表現50%、校外體育、藝術、服務或學術傑出獎項（部分申請人或被邀請參與球類技能測試）最多額外10%分數

教育局「學生成績次第」50%、面試表現50%、校外體育、藝術、服務或學術傑出獎項（部分申請人或被邀請參與球類技能測試）最多額外10%分數 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。

所有申請人將獲邀參加面試。 地址： 新界沙田大圍美田路一號

新界沙田大圍美田路一號 詳細資訊：>>按此<<

沙田循道衞理中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 教育局「學生成績次第」50 %；操行、活動、服務及曾獲得之獎項25%；面試表現25%

教育局「學生成績次第」50 %；操行、活動、服務及曾獲得之獎項25%；面試表現25% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。面試以小組形式進行，語言為廣東話及英語，面試主要評核學生應對、自信、品格、思維、應變能力及英語表達能力等

所有申請人將獲邀參加面試。面試以小組形式進行，語言為廣東話及英語，面試主要評核學生應對、自信、品格、思維、應變能力及英語表達能力等 地址： 新界沙田新田圍邨

新界沙田新田圍邨 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜大埔區英中入學資訊(部分)

迦密柏雨中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學業成績50%、課外活動20%、面試表現20%、操行及服務10%

學業成績50%、課外活動20%、面試表現20%、操行及服務10% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。

所有申請人將獲邀參加面試。 地址： 新界大埔大元邨

新界大埔大元邨 詳細資訊：>>按此<<

恩主教書院（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學生學業成績（據校內成績及教育局「學生成績次第」）50%、面試表現20%、操行10%、藝術、運動或服務方面表現10%、與該校聯繫（曾在/現於該校就讀的親屬及宗教）10%

學生學業成績（據校內成績及教育局「學生成績次第」）50%、面試表現20%、操行10%、藝術、運動或服務方面表現10%、與該校聯繫（曾在/現於該校就讀的親屬及宗教）10% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲邀參加面試。以個人形式進行，語言為廣東話及英語。面試問題將環繞個人及家庭生活、學校生活、課外活動、社會時事等方面，讓學生表達意見，抒發對中學生活的期望。

所有申請人將獲邀參加面試。以個人形式進行，語言為廣東話及英語。面試問題將環繞個人及家庭生活、學校生活、課外活動、社會時事等方面，讓學生表達意見，抒發對中學生活的期望。 地址： 新界大埔培賢里

新界大埔培賢里 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜葵青區英中入學資訊(部分)

保良局羅傑承（一九八三）中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 面試表現40%、教育局「學生成績次第」30%、小五及小六校內成績10%、操行5%、課外活動5%、獲取獎項5%、服務5%

面試表現40%、教育局「學生成績次第」30%、小五及小六校內成績10%、操行5%、課外活動5%、獲取獎項5%、服務5% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 新界青衣長康邨

新界青衣長康邨 詳細資訊：>>按此<<

保祿六世書院（女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 申請學生的小五及小六操行必須B級或以上、學業成績 50%、面試表現 40%、課外活動10%

申請學生的小五及小六操行必須B級或以上、學業成績 50%、面試表現 40%、課外活動10% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 新界葵涌梨貝街8號

新界葵涌梨貝街8號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜荃灣區英中入學資訊(部分)

可風中學（嗇色園主辦）（男女）

自行分配學額： 41個

41個 收生準則： 學業表現（教育局「學生成績次第」及小五、小六校內考試成績）40%、面試表現30%、 操行10%、課外活動 / 服務 / 奬項 / 專長 10%、宗教信仰及與辦學團體/該校的聯繫（例如：辦學團體屬校小學小六學生、校友子女等等） 10%

學業表現（教育局「學生成績次第」及小五、小六校內考試成績）40%、面試表現30%、 操行10%、課外活動 / 服務 / 奬項 / 專長 10%、宗教信仰及與辦學團體/該校的聯繫（例如：辦學團體屬校小學小六學生、校友子女等等） 10% 面試日期： 2026年3月8日（周日）

2026年3月8日（周日） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 新界上葵涌和宜合道448號

新界上葵涌和宜合道448號 詳細資訊：>>按此<<

荃灣公立何傳耀紀念中學（男女）

自行分配學額： 41個

41個 收生準則： 學業表現50%、面試表現40%、獎項及課外活動表現 10%

學業表現50%、面試表現40%、獎項及課外活動表現 10% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試；除一般面試，校方將會約見具備音樂卓越表現的申請者，進行樂器演奏測試，優異者可獲額外分數。

所有申請者均獲邀面試；除一般面試，校方將會約見具備音樂卓越表現的申請者，進行樂器演奏測試，優異者可獲額外分數。 地址： 新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號

新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜屯門區英中入學資訊(部分)

順德聯誼總會梁銶琚中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 小學校內整體成績及教育局「學生成績次第」40%、課外活動表現（包括群體活動、社會服務、體育、音樂、朗誦及美術的專長）10%、小學校內英語表現5%、小學校內操行表現5%；溝通能力與技巧（有關生活與學習的體驗）16%、自信心表現及處境解難思考能力12%、英語溝通能力12%

小學校內整體成績及教育局「學生成績次第」40%、課外活動表現（包括群體活動、社會服務、體育、音樂、朗誦及美術的專長）10%、小學校內英語表現5%、小學校內操行表現5%；溝通能力與技巧（有關生活與學習的體驗）16%、自信心表現及處境解難思考能力12%、英語溝通能力12% 面試日期： 2026年3月

2026年3月 面試安排/內容： 採用個人面談形式，並以英語及粵語進行，整個程序約15分鐘。內容包括以英語朗讀一篇文章的部分章節；採用個人面談形式，先以英語對答，然後再以粵語對答。

採用個人面談形式，並以英語及粵語進行，整個程序約15分鐘。內容包括以英語朗讀一篇文章的部分章節；採用個人面談形式，先以英語對答，然後再以粵語對答。 地址： 香港新界屯門安定邨

香港新界屯門安定邨 詳細資訊：>>按此<<

保良局董玉娣中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 校內成績及教育局「學生成績次第」50%、面試表現25%、課外活動表現25%（有特殊專長或於公開比賽中曾獲重要獎項，考獲任何香港或國際性認可證書的申請人，將根據情況酌量在有關範疇額外加分）

校內成績及教育局「學生成績次第」50%、面試表現25%、課外活動表現25%（有特殊專長或於公開比賽中曾獲重要獎項，考獲任何香港或國際性認可證書的申請人，將根據情況酌量在有關範疇額外加分） 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 將會面見所有符合資格的申請人；面試以英語及粵語進行。

將會面見所有符合資格的申請人；面試以英語及粵語進行。 地址： 新界屯門湖景邨

新界屯門湖景邨 詳細資訊：>>按此<<

屯門官立中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 教育局「學生成績次第」45%、面試表現40%、課外活動15%、操行必須達B級或以上

教育局「學生成績次第」45%、面試表現40%、課外活動15%、操行必須達B級或以上 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 將面見所有申請人，面試以英語及粵語進行

將面見所有申請人，面試以英語及粵語進行 地址： 新界屯門青山灣段青山公路393號

新界屯門青山灣段青山公路393號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜元朗區英中入學資訊(部分)

新界鄉議局元朗區中學（男女）

自行分配學額： 43個

43個 收生準則： 面試表現40%、學業表現（包括校內成績及教育局「學生成績次第」）30%、操行10%、課外活動、社會服務及其他方面之卓越表現（包括各種如藝術、體育發展等學業以外之成就）20%

面試表現40%、學業表現（包括校內成績及教育局「學生成績次第」）30%、操行10%、課外活動、社會服務及其他方面之卓越表現（包括各種如藝術、體育發展等學業以外之成就）20% 面試日期： 2026年3月上旬

2026年3月上旬 面試安排/內容： 將面見所有申請人，面試以英語及粵語進行。

將面見所有申請人，面試以英語及粵語進行。 地址： 新界元朗教育路123號

新界元朗教育路123號 詳細資訊：>>按此<<

天主教崇德英文書院（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學業成績40%、面試表現20%、品德操行20%、課外活動及獎項10%、與該校聯繫（直繫親屬乃崇德舊生/ 天主教徒（附領洗紙）/ 曾參加該校舉辦的比賽或活動）10%

學業成績40%、面試表現20%、品德操行20%、課外活動及獎項10%、與該校聯繫（直繫親屬乃崇德舊生/ 天主教徒（附領洗紙）/ 曾參加該校舉辦的比賽或活動）10% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人獲邀參加首輪面試

所有申請人獲邀參加首輪面試 地址： 新界元朗洪水橋洪德路一號

新界元朗洪水橋洪德路一號 詳細資訊：>>按此<<

註：學校公布為準

資料來源：學校網頁

