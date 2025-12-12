英中名單2026｜新界區英文中學資訊 自行分配學額/面試日期/收生準則一文看清 申請屯門「狀元搖籃」甚麼情況可獲加分？
英中名單2026｜2026學年的中一自行分配學位階段，在明年1月2至16日展開，各所有參與派位的中學，均會在學校網頁發布收生資訊，家長可瀏覽心儀中學校網，以獲取中一收生資料。為幫助家長選校，《星島教育》輯錄了多所全開英文班中學的收生資訊，例如學額、收生準則及面試安排等資料，方便家長參考，今日介紹新界區的中學。
新界區面積大，學校也較多，家長要跨區為子女申請中學，記得也要留意交通安排，免得子女日後上下課時，需用不少時間於交通上。相對港島和九龍區，新界區未必有很多大家熟悉的「傳統名校」，然而，新界亦有多所地區名校，過往也曾誕生會考或文憑試狀元，因此也是不少的心儀中學，例如屯門區的保良局董玉娣中學和順德聯誼總會梁銶琚中學、北區的香港道教聯合會鄧顯中學等等，近年也曾誕生文憑試狀元，其中保良局董玉娣中學的收生準則中，申請人的校內成績及教育局「學生成績次第名單」佔50%、面試表現佔25%、課外活動表現佔25%，如有特殊專長或於公開比賽中曾獲重要獎項，考獲任何香港或國際性認可證書的申請人，更將根據情況酌量在有關範疇額外加分，有意為子女申請該校的家長可留意。
英中名單2026｜北區英中入學資訊(部分)
香港道教聯合會鄧顯紀念中學（男女）
- 自行分配學額：51個
- 收生準則：面試表現30%、小學成績及操行30%、教育局「學生成績次第」20%、課外活動/校內或校外服務/獎項20%
- 面試日期：2026年2月28日（周六）
- 面試安排/內容：以英語及粵語交談日常生活話題
- 地址：新界上水彩園邨
- 詳細資訊：>>按此<<
英中名單2026｜沙田區英中入學資訊(部分)
五旬節林漢光中學（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：學業成績30%、教育局「學生成績次第」30%、面試表現20%、操行及態度10%、課外活動及獎項10%
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請人獲邀參加首輪面試，形式為個別面見，及以中、英文對答。面試內容包括中文演講及個人生活題等。
- 地址：新界沙田愉田苑
- 詳細資訊：>>按此<<
聖公會曾肇添中學（男女）
- 自行分配學額：50個
- 收生準則：教育局「學生成績次第」50%、面試表現30%、品行和課外活動的表現20%
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。
- 地址：新界沙田禾輋邨德厚街6號
- 詳細資訊：>>按此<<
沙田崇真中學（男女）
- 自行分配學額：50個
- 收生準則：教育局「學生成績次第」50%、面試表現50%、校外體育、藝術、服務或學術傑出獎項（部分申請人或被邀請參與球類技能測試）最多額外10%分數
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。
- 地址：新界沙田大圍美田路一號
- 詳細資訊：>>按此<<
沙田循道衞理中學（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：教育局「學生成績次第」50 %；操行、活動、服務及曾獲得之獎項25%；面試表現25%
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。面試以小組形式進行，語言為廣東話及英語，面試主要評核學生應對、自信、品格、思維、應變能力及英語表達能力等
- 地址：新界沙田新田圍邨
- 詳細資訊：>>按此<<
英中名單2026｜大埔區英中入學資訊(部分)
迦密柏雨中學（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：學業成績50%、課外活動20%、面試表現20%、操行及服務10%
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。
- 地址：新界大埔大元邨
- 詳細資訊：>>按此<<
恩主教書院（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：學生學業成績（據校內成績及教育局「學生成績次第」）50%、面試表現20%、操行10%、藝術、運動或服務方面表現10%、與該校聯繫（曾在/現於該校就讀的親屬及宗教）10%
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。以個人形式進行，語言為廣東話及英語。面試問題將環繞個人及家庭生活、學校生活、課外活動、社會時事等方面，讓學生表達意見，抒發對中學生活的期望。
- 地址：新界大埔培賢里
- 詳細資訊：>>按此<<
英中名單2026｜葵青區英中入學資訊(部分)
保良局羅傑承（一九八三）中學（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：面試表現40%、教育局「學生成績次第」30%、小五及小六校內成績10%、操行5%、課外活動5%、獲取獎項5%、服務5%
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試
- 地址：新界青衣長康邨
- 詳細資訊：>>按此<<
保祿六世書院（女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：申請學生的小五及小六操行必須B級或以上、學業成績 50%、面試表現 40%、課外活動10%
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試
- 地址：新界葵涌梨貝街8號
- 詳細資訊：>>按此<<
英中名單2026｜荃灣區英中入學資訊(部分)
可風中學（嗇色園主辦）（男女）
- 自行分配學額：41個
- 收生準則：學業表現（教育局「學生成績次第」及小五、小六校內考試成績）40%、面試表現30%、 操行10%、課外活動 / 服務 / 奬項 / 專長 10%、宗教信仰及與辦學團體/該校的聯繫（例如：辦學團體屬校小學小六學生、校友子女等等） 10%
- 面試日期：2026年3月8日（周日）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試
- 地址：新界上葵涌和宜合道448號
- 詳細資訊：>>按此<<
荃灣公立何傳耀紀念中學（男女）
- 自行分配學額：41個
- 收生準則：學業表現50%、面試表現40%、獎項及課外活動表現 10%
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試；除一般面試，校方將會約見具備音樂卓越表現的申請者，進行樂器演奏測試，優異者可獲額外分數。
- 地址：新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號
- 詳細資訊：>>按此<<
英中名單2026｜屯門區英中入學資訊(部分)
順德聯誼總會梁銶琚中學（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：小學校內整體成績及教育局「學生成績次第」40%、課外活動表現（包括群體活動、社會服務、體育、音樂、朗誦及美術的專長）10%、小學校內英語表現5%、小學校內操行表現5%；溝通能力與技巧（有關生活與學習的體驗）16%、自信心表現及處境解難思考能力12%、英語溝通能力12%
- 面試日期：2026年3月
- 面試安排/內容：採用個人面談形式，並以英語及粵語進行，整個程序約15分鐘。內容包括以英語朗讀一篇文章的部分章節；採用個人面談形式，先以英語對答，然後再以粵語對答。
- 地址：香港新界屯門安定邨
- 詳細資訊：>>按此<<
保良局董玉娣中學（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：校內成績及教育局「學生成績次第」50%、面試表現25%、課外活動表現25%（有特殊專長或於公開比賽中曾獲重要獎項，考獲任何香港或國際性認可證書的申請人，將根據情況酌量在有關範疇額外加分）
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 面試安排/內容：將會面見所有符合資格的申請人；面試以英語及粵語進行。
- 地址：新界屯門湖景邨
- 詳細資訊：>>按此<<
屯門官立中學（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：教育局「學生成績次第」45%、面試表現40%、課外活動15%、操行必須達B級或以上
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：將面見所有申請人，面試以英語及粵語進行
- 地址：新界屯門青山灣段青山公路393號
- 詳細資訊：>>按此<<
英中名單2026｜元朗區英中入學資訊(部分)
新界鄉議局元朗區中學（男女）
- 自行分配學額：43個
- 收生準則：面試表現40%、學業表現（包括校內成績及教育局「學生成績次第」）30%、操行10%、課外活動、社會服務及其他方面之卓越表現（包括各種如藝術、體育發展等學業以外之成就）20%
- 面試日期：2026年3月上旬
- 面試安排/內容：將面見所有申請人，面試以英語及粵語進行。
- 地址：新界元朗教育路123號
- 詳細資訊：>>按此<<
天主教崇德英文書院（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：學業成績40%、面試表現20%、品德操行20%、課外活動及獎項10%、與該校聯繫（直繫親屬乃崇德舊生/ 天主教徒（附領洗紙）/ 曾參加該校舉辦的比賽或活動）10%
- 面試日期：2026年3月7日（周六）
- 面試安排/內容：所有申請人獲邀參加首輪面試
- 地址：新界元朗洪水橋洪德路一號
- 詳細資訊：>>按此<<
