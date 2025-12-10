英中名單2026｜九龍區英文中學資訊 即睇自行分配學額/面試日期/收生準則

英中名單2026｜2026學年的中一自行分配學位，將於明年1月2至16日接受申請。為幫助家長選校，《星島教育》輯錄了多所全開英文班中學的收生資訊，方便家長參考，今日介紹九龍區的中學。

九龍區的全開英文班中學，以名校區九龍城區最多，該區有喇沙書院、瑪利諾修院學校(中學部)、九龍真光中學、迦密中學等學校；此外，油尖旺區亦有多所英中選擇，例如伊利沙伯中學、中華基督教會銘基書院等等。在自行分配學位階段，由於各校可提供的學額，最多為中一學額的3成，所以一般來說，各校的自行分配學額約為40至50個，然而，位於九龍城區的喇沙書院，卻有76個自行分配學額可供申請，屬於學額較多的傳統名校。

英中名單2026｜九龍城區英中入學資訊(部分)

九龍真光中學（女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學術能力（包括由教育局「學生成績次第」和小五及小六校內成績）60%、面試表現40%

學術能力（包括由教育局「學生成績次第」和小五及小六校內成績）60%、面試表現40% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 九龍九龍塘沙福道真光里1號

九龍九龍塘沙福道真光里1號 詳細資訊：>>按此<<

何明華會督銀禧中學（男女）

自行分配學額： 50個

50個 收生準則： 學業成績50%、面試表現30%、操行、課外活動、獎項、卓越成就20%

學業成績50%、面試表現30%、操行、課外活動、獎項、卓越成就20% 面試日期： 首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：2026年3月16至20日

首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：2026年3月16至20日 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加首輪面試，校方將了解申請人的中英文能力、理解能力、表達能力等；校方會再邀請部分申請人進入次輪面試，除了解中英文能力外，還再了解溝通、表達、組織、分析和解難能力，以及對社會的認知等。

所有申請者均獲邀參加首輪面試，校方將了解申請人的中英文能力、理解能力、表達能力等；校方會再邀請部分申請人進入次輪面試，除了解中英文能力外，還再了解溝通、表達、組織、分析和解難能力，以及對社會的認知等。 地址： 九龍九龍塘牛津道2C號

九龍九龍塘牛津道2C號 詳細資訊：>>按此<<

迦密中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 小四至小六成績40%、操行20%、課外活動表現20%、面試表現20%

小四至小六成績40%、操行20%、課外活動表現20%、面試表現20% 面試日期： 2026年3月21日（周六）

2026年3月21日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試。內容為中、英文個別面談，各約10分鐘，亦會與家長面談約5分鐘，讓家長有機會與該校教員溝通。

所有申請者均會獲邀面試。內容為中、英文個別面談，各約10分鐘，亦會與家長面談約5分鐘，讓家長有機會與該校教員溝通。 地址： 九龍何文田忠孝街55號

九龍何文田忠孝街55號 詳細資訊：>>按此<<

嘉諾撒聖家書院（女）

自行分配學額： 43個

43個 收生準則： 學術表現（小五下學期及小六上學期的校內學業成績、教育局「學生成績次第」）40%、 其他表現（操行、課外活動表現、學術及非學術特別技能、獎項及服務）30%、面試表現30%

學術表現（小五下學期及小六上學期的校內學業成績、教育局「學生成績次第」）40%、 其他表現（操行、課外活動表現、學術及非學術特別技能、獎項及服務）30%、面試表現30% 面試日期： 2026年2月7日（周六）

2026年2月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀小組面試。

所有申請者均會獲邀小組面試。 地址： 九龍延文禮士道33號

九龍延文禮士道33號 詳細資訊：>>按此<<

喇沙書院（男）

自行分配學額： 76個

76個 收生準則： 操行、校內學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局「學生成績次第」（如適用）60%； 面試表現40%

操行、校內學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局「學生成績次第」（如適用）60%； 面試表現40% 面試日期： 無提供

無提供 面試安排/內容： 無提供

無提供 地址： 九龍喇沙利道18號。

九龍喇沙利道18號。 詳細資訊：>>按此<<

瑪利諾修院學校（中學部）（女）

自行分配學額： 54個（教育局審批中）

54個（教育局審批中） 收生準則： 學業表現35%、面試表現（實體/網上）30%、課外活動及服務25%、操行10%

學業表現35%、面試表現（實體/網上）30%、課外活動及服務25%、操行10% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試

所有申請者均會獲邀面試 地址： 九龍九龍塘何東道5號

九龍九龍塘何東道5號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜觀塘區英中入學資訊(部分)

中華基督教會蒙民偉書院（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 教育局「學生成績次第」50%、面試表現（包括：操行5%、溝通能力10%、時事常識及分析能力15%、英語能力20%）50%

教育局「學生成績次第」50%、面試表現（包括：操行5%、溝通能力10%、時事常識及分析能力15%、英語能力20%）50% 面試日期： 2026年3月21日（周六）

2026年3月21日（周六） 面試安排/內容： 操行、溝通能力、時事常識及分析能力及英語能力

操行、溝通能力、時事常識及分析能力及英語能力 地址： 觀塘曉明街20號

觀塘曉明街20號 詳細資訊：>>按此<<

觀塘瑪利諾書院（男）

自行分配學額： 41個

41個 收生準則： 學業成績35%、面試表現（包括英語能力及中文能力）25%、操行15%、課外活動及其他成就15%、與學校聯繫（包括宗教信仰、兄長在該校就讀、父親/兄長為該校畢業生、現於天主教小學就讀）10%

學業成績35%、面試表現（包括英語能力及中文能力）25%、操行15%、課外活動及其他成就15%、與學校聯繫（包括宗教信仰、兄長在該校就讀、父親/兄長為該校畢業生、現於天主教小學就讀）10% 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試

所有申請者均會獲邀面試 地址： 九龍觀塘翠屏道100號

九龍觀塘翠屏道100號 詳細資訊：>>按此<<

順利天主教中學（男女）

自行分配學額： 41個

41個 收生準則： 面試表現（英語表現須達標）30%、教育局「學生成績次第」25%、學習基礎15%、品格及操行（操行平均須達乙級或以上）10%、其他（體藝、服務、課外活動等方面的表現）10%、與該校聯繫10%

面試表現（英語表現須達標）30%、教育局「學生成績次第」25%、學習基礎15%、品格及操行（操行平均須達乙級或以上）10%、其他（體藝、服務、課外活動等方面的表現）10%、與該校聯繫10% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 邀請約300人參加面試。

邀請約300人參加面試。 地址： 九龍觀塘順利邨順緻街7號

九龍觀塘順利邨順緻街7號 詳細資訊：>>按此<<

聖傑靈女子中學（女）

自行分配學額： 50個

50個 收生準則： 教育局「學生成績次第」50%、面試表現（包括英文、禮貌儀容及常識）30%、活動及獎項10%、操行及態度10%

教育局「學生成績次第」50%、面試表現（包括英文、禮貌儀容及常識）30%、活動及獎項10%、操行及態度10% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均會獲邀面試

所有申請者均會獲邀面試 地址： 九龍觀塘康利道26號

九龍觀塘康利道26號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜黃大仙區英中入學資訊(部分)

可立中學（嗇色園主辦）（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學業表現，包括教育局「學生成績次第」及學業成績40%、面試表現30%、操行10%、聯課活動/服務/獎項/專長10%、宗教信仰及與辦學團體/該校的聯繫10%

學業表現，包括教育局「學生成績次第」及學業成績40%、面試表現30%、操行10%、聯課活動/服務/獎項/專長10%、宗教信仰及與辦學團體/該校的聯繫10% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 九龍爵祿街15號

九龍爵祿街15號 詳細資訊：>>按此<<

保良局第一張永慶中學（男女）

自行分配學額： 50個

50個 收生準則： 學業成績50%、面試表現30%、操行10%、課外活動10%

學業成績50%、面試表現30%、操行10%、課外活動10% 面試日期： 2026年3月

2026年3月 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 九龍慈雲山蒲崗村道173號

九龍慈雲山蒲崗村道173號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜深水埗區英中入學資訊

中華基督教會銘賢書院（男女）

自行分配學額： 41個

41個 收生準則： 學業成績及操行50%、面試表現35%、學業以外優異表現（音樂、體育、藝術及STEAM）10%、服務及課外活動5%

學業成績及操行50%、面試表現35%、學業以外優異表現（音樂、體育、藝術及STEAM）10%、服務及課外活動5% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 九龍石硤尾偉智街1號

九龍石硤尾偉智街1號 詳細資訊：>>按此<<

長沙灣天主教英文中學（男）

自行分配學額： 43個

43個 收生準則： 小學學業成績50%、面試表現30%、操行10%、課外活動/服務/獎項10%

小學學業成績50%、面試表現30%、操行10%、課外活動/服務/獎項10% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 九龍長沙灣福榮街533號

九龍長沙灣福榮街533號 詳細資訊：>>按此<<

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學業成績及教育局「學生成績次第」50%、面試表現30%、課外活動及服務10%、操行10%

學業成績及教育局「學生成績次第」50%、面試表現30%、課外活動及服務10%、操行10% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 九龍深水埗南昌街250號

九龍深水埗南昌街250號 詳細資訊：>>按此<<

寶血會上智英文書院（女）

自行分配學額： 51個

51個 收生準則： 小學成績（包括中、英、數）30%、操行表現及課外活動30%、 面試遴選：英語能力表現評估40%

小學成績（包括中、英、數）30%、操行表現及課外活動30%、 面試遴選：英語能力表現評估40% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試

所有申請者均獲邀面試 地址： 九龍石硤尾偉智街3號

九龍石硤尾偉智街3號 詳細資訊：>>按此<<

聖母玫瑰書院（女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 教育局「學生成績次第」60%、面試表現25%、操行、獎項、課外活動及服務10%、天主教教友5%

教育局「學生成績次第」60%、面試表現25%、操行、獎項、課外活動及服務10%、天主教教友5% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀面試，面試將以英語進行。

所有申請者均獲邀面試，面試將以英語進行。 地址： 九龍又一村玫瑰街22號

九龍又一村玫瑰街22號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜油尖旺區英中入學資訊(部分)

中華基督教會銘基書院（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學業成績及教育局「學生成績次第」50%；面試表現30%；操行10%；獎項、服務及課外活動表現10%

學業成績及教育局「學生成績次第」50%；面試表現30%；操行10%；獎項、服務及課外活動表現10% 面試日期： 首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：2026年3月21日（周六）

首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：2026年3月21日（周六） 面試安排/內容： 所有申請人將獲安排參加第一輪面試；甄選部分申請人參加第二輪面試。

所有申請人將獲安排參加第一輪面試；甄選部分申請人參加第二輪面試。 地址： 九龍大角咀橡樹街16號

九龍大角咀橡樹街16號 詳細資訊：>>按此<<

伊利沙伯中學（男女）

自行分配學額： 43個

43個 收生準則： 學業成績，包括教育局「學生成績次第」40%；奬項及服務20%；面試表現40%；同時，申請學生的操行須達乙級（B）或以上。

學業成績，包括教育局「學生成績次第」40%；奬項及服務20%；面試表現40%；同時，申請學生的操行須達乙級（B）或以上。 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 根據學業成績、奬項及服務，揀選約50%面試

根據學業成績、奬項及服務，揀選約50%面試 地址： 九龍旺角洗衣街152號

九龍旺角洗衣街152號 詳細資訊：>>按此<<

註：學校公布為準

資料來源：學校網頁

