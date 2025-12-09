英中名單2026｜港島區英文中學資訊 學額/收生準則/面試安排一覽

英中名單2026｜2026學年的中一自行分配學位即將接受申請，有參與派位的中學，亦已在學校網頁公布自行分配學位的收生資訊。為幫助家長選校，《星島教育》輯錄了多所全開英文班中學的自行分配學額、收生準則、面試日期和安排等內容，讓家長可以作參考，今日先介紹港島區的中學。

港島區的全開英文班中學主要集中在中西區和灣仔區，大多數為單性別中學，而這些中學亦多是傳統名校，例如聖若瑟書院、聖士提反女子中學、瑪利曼中學、聖保祿中學等等，當中大多數學校均重視申請人的學業成績，例如灣仔區的香港真光中學，其收生準則中，學業成績就佔55%；同區的女校嘉諾撤聖方濟各書院，申請人的學術表現更高達60%，而面試表現為30%，其他卓越表現（課外活動和其他職責）則佔10%，校方更表示，具特別才能的申請者將可獲額外分數，有意為女兒申請該校的家長可留意。

英中名單2026｜中西區英中入學資訊(部分)

高主教書院（男女）

自行分配學額： 41個

41個 收生準則： 教育局「學生成績次第」40%、面試表現30%、操行10%、獎項及課外活動表現10%、與該校關係（如宗教背景、同一辦學團體學校的關係等）10%

教育局「學生成績次第」40%、面試表現30%、操行10%、獎項及課外活動表現10%、與該校關係（如宗教背景、同一辦學團體學校的關係等）10% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試

所有申請者均獲邀參加面試 地址： 半山羅便臣道2號

半山羅便臣道2號 詳細資訊：>>按此<<

聖嘉勒女書院（女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學業成績50%、面試表現30%、課外活動及獎項20%

學業成績50%、面試表現30%、課外活動及獎項20% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港摩星嶺道50號

香港摩星嶺道50號 詳細資訊：>>按此<<

聖若瑟書院（男）

自行分配學額： 54個

54個 收生準則： 面試表現 50%、學業成績及教育局「學生成績次第」25%、課外活動及獎項15%、操行10%

面試表現 50%、學業成績及教育局「學生成績次第」25%、課外活動及獎項15%、操行10% 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港中環堅尼地道7號

香港中環堅尼地道7號 詳細資訊：>>按此<<

聖類斯中學（男）

自行分配學額： 41個

41個 收生準則： 教育局「學生成績次第」 35%、面試表現 30%、小五及小六操行10%、課外活動及社會服務表現10%、獎項10%、與該校聯繫5%

教育局「學生成績次第」 35%、面試表現 30%、小五及小六操行10%、課外活動及社會服務表現10%、獎項10%、與該校聯繫5% 面試日期： 2026年3月23日（周一）

2026年3月23日（周一） 面試安排/內容： 邀請約200人參加面試。

邀請約200人參加面試。 地址： 香港西營盤第三街179號

香港西營盤第三街179號 詳細資訊：>>按此<<

聖士提反女子中學（女）

自行分配學額： 54個

54個 收生準則： 教育局「學生成績次第」及小學學業成績50%、面試表現及操行35%、聯課活動、服務及獎項15%

教育局「學生成績次第」及小學學業成績50%、面試表現及操行35%、聯課活動、服務及獎項15% 面試日期： 無提供

無提供 面試安排/內容： 明辨性思維、創意、解難能力及中英口語溝通能力

明辨性思維、創意、解難能力及中英口語溝通能力 地址： 香港列堤頓道2號

香港列堤頓道2號 詳細資訊：>>按此<<

英華女學校（女）

自行分配學額： 51個

51個 收生準則： 學業成績 50% 、面試表現30%、課外活動表現10% 、操行10%

學業成績 50% 、面試表現30%、課外活動表現10% 、操行10% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港中環羅便臣道76號

香港中環羅便臣道76號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜灣仔區英中入學資訊(部分)

嘉諾撤聖方濟各書院（女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 學術表現60%、其他卓越表現*（課外活動和其他職責）10%、操行B+或以、面試表現30% (*具特別才能的申請者將可獲額外分數)

學術表現60%、其他卓越表現*（課外活動和其他職責）10%、操行B+或以、面試表現30% (*具特別才能的申請者將可獲額外分數) 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 英文表達能力、中文表達能力、邏輯思考能力、溝通技巧

英文表達能力、中文表達能力、邏輯思考能力、溝通技巧 地址： 香港灣仔堅尼地道9-13號。

香港灣仔堅尼地道9-13號。 詳細資訊：>>按此<<

聖保祿中學（女）

自行分配學額： 54個

54個 收生準則： 小五及小六校內成績及教育局「學生成績次第」40%、品行20%、小五及小六課外活動、義工服務表現及獎項20%、面試表現20%

小五及小六校內成績及教育局「學生成績次第」40%、品行20%、小五及小六課外活動、義工服務表現及獎項20%、面試表現20% 面試日期： 2026年3月15日（周日）

2026年3月15日（周日） 面試安排/內容： 小組討論形式，以英語及粵語進行，了解學習態度、中英語文能力及溝通技巧

小組討論形式，以英語及粵語進行，了解學習態度、中英語文能力及溝通技巧 地址： 香港跑馬地雲地利道18號A

香港跑馬地雲地利道18號A 詳細資訊：>>按此<<

香港真光中學（女）

自行分配學額： 無提供

無提供 收生準則： 學業成績55%、操行、課外活動、服務及獎項25%、面試表現20%

學業成績55%、操行、課外活動、服務及獎項25%、面試表現20% 面試日期： 無提供

無提供 面試安排/內容： 無提供

無提供 地址： 香港大坑道50號

香港大坑道50號 詳細資訊：>>按此<<

瑪利曼中學（女）

自行分配學額： 43個

43個 收生準則： 學生成績及活動表現 （學業成績、操行、課外活動及獎項）50%、面試表現50%

學生成績及活動表現 （學業成績、操行、課外活動及獎項）50%、面試表現50% 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 中英溝通能力、邏輯思維、理解能力、態度

中英溝通能力、邏輯思維、理解能力、態度 地址： 香港跑馬地藍塘道123號

香港跑馬地藍塘道123號 詳細資訊：>>按此<<

聖公會鄧肇堅中學（男女）

自行分配學額： 41個

41個 收生準則： 面試表現40%、學業成績30%、課外活動及服務20%、操行10%

面試表現40%、學業成績30%、課外活動及服務20%、操行10% 面試日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港灣仔愛群道9號

香港灣仔愛群道9號 詳細資訊：>>按此<<

香港華仁書院（男）

自行分配學額： 54個

54個 收生準則： 面試表現50%、全人發展及學習30%、教育局「學生成績次第」20%

面試表現50%、全人發展及學習30%、教育局「學生成績次第」20% 面試日期： 2026年3月14日（周六）（暫定）

2026年3月14日（周六）（暫定） 面試安排/內容： 個人及小組面試

個人及小組面試 地址： 香港皇后大道東281號

香港皇后大道東281號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜東區英中入學資訊(部分)

嘉諾撒書院（女）

自行分配學額： 43個

43個 收生準則： 教育局「學生成績次第」40%、操行30%、面試表現20%、課外活動或其他10%

教育局「學生成績次第」40%、操行30%、面試表現20%、課外活動或其他10% 面試日期： 2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（後備）

2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（後備） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港鰂魚涌海澤街10號

香港鰂魚涌海澤街10號 詳細資訊：>>按此<<

庇理羅士女子中學（女）

自行分配學額： 無提供

無提供 收生準則：

具教育局「學生成績次第」：學業成績（教育局「學生成績次第」）45%、面試表現40%、*課外活動15% 沒有教育局「學生成績次第」：面試表現70%、*課外活動30% (*包括校內外服務和比賽成績及獎項)

面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 無提供

無提供 地址： 北角天后廟道51號

北角天后廟道51號 詳細資訊：>>按此<<

張祝珊英文中學（男女）

自行分配學額： 40個

40個 收生準則： 教育局「學生成績次第」 50%、課外活動及服務10%、獎項20%、 面試表現20%、於最近的成績表中獲取乙級操行或以上

教育局「學生成績次第」 50%、課外活動及服務10%、獎項20%、 面試表現20%、於最近的成績表中獲取乙級操行或以上 面試日期： 2026年3月7日（周六）； 3月8日（周日）（後備）

2026年3月7日（周六）； 3月8日（周日）（後備） 面試安排/內容： 語文能力、邏輯思維、溝通技巧及態度

語文能力、邏輯思維、溝通技巧及態度 地址： 香港北角雲景道11號

香港北角雲景道11號 詳細資訊：>>按此<<

香港中國婦女會中學（男女）

自行分配學額： 50個

50個 收生準則： 學業成績（校內成績及教育局「學生成績次第」）45%、面試表現/英語能力40%、操行/課外活動/職位/獎項15%

學業成績（校內成績及教育局「學生成績次第」）45%、面試表現/英語能力40%、操行/課外活動/職位/獎項15% 面試日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面試安排/內容： 只會接見不多於九成的申請人；面試以個別面見及全英語對答形式進行。

只會接見不多於九成的申請人；面試以個別面見及全英語對答形式進行。 地址： 香港西灣河太祥街2號B

香港西灣河太祥街2號B 詳細資訊：>>按此<<

港島民生書院（男女）

自行分配學額： 50個

50個 收生準則： 學業成績50%、面試表現30%、課外活動10%、服務5%、專長5%

學業成績50%、面試表現30%、課外活動10%、服務5%、專長5% 面試日期： 2026年3月14日（周六）（暫定）

2026年3月14日（周六）（暫定） 面試安排/內容： 甄選約300名申請人參加面試

甄選約300名申請人參加面試 地址： 香港西灣河太安街26號

香港西灣河太安街26號 詳細資訊：>>按此<<

聖馬可中學（男女）

自行分配學額： 50個

50個 收生準則： 學術表現（包括申請人小學校內成績及教育局「學生成績次第」中的排名）50%、面試表現（包括英語表達能力、獎項、操行，參與課外活動和社會服務的表現）50%

學術表現（包括申請人小學校內成績及教育局「學生成績次第」中的排名）50%、面試表現（包括英語表達能力、獎項、操行，參與課外活動和社會服務的表現）50% 面試日期： 2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六）

2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六） 面試安排/內容： 所有申請者均獲邀參加面試。

所有申請者均獲邀參加面試。 地址： 香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號

香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號 詳細資訊：>>按此<<

英中名單2026｜南區英中入學資訊

南區英中資訊2026(部分)｜嘉諾撒聖心書院收生準則

南區英中資訊2026(部分)｜嘉諾撒聖心書院面試日期

嘉諾撒聖心書院（女）

自行分配學額： 59個

59個 收生準則： 學業成績50%、面試表現40%、傑出成就10%（操行良好 /具可為學校作出貢獻的專項才能之申請者，將會獲得額外獎賞分數）

學業成績50%、面試表現40%、傑出成就10%（操行良好 /具可為學校作出貢獻的專項才能之申請者，將會獲得額外獎賞分數） 面試日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面試安排/內容： 中、英文的語文能力，共通能力，社會意識及態度

中、英文的語文能力，共通能力，社會意識及態度 地址： 香港薄扶林置富花園置富徑2號

香港薄扶林置富花園置富徑2號 詳細資訊：>>按此<<

註：學校公布為準

資料來源：學校網頁

