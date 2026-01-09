Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國升學｜Oxford High School GDST 逾8成畢業生入牛劍及「羅素大學」

對於許多期望子女躋身世界頂尖學府的香港家庭而言，擁有輝煌升學紀錄的Oxford High School GDST無疑是理想選擇。這間創辦於1875年的百年女校，是英國最早專為女性創立的學校之一，現發展為招收4至18歲學生的頂尖學府。2025年逾8成畢業生入讀牛津、劍橋及羅素大學集團成員學校。

學校提供包括GCSE和A-Level的課程體系，課程設計注重與學生未來職業規劃相結合；亦非常注重語言培養，學生除學習法語、德語、西班牙語外，還可選修俄語、希臘語及意大利語等。

學術成績優異，在2025年的公開考試中，A-Level考生取得A*至B的成績比率高達89%；GCSE考生獲得9至7分的比率更高達93%。

語言課程豐富 GDST網絡優勢

學校致力於學生全人發展。每學期提供逾百個課外社團，活動選擇多元，從國際象棋、編程、辯論到紡織、養蜂乃至戲劇等。許多社團由學生領導，有效培養學生的領導力及自信心。

此外，學校支持九年級學生參加「愛丁堡公爵獎勵計劃」（The Duke of Edinburgh's Award），並定期組織海外旅行、公開演出及創意項目。學校通過體育、音樂、戲劇及各類興趣小組，鼓勵學生勇於嘗試新事物，跨年級建立友誼。

Oxford High School GDST是英國女子學校信託基金會（GDST）的一員，這不僅是英國規模最大的女子學校網絡，擁有25間成員學校及逾2萬名學生，更融合了為女性教育爭取權益的悠久歷史，以及對當前與未來教育趨勢的前瞻視野。

作為GDST的一分子，Oxford High School GDST與其他24間姊妹學校共享頂尖的教學經驗及創新活動，確保每位學生在學術成就與課外活動發展上，都能獲得最全面、有力的支持。

「Oh!爸媽」授權轉載

