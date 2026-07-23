八達通12大快閃優惠！惠康超市/一田/美心冰皮/一粥麵 簡單2步即領取

八達通優惠｜在講求精明消費的時代，善用電子支付平台的獎賞功能絕對能為日常開支省下不少。八達通全新推出的「嘟嘟賞」平台，為用戶送上新一波限時快閃優惠，涵蓋大型超市、人氣連鎖餐廳、甚至暑期動漫節展區的專屬福利，助消費者輕鬆慳到盡！

一連4日！簡單2步即領取八達通12大優惠券 惠康超市/一田/美心冰皮

八達通新一輪「嘟嘟賞」驚喜快閃券由即日起至7月26日（日）推出，今期優惠陣容極具看頭，不僅保留了極受歡迎的惠康買滿即減優惠，更加入了一田的零食飲品88折、美心冰皮月餅買一送一，以及動漫節專屬扭蛋禮遇等。無論是準備入貨、外出用膳還是盡情娛樂，都能滿足不同讀者的需求。

簡單兩步領取八達通「嘟嘟賞」 快閃優惠券

八達通用戶只需前往活動主頁點擊相關連結，即可輕鬆領券。首次使用的朋友，只需跟著以下兩個簡單步驟，即可馬上啟動並連結八達通：

進入指定頁面後，點選「嘟嘟賞」專區，然後按「立即連結」，系統便會提示選擇需要綁定參與活動的八達通。 在清單中揀選最常用的八達通，仔細閱讀並接受相關的條款及細則後，點選「確認」即可完成綁定，隨時開搶驚喜快閃券！

1. 惠康超級市場 八達通滿額即減$15

顧客於推廣期內，在惠康消費滿$120或以上，即可獲$15扣減。

2. 一田買滿$88即享全單88折

準備為週末派對入貨的讀者不能錯過！於一田購買任何常溫飲品、啤酒、果汁酒、薯片、百力滋、果乾、果仁、肉乾及珍味滿$88，即享88折優惠。

3. 肯德基 KFC 人氣動漫套餐特價$56起

憑有效優惠券並用八達通付款，可於KFC以優惠價$56惠顧「紫勢覺醒豐盛套餐 (A1)」，一邊品嚐人氣炸雞，一邊感受動漫聯乘的魅力。

4. 美心指定冰皮月餅買一送一

憑券於指定美心西餅分店購買「美心冰皮芒果Mini 4」或「美心冰皮燕窩味Mini 4」現貨，即可享買一送一優惠（以零售價$90計算），提早感受中秋滋味。

5. 一粥麵 午市消費滿額即享$6現金扣減

午市時段於一粥麵惠顧正價產品滿$60，即減$6，讓顧客以更實惠價格品嚐熱騰騰的鮮蝦雲吞麵及各款中式美食。

6. 亞參雞飯 晚市滿$100即享$10優惠

熱愛東南亞風味的食客，晚市堂食惠顧滿$100或以上，可享$10折扣。

7. 上海姥姥 滿$38換購香煎素鵝

星期一至日上午11時後全日，於上海姥姥惠顧滿$100，即可以$38換購原香煎素鵝（標準），輕鬆加餸品嚐經典滬菜風味。

8. 茶木·台式休閒餐廳 台式飲品外賣自取即減$5

星期一至日全日時段，於茶木外賣自取惠顧任何飲品滿$30或以上，可作$5使用，輕鬆解渴解暑。

9. 堅信號生煎皇 堂食歎爆汁生煎包即減$3

任何堂食惠顧即可使用$3優惠券。無論是點選招牌爆汁生煎包還是各式上海麵食，都能即時節省開支。

10. OK便利店 指定汽水專享$2折扣

於OK便利店購買雪碧無糖青檸味汽水500毫升樽裝，即可享$2折扣。

11. 日本扭蛋專門店 動漫節限定送禮

凡於香港動漫電玩節期間蒞臨Gashapon展區，以八達通扭蛋滿5次，並向店員出示八達通交易紀錄及電子優惠券，即可免費獲得官方小禮物乙個。

12. 快圖美 沖印及影像產品滿$50即減$5

憑此優惠券於快圖美或FOTOMETA惠顧滿$50，即減$5。

資料來源：八達通 Octopus