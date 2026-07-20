AlipayHK推預約內地醫院服務！長者醫療券適用！4步提早掛號免排隊睇深圳牙科 

平時到內地看醫生或檢查牙齒，最怕就是親身到達醫院才要排長龍掛號。現在有好消息！AlipayHK 手機應用程式推出了全新的「北上醫療掛號預約服務」，大家安坐在香港家中，用手機就可以預先掛號，連適用「香港長者醫療券」的深圳指定牙科診所都可以提早預約！

AlipayHK推北上掛號預約服務！支援長者醫療券 涵蓋逾百間醫療機構

AlipayHK簡單4步長者都識用！ 手機一站式預約掛號深圳醫院

這項新服務第一階段已經涵蓋了超過 100 間內地熱門醫院及診所，遍佈深圳、廣州、東莞和佛山等地。當中最方便長者的，就是包含了可以使用香港長者醫療券的深圳指定牙科診所。合資格的長者只要在網上預先掛號，到達醫院後就無須再辛苦地站著排隊。官方更表示，未來會將服務擴展至超過 300 間醫療機構，讓大家看醫生更加方便。

簡單4步教您手機一站式預約深圳醫院

使用手機預約其實非常簡單，只要跟著以下步驟做，就能輕鬆完成：

開啟 App： 打開您手機上的 AlipayHK 應用程式，進入「北上消費」專區。 選擇服務： 點擊「醫療服務」，然後選擇「醫院掛號」。 挑選醫院： 在系統內搜尋並挑選您心儀的醫院或診所。系統設有搜尋功能，您可以根據地區遠近或醫院等級來尋找最合適的地點。 填寫資料： 按照畫面指示，填妥個人的就診資料，便輕鬆完成掛號手續！

無需內地電話號碼 方便港人使用：

香港電話均可： 現在不需要特地申請內地電話號碼，部分合作醫院已經支援直接用香港手機號碼進行網上預約。

免重覆填寫： 系統非常聰明，只需在首次使用時登記一次個人資料，日後再預約其他合作診所時就不必重新填寫，省時又省力。

首頁溫馨提示： 預約成功後，手機 App 的首頁會即時彈出提示訊息，像小助手一樣提醒您的看診時間，不怕會忘記。

「未出發，先掛號」解決港人北上求診煩惱

近年來大灣區發展迅速，不少香港市民都選擇到內地尋求收費相宜且高效率的醫療服務。根據香港大學（SIEW Lab）的研究調查指出，曾經使用內地醫療服務的香港人當中，滿意度高達 73%。

不過，報告也提到，以往很多市民因為不熟悉內地的就醫流程，或者面對難以尋找資訊的「資訊壁壘」，因而對北上求診感到卻步。為了解決這些掛號繁瑣的痛點，AlipayHK 推出這項數碼化新服務，幫助香港市民跨越障礙，實現「未出發，先掛號」，讓長者們能安安心心、舒舒服服地前往內地就醫。

資料來源：AlipayHK

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