內地電子支付工具綁定香港信用卡無法付款？1招拆解「中伏位」附2大備用方案

港人北上消費熱潮持續，電子支付已成為市民跨境消費的主流模式，而由於部分港人沒有內地銀行卡或信用卡，選擇在內地版支付寶（Alipay）或微信支付（WeChat Pay）中綁定香港的信用卡，以為可以輕鬆付款，但卻發現掃碼後頻頻顯示「付款失敗」。其實「付款失敗」全因1問題所致，本文教你1招拆解此「中伏位」，並附上2大備用方案，即看下文了解詳情！

內地電子支付工具綁定香港信用卡為何會無法付款？

香港信用卡綁定的電子錢包只適用於商戶收款碼，不可用於個人轉帳。

為何內地電子支付工具綁定香港信用卡會無法付款？其實關鍵在於「收款碼」的類型，香港信用卡綁定的電子錢包只適用於商戶收款碼，不可用於個人轉帳。大型連鎖店舖、商場、餐廳、酒店等，通常都使用「商家收款碼」，因此支援境外信用卡直接扣款；而部分街邊小店、街市檔口、出租車司機，則是使用「個人收款碼」，因此只接受電子錢包的「餘額」或內地銀行卡扣款，故港人使用綁定香港信用卡的電子支付掃碼後會顯示「付款失敗」。下次付款時，可以留意收款碼上有沒有「商家」標誌或店名，判斷是否能使用綁定香港信用卡的電子支付付款。

1招拆解「中伏位」確保付款成功！

要解決無法付款的困境，最直接的方法就是在內地版支付寶（Alipay）或微信支付（WeChat Pay）中增值餘額，一旦電子錢包有人民幣餘額，無論是「商家收款碼」還是「個人收款碼」都能成功付款！

增值方法：

透過內地朋友或親戚直接轉賬人民幣

用AlipayHK或WeChat Pay HK的跨境匯款功能，轉人民幣到自己內地支付寶或微信支付賬戶

到達內地後，在便利店購買實體「充值卡」增值（充值碼增值通常需收取約 2% 的手續費）

透過香港的第三方公司使用人民幣增值服務

附2大備用方案

除了上述提到的「增值餘額」方法外，用戶也可以使用香港版電子錢包進行跨境支付。多款錢包如 AlipayHK、WeChat Pay HK 及銀聯雲閃付支援跨境消費，付款時會自動兌換港幣結算，無需手續費。市民也可使用最原始的方法，以人民幣現金付款，確保電子支付付款失敗也有後備方案！

圖片及資料來源：Alipay、WeChat Pay HK

文：Y