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變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士

生活百科
更新時間：12:39 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:39 2026-07-07 HKT

香港夏季長時間高溫且濕度高，冷氣機成為日常生活中不可或缺的家電。然而，隨著能源價格持續上升，不少市民即使轉用了標榜節能的變頻冷氣機，卻發現電費未有明顯下降。近日，有電器專門店便分享了有關冷氣機的實用資訊，拆解了變頻冷氣機未必慳電的迷思，釐清了日常使用的誤區。

電器店破解變頻冷氣機未必最慳電的元兇 與這2個習慣有關...

電器店破解變頻冷氣機未必最慳電的元兇 與這2個習慣有關...
電器店破解變頻冷氣機未必最慳電的元兇 與這2個習慣有關...

針對網民「點解買咗變頻冷氣機，都好似慳唔到好多電」的疑問，電器專門店「BBE」近日在社交平台上拆解變頻冷氣機的使用迷思。店家指出變頻冷氣真正慳電的原因，在於室內空間達到預設的理想溫度後，系統會自動調降運轉頻率以保持恆溫，從而減少壓縮機需要頻繁反覆重啟所產生的電力負荷。

不過，若用家習慣在短時間內不斷開關冷氣電源，或是未有關好房門導致冷風持續外流，機器便會長期處於高速運作狀態。在這種錯誤的使用習慣下，變頻機的耗電量就會與定頻冷氣機一樣，店家更總結道「變頻係一種技術，唔係慳電嘅保證」。

定頻與變頻空調有什麼分別？

連鎖電器店「豐澤 Fortress」過去亦曾分享過定頻與變頻空調在運作原理、耗電量及成本上各有顯著差異。定頻機的運作猶如「跑百米衝刺」，依靠全速運作與完全停止來控制溫度，反覆的「開關」循環使其啟動時耗電量較大；相反，變頻機則像「長跑調節呼吸」，能根據室溫自動調整壓縮機轉速，以低速穩定運作取代頻繁開關，不僅溫度控制更精準、噪音較低，長遠更能有效節省電費。

相關報道：消委會變頻分體冷氣機︱13款1匹半機製冷、慳電大比拼 大金/三菱/樂聲/樂信牌上榜

4大冷氣機選購貼士 根據預算/空間大小/需求選擇空調

1. 居住地區氣候

香港冬季濕冷，推薦選購冷暖空調以減少對電暖器的依賴；針對春夏潮濕，則推薦具備除濕模式的機型，幫助預防室內霉菌滋生。

2. 家庭成員需求

家有嬰幼兒、長者或需關注健康者，首選變頻冷氣以保持溫濕度高度穩定；注重空氣品質者，建議選擇配備PM2.5過濾器、抗菌濾網或UV殺菌附加功能的型號。

3. 預算與長期成本

定頻空調初期入手價格較低，但長遠電費負擔較重；變頻空調初期投資成本較高，但憑藉優異的節能效果，長遠能大幅降低電費開支。

4. 空間大小與匹數

冷氣「匹數」必須與房間面積匹配。約 100 平方呎建議 ¾ 匹；約 150 平方呎建議 1 匹；約 200 平方呎或以上建議 1.5 匹或以上。匹數不足會增加耗電，過大則浪費能源。

資料來源：bbe.hk豐澤 Fortress

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