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港人實測換變頻冷氣機電費慳近一半？1優點唔再怕「凍到著衫」 變頻/定頻冷氣有何分別？附3大揀冷氣考量

生活百科
更新時間：16:18 2026-06-24 HKT
發佈時間：16:18 2026-06-24 HKT

近年夏天氣溫越來越熱，冷氣機是每個家庭不可或缺的電器，不過長開冷氣機卻怕電費貴，如何可以又涼又慳電呢？近日，有港人將家中原有的定頻冷氣換成變頻冷氣，對比之下發現用電度數與電費幾乎慳一半，更指出變頻冷氣有另一大優點，令他不用再「凍到著衫」！不少網民表示變頻冷氣雖然機體貴，但更為慳電，到底變頻與定頻的冷氣有何差別呢？

港人實測換變頻冷氣機電費慳近一半？1優點唔再怕「凍到著衫」

近年夏天天氣酷熱，香港天文台表示於過去1個多月，赤道太平洋中部及東部海面溫度繼續上升，該區水溫於今年4月已高於正常水平。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部會繼續升溫，並於夏秋季發展成厄爾尼諾事件，而且至少持續至今年年底至明年年初，其強度為中等或以上，而出現強厄爾尼諾事件的機會正逐漸上升。

在氣候變暖的背景下，天文台綜合考慮最新「ENSO」狀態影響、不同氣候模式預報及其他客觀預報指標，香港6月至8月的氣溫高於正常，雨量正常至偏少的機會稍高。天氣越來越熱，大家日常開冷氣的時間亦越來越長，不過冷氣機為大量耗電的電器，到底如何能夠又涼又慳電呢？

近日有港人將家中舊有的定頻冷氣換成變頻冷氣機，實測兩者的耗電分別。樓主以5小時作測試，表示變頻冷氣用電約4.5度電，至於定頻冷氣則約9.5度電，「大約平咗接近一半電量」。樓主更指出一大優點，表示變頻冷氣溫差穩定，不會時冷時熱，「不會開開吓太凍走去著多件衫」。

網民讚變頻冷氣夠慳電

不少網民認同變頻冷氣機確實更為慳電，表示即使長開冷氣，電費亦相對便宜，「屋企變頻冷氣1.5匹，每日差不多開20小時，今個月港燈張電費單都係945蚊咋」、「我2部變頻每晚用0.5度電@小時」。有網民分享家中24小時長開變頻冷氣，「電費平過之前淨係瞓覺先開嘅舊機，變頻冷氣越出越慳電，我自己裝，抽真空落埋micron錶抽到盡，又凍又慳電」，甚至有電器店留言表示數據反映變頻冷氣慳電確更慳電，「有實際數據睇真係最有說服力，講一百次都唔及睇一次電錶」。

變頻/定頻冷氣有何分別？

定頻冷氣（Non-Inverter）的壓縮機只能以固定轉速運行。當室內溫度未達設定值時，壓縮機會全速製冷。當溫度感應器偵測到室溫已達設定溫度，壓縮機便會停止運作，待室溫回升約 1.5℃ 至 2℃，壓縮機才再次啟動。這種反覆啟動與停止的方式，每次重新啟動都會出現較高啟動電流，因此一般較為耗電。定頻冷氣機價較為親民，適合客廳、廚房或每日僅短暫開啟約2小時內的使用空間。

變頻冷氣（Inverter）設有變頻控制系統，可按室溫變化自動調節壓縮機轉速。開機初段，壓縮機會以較高頻率運行，令室內較快降溫。當室溫接近設定值後，壓縮機不會完全停機，轉為低頻運行，以較低耗電量維持室溫。故此，變頻冷氣在長時間使用的情況下，比定頻機更省電且室溫較穩定。變頻機價比起定頻冷氣更昂貴，適合睡房、長期有人逗留的辦公室、家有長者或嬰幼兒的空間使用。

揀選變頻/定頻冷氣考量

如果大家仍未知決定該安裝變頻或定頻冷氣機，可從台灣華菱冷氣公司建議的3大方向作考慮：

  1. 成本考慮：變頻冷氣的價格比較貴，可是比較慳電；定頻冷氣的價格則比較便宜，如果一開始預算不高的話，定頻冷氣機或是比較好的選擇
  2. 使用習慣：如果需要長時間使用冷氣的話，較低功率的變頻冷氣機會比較慳電；如果使用頻率不高，每天使用時間不到四個小時，或會定時使用的話，定頻冷氣機的電費也不會比變頻高，而又能享受更低的冷氣機價格。
  3. 控溫需求：如果室內空間較大，且室內人數變化頻繁，例如辦公室，需要長時間依靠冷氣維持室溫的話，就可以選擇變頻冷氣機。可以依室內人數不同，可以調整壓縮機運轉頻率，控溫效果會比較好也比較慳電。

文：RY
資料及圖片來源：Threads消費者委員會華菱冷氣

延伸閱讀：消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照

 

 

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