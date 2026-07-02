港人實測「林超英消暑大法」奏效！靠1招降溫至29℃都唔覺辛苦？網民佩服：質疑、理解、成為超英！

近期歐洲多地受熱浪侵襲，引起當地民眾蜂擁商店搶購冷氣機。由於全球暖化影響，近年夏天氣溫越來越熱，大家開冷氣的時間越來越長。不過，前天文台長林超英為推動環保及減少碳排放以保護環境，多年來堅持不主動開冷氣，同時自有一套消暑大法！近期有港人實測林超英教路的消暑方法，大讚靠1招令室內處於29℃「實際感覺又唔算好辛苦」，笑言自己逐漸接受到：「可能真係聽林超英講得多。」

港人實測「林超英消暑大法」奏效！靠1招降溫至29℃都唔覺辛苦？

香港夏天經常出現極端酷熱天氣，不少香港人選擇開冷氣消暑，但前天文台台長林超英多年來堅持不主動開冷氣，多次於炎熱天氣時成為一大話題。林超英解釋於2000年開始意識到全球暖化，加上香港夏季氣溫逐年上升，自此不主動開冷氣，身體力行推動環保意識，希望引起市民關注全球暖化。雖然市民每遇到酷熱天氣時，總說笑地關心「林超英開冷氣未？」，但林超英多年來的堅持，正一點點正面影響市民的消暑方法。

近日，有港人於網上分享笑指自己「係咪俾林超英洗咗腦，定係熱到XX？」，她仿效林超英利用風扇的消暑大法，更大讚奏效！樓主透露自己關上冷氣後，將風扇搬到近窗口附近位置，「淨係開風扇仔，都覺得涼涼哋，真係覺得比平時大風」。當時室內氣溫29℃、濕度為69%，樓主形容「實際感覺又唔算好辛苦，成日開冷氣反而覺得個人好易攝病」，更搞笑表示自己慢慢地接受到開風扇，「可能真係聽林超英講得多」。

其實，林超英曾於個人專頁或接受傳媒訪問時多次提及自己消暑「老朋友」——風扇仔，他利用風扇製造氣流，找出屋內的上風位（空氣進入）及下風位（排出空氣），再將風扇放於窗邊或入風位不遠處，將外面涼爽的空氣抽入屋內，另一邊將屋內的熱空氣吹出窗外，製造出令人體感到舒適涼爽的氣流。

網民佩服：質疑、理解、成為超英！

對於有港人實際運用林超英推介風扇消暑方法，不少網民感到佩服，「質疑超英、理解超英，成為超英」、「少年不知超英好，錯把冷氣當成寶」、「平時喺廳真係接受到，但瞓覺仲未做到」、「只要濕度唔高就好涼爽」。有網民同樣利用林超英提倡的「風扇消暑法」，分享自己連睡覺也不需開冷氣，「我都係將風扇擺窗口，到而家夜晚瞓覺都未試過要開冷氣」、「我都係早起身跟住熄冷氣，開2把風扇，感覺涼爽」、「濕度低過80%都開窗通風，舒服過吹冷氣好多，吹得多冷氣個人真係好潺」、「開完冷氣後屋企只要唔開窗，8個鐘內都好涼，齋開風扇就OK」。

有網友尊敬林超英多年來的堅持，她與家人亦實行「風扇模式」多年，「冇開冷氣好多年，習慣咗，覺得用風扇加對流已經夠涼快，連我個仔都慣咗，等下一代唔會話冇冷氣就生存唔到」；也有人分享自己日常消暑妙法，「沖完凍水涼才瞓覺，風扇都唔駛開，實係可以扭轉唔駛一定要開冷氣嘅」。

林超英分享7招降溫及節能技巧

林超英過往接受本網訪問時，曾分享以下7個方法助大家慳電與保持涼快技巧：

善用USB小風扇：林超英家中有多個USB小風扇，他會在進餐或工作時用風扇吹住背脊，睡覺時將風扇放在床頭吹著上半身，能有效蒸發身體熱量，令身體感到涼快 臨睡前喝熱茶：因為喝熱茶後會冒汗，搭配風扇會更容易入睡 窗簾擋陽光：早晨要落窗簾擋住陽光，避免陽光進入室內，因為陽光會使地面和家具升溫，繼而夜晚會釋放熱量令室內升溫。 使用即熱式熱水爐：部分住宅使用儲水式熱水爐，由於持續運行，不但浪費電更會釋放熱氣，令家中溫度升高，建議使用即熱式熱水爐，既節能也不會釋放過多熱氣 洗澡時少用水：洗澡時盡量少用水，從而減少浪費水資源達到節能 使用薄床墊：林超英選手號稱雀巢式設計的薄床墊，具有良好的通氣效果，達到降溫 關閉不必要電源開關：林超英建議大家日常在家中不用電時，最好關閉其電源開關，這樣不僅節省電力，還能減少電器散發的熱量，從而降低室內溫度

文：RY

資料及圖片來源：Threads、林超英 Lam Chiu Ying