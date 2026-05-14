消委會變頻分體冷氣機︱13款1匹半機製冷、慳電大比拼 大金/三菱/樂聲/樂信牌上榜

炎炎夏日，不少家庭選擇開啟冷氣以應對持續高溫。為協助消費者作出精明選擇，消費者委員會（消委會）與機電工程署（機電署）攜手合作，針對市面上包括大金、珍寶、格力、三菱電機等13款俗稱「1匹半」的變頻式分體冷氣機進行了深入測試。是次測試涵蓋了製冷量、能源效率、寧靜程度、安全規格及使用便利性等多個基本功能。結果顯示，個別型號製冷能源效率方面卻存在顯著落差。其中，能源效率最高的樣本與最低的相比，全年累積的電費開支可節省高達33%。

消委會測試：高分之選不分貴賤 ７款變頻冷氣機獲4.5星好評（大金、珍寶、格力、三菱電機等上榜)

消委會變頻分體冷氣機｜13款1匹半機推介名單

編號 品牌 型號（室內機 / 室外機） 價錢 評分 冷暖空調機 CH1 大金 DAIKIN FTXJ35MV1HW / RXJ35MV1H $10,820 4.5 CH2 珍寶 General ASWH12KNCA / AOWH12KNCA $9,280 4 CH3 格力 GREE GSY12BXAE / GSY12BXAC $10,990 4.5 CH4 三菱電機

MITSUBISHI

ELECTRIC MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF $19,610 4.5 CH5 三菱重工

Mitsubishi

Heavy Industries SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W $15,750 4.5 CH6 樂聲牌 Panasonic CS-RZ12BKA / CU-RZ12BKA $10,300 4.5 CH7 樂信牌 Rasonic RS-RZ12BK / RU-RZ12BK $8,380 4.5 淨冷型冷氣機 C1 開利 Carrier 42KHE012V8S / 38KHE012V8S $7,880 4.5 C2 LG HS-12IPX / HS-12IPX $7,380 4 C3 美佳 MECAN MC12WMIP / MC12WMOP $5,980 4 C4 美的 Midea MS-12CRF8F / MS-12CRF8F $7,499 4 C5 三星 Samsung AR60F12D1BWNSH / AR60F12D1BWXSH $5,530 4 C6 大松 TOSOT S12VC200N / S12VC200U $4,890 4

在整體表現評分中，包括大金 FTXJ35MV1HW / RXJ35MV1H、珍寶 ASWH12KNCA / AOWH12KNCA

、格力 GSY12BXAE / GSY12BXAC等７款樣本憑藉其卓越性能，共同獲得4.5分的高分評價。值得關注的是，這七款產品的市場售價範圍甚廣，充分證明無論是價格較高的型號，還是相對實惠的產品，消費者均能從中找到優質的選擇。

此外，本次測試的13款樣本中有七款為冷暖兩用空調機。為此，消委會與機電署亦特別對這些型號的供暖能力及能源效益進行了附加測試。消委會建議，消費者在夏日來臨前選購冷氣機時，應參考本次詳盡的測試報告，這不僅能幫助您度過一個舒適涼快的夏天，長遠來看更能節省電力與金錢開支，以實際行動支持可持續消費。

製冷量測試：「開利」與「美佳」樣本較聲稱值低

在評估冷氣機的實際製冷量與其聲稱數值是否相符的測試中，大部分樣本表現理想。在13款樣本中，有11款的實測製冷量高於其標示的數值，差距由0.3%至6.8%不等，因此全數獲得5點的最高評分。

然而，「開利」與「美佳」這兩款型號的實測製冷量，則較其聲稱的數值分別低1.0%和3.0%，導致其吻合程度評分稍遜，分別只獲得4.5點及4點。

儘管這兩款產品的差異仍在強制性能源效益標籤計劃及國際慣例所容許的10%公差範圍之內，但消委會指出，消費者普遍期望產品的實際表現不會低於廠商的聲稱。因此，消委會建議相關廠商應進一步加強品質監控，以確保產品資料的準確性。

冷氣機慳電與否？關鍵看CSPF數值：三菱、樂聲牌表現亮眼

要衡量一部冷氣機的省電能力，關鍵在於其「製冷季節性表現系數」（CSPF）。此系數是透過計算冷氣機在全年運作中，從室內帶走的總熱量與其總耗電量的比率而得出。簡單來說，CSPF的數值越高，代表該冷氣機的製冷能源效率越佳，也就越節省電力。

CSPF的計算方式相當嚴謹，它不僅考慮了季節性的氣溫變化，更將變頻式冷氣機在室溫接近預設值時，壓縮機自動降速運作的低耗電特性納入評估。

根據標準測試環境的數據計算，13款樣本的CSPF數值介乎5.057至7.510之間，顯示出明顯的效能差異。

表現較佳型號（獲4.5點或以上評分）︰

三菱電機 (MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF)

三菱重工 (SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W)

樂聲牌 (CS-RZ12BKA / CU-RZ12BKA)

此三款均為冷暖空調機，在製冷能源效率方面表現較為理想。

表現稍遜型號（獲3.5點評分）︰

美的 Midea (MS-12CRF8F / MS-12CRF8F)

三星 Samsung (AR60F12D1BWNSH / AR60F12D1BWXSH)

大松 TOSOT (S12VC200N / S12VC200U)

這三款則為淨冷型冷氣機，其製冷能源效率在此次測試中相對遜色。

預估年度電費開支！三菱電機日開12小時 一年僅$679

為了讓消費者對長遠開支有更具體的概念，消委會根據國際標準、強制性能源效益標籤計劃的數據，以及本次的測試結果，估算了各樣本每年在製冷方面所需的電費。

是次估算假設每年開啟冷氣180天，每天運作12小時，並以每度電$1.6計算。結果顯示，各樣本每年的預計電費差距顯著，由$679至$1,022不等。其中，三菱電機 (MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF) 的預計電費最低，約為$679；而 美的 Midea (MS-12CRF8F / MS-12CRF8F) 的預計開支則最高，達到$1,022。

消委會提示：電費估算僅供參考

消委會強調，上述的電費估算是基於一個標準化的計算模型，當中已考慮到不同樣本的實測製冷量。然而，由於各型號的製冷能力與速度存在差異，此估算數字僅能作為一個粗略的參考指標，不應用於直接比較不同型號在實際使用中的電費支出。實際電費會因應個人使用習慣、房間環境及實際電價而有所不同。

冷暖空調機供暖性能！消委會： 三菱電機較聲稱值低

本次消委會測試的13款樣本中，有7款是兼具製冷與制暖功能的冷暖空調機。針對這些型號，消委會亦進行了供暖性能的附加測試。「供暖量」是衡量冷暖空調機將室外熱量引入室內速度的指標，數值越高，代表房間變暖的速度越快。

在最大負荷狀態下，7款樣本的實測供暖量介乎3.528千瓦至4.469千瓦。其中，有6款樣本的表現超越其聲稱的數值，升幅由0.8%至3.9%不等。然而，三菱電機 (MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF) 的實測供暖量則較其聲稱值低1.4%。

選購提示：製冷與供暖能力需並重

一個值得消費者注意的現象是，儘管這7款冷暖空調機的製冷量相差不大（差距小於4%），但它們的供暖能力卻有著超過兩成的顯著差距。

暖氣慳電效能比較：HSPF數值是關鍵

要評估冷暖空調機在供暖模式下的能源效益，主要參考其「供暖季節性表現系數」（HSPF）。這個系數反映了冷暖空調機在整個供暖季節中，從室外帶入室內的總熱量與其總耗電量的比例。其數值越高，即代表機器的供暖能源效率越好，也就越節省電力。

根據標準測試環境及計算方法，7款冷暖空調機樣本的HSPF數值介乎5.002至5.796之間，顯示出不同型號在供暖效益上存在差異。

HSPF數值最高（最慳電）︰

三菱重工 （SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W）

HSPF數值第二高︰

格力 (GSY12BXAE / GSY12BXAC)

HSPF數值相對較低︰

珍寶 (ASWH12KNCA / AOWH12KNCA)

樂信牌 （RS-RZ12BK / RU-RZ12BK）

資料來源︰消委會第595期《選擇月刊》