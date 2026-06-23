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黃大仙竹園百佳超市6.29結業！推清貨大減價 鮮肉/急凍食品滿額減$10 再送94折優惠券

生活百科
更新時間：12:25 2026-06-23 HKT
發佈時間：12:25 2026-06-23 HKT

竹園百佳超市結業｜位於黃大仙竹園商場的百佳超級市場多年來為街坊提供便利的購物點，惟該店近日宣布將營業至下周一（6月29日），並在結業前夕推出清貨大減價，購買急凍海鮮肉類滿額減$10，再免費派發94折跨店優惠券。

黃大仙竹園百佳超市結業！推清貨大減價  再送94折優惠券

黃大仙竹園百佳超市結業！推清貨大減價  再送94折優惠券
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黃大仙竹園百佳超市結業！推清貨大減價  再送94折優惠券
黃大仙竹園百佳超市結業！推清貨大減價  再送94折優惠券

近日，有不少黃大仙街坊發現百佳超級市場竹園商場分店貼出結業告示，將於2026年6月29日（一）正式結束營業，結束服務當區居民的任務。為回饋街坊多年來的支持，竹園店於結業前夕推出多項告別購物優惠，同時提供鄰近分店及網購平台的折扣資訊，確保顧客日後仍能便捷地購買日常用品。

顧客只要於即日起6月29日到竹園分店購買肉類、海鮮、冷凍或急凍食品，單筆消費滿$100，即可獲減$10。此外， 凡於上述期間在竹園店進行任何金額的消費，每筆交易均可獲派發一張「94折優惠券」，該券可於2026年6月30日至7月13日期間，在慈雲山中心或慈正邨的百佳超級市場分店使用（需單次購物滿$100元方可作實）。

本年至今5間實體超市結業 

根據資料顯示，百佳超級市場近期正積極進行本地零售網絡的重組與優化。若把即將停業的黃大仙竹園店計算在內，該集團於本年度已先後結束五間實體門市的營運。其餘受影響的結業地點涵蓋旺角富榮花園、大窩口邨、西貢市中心以及香港仔田灣商場。

百佳超級市場（黃大仙竹園店）

  • 地址：黃大仙竹園廣場二樓S229號商鋪
  • 營業時間：星期一至日及公眾假期 7:30am - 10:30pm
  • 最後營業日：2026年6月29日（一）

資料來源：黃大仙/竹園/慈雲山消息交流區 、DLLM爆seed群  

同場加映：旺角百佳超市分店結業！清貨優惠貨架清空 網民感嘆：都無咩野賣了

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