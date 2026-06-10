百佳超市大派$20現金券！6月限定 簡單2步領券即享
更新時間：16:10 2026-06-10 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-10 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-10 HKT
百佳超級市場作為深受市民歡迎的大型連鎖超市，一直致力提供多元化的優質食材與日常用品。2026年6月，百佳超市特別聯乘電子支付平台 AlipayHK 推出限時推廣，只需掃描專屬二維碼，即可輕鬆領取「買200即減20」電子優惠券，盡享最直接的現金折扣！
百佳超市優惠 掃碼即領電子優惠券
在現今注重精明消費的時代，妥善利用各類超級市場推廣活動能大幅減低生活成本。今次百佳與 AlipayHK 聯手，為大眾帶來最實質的回贈。領取是次推廣活動的折扣券過程非常簡便，只需打開手機上的 AlipayHK 應用程式，直接掃描活動海報或圖片上的專屬 QR Code（二維碼），系統便會即時將「買200即減20」的專屬電子優惠券存入賬戶內。
整個過程無需繁複登記，非常方便。成功領取後，顧客只需前往全線百佳超市門市盡情選購心水產品，當單筆消費滿港幣200或以上，並於收銀處結帳時使用AlipayHK支付全單款項，系統即會自動扣減港幣20。
百佳超市$20優惠券詳情
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優惠推廣期： 2026年6月1日至2026年6月30日
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簡單2步享受優惠：
1) 顧客透過 AlipayHK 掃描指定二維碼，即可獲贈「買200即減20」電子優惠券。
2) 於實體店單筆消費滿$200並以AlipayHK全數結帳，即可自動扣除$20。
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優惠券有效期： 成功領取電子優惠券後，必須於3日內使用，逾期將自動作廢失效。
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名額限制： 優惠券數量有限，採取先到先得形式派發，派完即止。
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注意事項： 結帳時必須使用 AlipayHK 應用程式支付全單金額方可獲得折扣；相關活動受有關條款及細則約束，詳細內容請參閱 AlipayHK 應用程式內之官方公佈。
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