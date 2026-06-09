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一招即賞$50公屋租金繳費券！電子支付專用  即睇2步領取教學兼登記抽$3000大獎

生活百科
更新時間：18:08 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:08 2026-06-09 HKT

$50公屋租金繳費券網購平台京東（JD.COM）以商品種類繁多及物流便捷見稱，為回饋大眾，京東近日聯同支付平台 AlipayHK 推出極具吸引力的跨界優惠。合資格用戶只需在網購時使用指定支付方式，即可輕鬆獲取港幣50元的公屋租金繳費券，更設有豐富的新用戶抽獎活動，大獎最高有$3000繳費券！

AlipayHK ｘ京東優惠！2步即拎$50公屋租金繳費券

京東聯同 AlipayHK 推出跨界優惠。
京東聯同 AlipayHK 推出跨界優惠。
推廣期內透過京東APP（港澳站）或京東網站完成購物，並使用AlipayHK 結賬，完成支付後即可點擊領取面值港幣50元的公屋租金繳費券。
推廣期內透過京東APP（港澳站）或京東網站完成購物，並使用AlipayHK 結賬，完成支付後即可點擊領取面值港幣50元的公屋租金繳費券。

現代人生活繁忙，網上購物已成為日常不可或缺的一部分。京東是次推廣活動將網購與日常固定開支結合，消費者在選購心水好物的同時，能夠獲得實質的公屋租金補貼，減輕每月的經濟壓力。合資格的 AlipayHK 及京東用戶，只需於推廣期內，透過京東APP（港澳站）或京東網站完成購物，並使用AlipayHK 結賬。完成支付後，在支付成功頁面下方的「更多優惠」欄目，即可點擊領取面值港幣50元的公屋租金繳費券。名額共8,000張，每位用戶限領一次，先到先得。

新用戶專屬驚喜 贏$3000大獎

全新註冊並首次體驗服務的用戶即有機會參與幸運抽獎。
全新註冊並首次體驗服務的用戶即有機會參與幸運抽獎。

除了必搶的50元繳費券外，是次推廣亦為新用戶帶來額外驚喜。全新註冊並首次體驗服務的用戶，只要符合極低的消費門檻——以AlipayHK支付每筆訂單滿人民幣10元或以上，即有機會參與幸運抽獎。活動最高可贏取價值港幣3,000元的至尊大獎，足以抵銷不少基層家庭整月的租金開支。其他獎品亦相當豐富，吸引力十足，鼓勵更多市民體驗便捷的電子支付與網購服務。

優惠領取及使用詳情

  • 推廣日期：即日起至2026年6月30日下午11時59分（香港時間）

  • 合資格用戶：必須年滿18歲或以上、持有有效香港身份證，並同時為已註冊的AlipayHK App及京東有效賬戶用戶。

  • $50繳費券領取方法
    1) 於推廣期內，透過京東APP（港澳站）或京東網站完成購物，並使用AlipayHK結賬。
    2) 完成支付後，在支付成功頁面下方的「更多優惠」欄目點擊領取面值港幣50元之公屋租金繳費券。名額共8,000張，每位用戶限領一次，先到先得。

  • $50繳費券使用條件：僅適用於透過AlipayHK繳付香港房屋委員會淨額滿港幣1,000元或以上的賬單。須於獲取日起30天內使用，逾期失效。

  • 新用戶抽獎獎賞

    • 至尊大獎：價值$3,000 AlipayHK公屋租金繳費券（名額20名）

    • 大獎：價值$500 AlipayHK公屋租金繳費券（名額60名）

    • 中獎：價值$100 AlipayHK公屋租金繳費券（名額100名）

  • 新用戶抽獎登記 >>按此<<

(註：優惠受相關條款及細則約束，如有遺失恕不補發，且不得轉讓或兌換現金。)

 

同場加映：屈臣氏88折優惠｜易賞錢會員限定！指定門市/網店一日快閃 全場購物滿$150即享！

 

 

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