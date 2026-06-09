屈臣氏88折優惠｜易賞錢會員限定！指定門市/網店一日快閃 全場購物滿$150即享！

作為香港人最常光顧的個人護理產品零售商，屈臣氏一直以貨品齊全、價格實惠深受歡迎。最近，屈臣氏再度為易賞錢會員推出限時驚喜，在指定日子提供全場折扣優惠，當中包括全場購物滿額即享88折，絕對是大手入貨的最佳時機！

屈臣氏門市、網店一日限定！全場88折入手日用品/個人護理用品

6月10日當天，易賞錢會員只要於屈臣氏門市或網店單次購物滿$150，即可享有全單88折的限時優惠。

都市人生活忙碌，各種日用品如護膚品、化妝品、沐浴露、洗頭水等消耗速度極快，而屈臣氏本次的優惠就為大家提供了一個絕佳的補貨機會。6月10日當天，易賞錢會員只要於屈臣氏門市或網店單次購物滿$150，即可享有全單88折的限時優惠。無論是想添置夏天必備的防曬用品、面膜，還是為家中補充維他命、保健品，甚至選購染髮劑、個人護理用品，都可以趁此機會以更優惠的價錢入手。

屈臣氏網上商店同樣適用此88折優惠，只需在結帳時輸入優惠碼「MB150」，安坐家中也能盡享折扣。

>>屈臣氏網上商店連結<<

更多著數優惠！WeChat Pay掃碼送$45電子優惠券

除了一日限定88折外，屈臣氏還貼心地準備了其他著數，讓顧客在整個六月都能享受到不同優惠。習慣使用電子支付的顧客，由即日起至6月30日，只需在香港屈臣氏分店掃瞄WeChat Pay的推廣二維碼，便能即時領取總值高達$45的電子優惠券，讓您消費時慳得更多。

此外，關注健康的顧客亦不能錯過精選產品的特別推廣。由即日起至6月16日，凡購買精選骨骼關節、成人營養及運動營養產品滿350，即可獲贈$50健康產品優惠券，為您的健康生活加油打氣。

屈臣氏優惠詳情:

優惠1：全場購物滿$150享88折

優惠日期： 2026年6月10日（星期三）

適用對象： 易賞錢App會員

優惠詳情： 於屈臣氏門市或網店單次購物滿$150，即可享88折。

網店優惠碼： MB150

條款細則： 優惠不適用於購買禮券、初生嬰兒奶粉、火熱搶購及無額外折扣貨品等。此優惠不可與其他優惠同時使用。詳情請參閱店內宣傳品。

優惠2：WeChat Pay掃碼賞

優惠日期： 即日起至2026年6月30日

優惠詳情： 於香港屈臣氏分店掃瞄WeChat Pay推廣二維碼，即可領取總值高達$45的電子優惠券。

條款細則： 每月每位用戶只可領取一次，受相關條款及細則約束。

優惠3：精選健康產品優惠

優惠日期： 即日起至2026年6月16日

優惠詳情： 購買精選骨骼關節、成人營養及運動營養產品滿$350，即送$50健康產品優惠券。

條款細則： 優惠券可於下次購買指定健康產品滿$80時使用，數量有限，送完即止。

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