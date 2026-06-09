連鎖快餐店父親節加碼優惠！一連7日 憑關愛長者咭即減$6
更新時間：13:11 2026-06-09 HKT
發佈時間：13:11 2026-06-09 HKT
發佈時間：13:11 2026-06-09 HKT
大快活多年來提供性價比高的地道港式餐飲，以親民定價深受廣大市民及長者食客歡迎。適逢父親節，大快活特別推出「窩心優惠加碼」活動，長者只需出示指定長者咭，結帳即減HK$6，絕對是精明慳錢的慶祝好選擇！
大快活父親節窩心優惠 快活關愛長者咭即減$6
慶祝父親節不一定要到昂貴的酒樓，連鎖快餐店同樣能提供溫馨且經濟實惠的聚餐體驗。大快活一直致力照顧不同年齡層的口味，其招牌菜式如阿活焗豬扒飯、惹味咖喱牛腩飯以及各款中式小菜套餐，均是不少長者心目中的經典港式滋味。是次推出的父親節專屬推廣，正好為大眾提供一個極具性價比的用餐選擇。
這項針對銀髮族的福利，以持有「快活關愛長者咭」的顧客為對象。只要在推廣期內前往餐廳點餐，並於結帳前向收銀員出示該實體咭，即可享有現金折扣。以現時快餐店的平均消費計算，每單即減HK$6的折扣幅度相當實用，讓長者們能以更優惠的價錢享受優質膳食。值得留意的是，此項優惠是以單一發票計算，長者在點餐時可以根據個人食量及喜好靈活搭配餐飲，無論是享用豐盛的午餐還是下午茶都能受惠。對於經常光顧快餐店的長者而言，這項為期一週的加碼推廣無疑是一大福音，有助在日常開支中節省一筆小數目。
大快活父親節長者優惠詳情
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優惠適用日期：6月15日至6月21日
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優惠對象：持有「快活關愛長者咭」之顧客
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優惠詳情：憑咭惠顧大快活，以單一發票計算，即可獲即減HK$6之折扣。
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條款及細則：此優惠不可與其他推廣優惠同時使用（當中包括「阿活爆抵價」系列餐飲，以及購買任何零食或烘焙產品）；宣傳海報上的圖片只供參考，所有食品供應及優惠安排均以門市實際情況為準。
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